Bamberger Pfarrer wegen Verstoßes gegen das Zölibat suspendiert

Erzbischof Ludwig Schick hat den Pfarrer von St. Martin in Bamberg aller kirchlichen Ämter enthoben und ihm die Ausübung aller priesterlichen Funktionen verboten. Das gab die Pressestelle des Erzbischöflichen Ordinariats Bamberg am Dienstagabend bekannt.Der Pfarrer hat sich demnach schwerer Verfehlungen gegen kirchliche Vorschriften schuldig gemacht, die das sechste Gebot und den priesterlichen Zölibat betreffen. Nach jetzigem Stand werden gegen ihn keine strafrechtlichen Vorwürfe erhoben.Der Pfarrer hat die Vorwürfe eingeräumt und zieht sich in ein Kloster zurück. Weitere Angaben werden aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht gemacht. Über die weitere Administration in der Pfarrei wird kurzfristig entschieden. Die festgelegten Gottesdienste finden nach Möglichkeit wie geplant statt.