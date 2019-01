Senf statt Rosen für Geronto-Fachkräfte

Neun Altenpflegekräfte beendeten erfolgreich ihre 17 Monate dauernde Weiterbildung zur Fachkraft für gerontopsychiatrische Pflege beim Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (BBW) in Forchheim.

Sie sind damit besonders qualifiziert, die Pflege und Betreuung für alte Menschen mit Demenzerkrankungen, Depressionen, Sucht oder anderen psychiatrischen Leiden zu planen. Gemeinsam mit ihren Teams in den Pflegeeinrichtungen sollen sie dafür die bestmöglichsten Rahmenbedingungen schaffen.

Außerdem haben sie in ihrer Ausbildung gelernt, Schulungen über Demenz zu halten und besondere Projekte für ältere Menschen umzusetzen. So wurden in Erlangen zum Beispiel eine Art Schönheitssalon geschaffen oder Senioren mit und ohne Demenz in einer Aufführung als Darsteller eingebunden.

Die Kursleiterinnen Andrea Stegmeyer und Claudia Brügmann überreichten den sieben Frauen und zwei Männern nicht wie üblich Blumen zum Abschied, sondern ein Glas Senf. Das habe, so erläuterte Brügmann der erstaunten Gruppe, einen hohen Symbolwert: "Senf alleine ist keine Mahlzeit. Und alleine können auch noch so engagierte Geronto-Fachkräfte nur wenig bewirken. Holen Sie sich Mitstreiter ins Boot. Es gilt, Kollegen und Vorgesetzte zu gewinnen, und man kann sich auch einmal trauen, Ehrenamtliche anzusprechen oder Netzwerke zu bilden."

Senf soll ja auch gesund sein, deshalb gaben die Dozentinnen dem Kurs noch mit auf dem Weg, genug davon zu essen, damit sie selbst auch gesund und stark bis ins hohe Alter bleiben. So endete die Weiterbildung mit einem Lächeln und einem Augenzwinkern. red