Schüler werden als Realschulchampions ausgezeichnet

In den Räumlichkeiten der Sparkasse in Forchheim traf sich die oberfränkische Realschulfamilie zum achten Mal, um ihre Besten zu ehren.

Der Einladung des Partners Sparkassen in Oberfranken waren zahlreiche Ehrengäste gefolgt, um eine Vielzahl von Schülern für Leistungen und Engagement in den Kategorien Schulleistung, kulturell-musisch, Sport, soziales Engagement und "Mint" zu ehren.

Ewald Maier, Bezirksobmann der Sparkassen Oberfranken und Gastgeber, hob hervor, dass die Leistungsbereitschaft und der Biss der Geehrten zentrale Voraussetzungen dafür seien, erfolgreich zu sein. Grußworte sprachen der Ministerialbeauftragte für die Realschulen in Oberfranken, Johannes Koller, und die Ministerialdirigentin Elfriede Ohrnberger.

In der Kategorie Schulleistung durften unter anderem Johanna Graf, Lukas Hümmer, Sophie Krämer (alle Realschule Ebermannstadt) das zweite Siegertreppchen besteigen, da sie in allen Vorrückungsfächern im Jahreszeugnis 2018/19 die Note 1 aufwiesen. Der erste Platz in der Kategorie Schulleistung ging an 20 oberfränkische Schüler, die den Gesamtnotendurchschnitt von 1,0 erreichten: aus den Realschulen des Landkreises Forchheim waren dies: Nele Eichenmüller, Dominik Hümmer, Hannah-Marie Wiemann (RS Ebermannstadt) und Sarah Richter (RS Gräfenberg). Bisher einmalig war die Auszeichnung der Zwillinge Dominik und Lukas Hümmer. Ebenso hervorzuheben ist Nele Eichenmüller, die bereits zum vierten Mal für ihre Schulleistung geehrt wurde.

Für hervorragendes soziales Engagement wurden Fabian Brütting und Simon Daut (RS Ebermannstadt) mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Beide waren über mehrere Jahre als Schulsanitäter im Einsatz, haben neben der Ausbildung weiterer Schulsanis und Lehrkräfte in Erster Hilfe auch den bayerischen Wettbewerb der Schulsanitäter gewonnen. Zudem sind beide in weiteren Bereichen über die Schule hinaus ehrenamtlich tätig.

Durch außerordentliche sportliche Leistungen tat sich die Basketballerin Anna Hübschmann von der RS Ebermannstadt, die den zweiten Preis gewann, hervor. Sie spielte in der vergangenen Saison in vier Mannschaften und schaffte es trotzdem, ihren Realschulabschluss zu bestehen. red