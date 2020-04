Online in Sachen Biene

Am heutigen Dienstag findet um 18 Uhr das Monatstreffen der Transitiongruppe "Bienenfreu(n)de" statt. Die Biologin Melissa Biedermann arbeitet für ihre Masterarbeit an einem Simulationsprogramm zu Käfern, welches natürlich auch Erkenntnisse zu Wildbienen liefert. Diese stellt sie zu Beginn des Stammtischs vor. Im weiteren Verlauf sind Schwofen, Fachsimpeln und das Sich-Kennenlernen interessierter Bienenfreunde und Imker vorgesehen. Die bis auf weiteres online abgehaltenen Treffen an jedem dritten Dienstag im Monat finden ohne Anmeldung oder Passworteingabe von 18 bis 20 Uhr auf der Plattform Jitsi Meet unter https://meet.jit.si/bienenfreunde-stammtisch statt. Bei Nutzung von Personalcomputern ist vorab der Browser Chrome und für Mobilgeräte die App Jitsi Meet zu installieren. Ansprechpartner ist die Initiative Bienen-leben-in-Bamberg.de unter der Telefonnummer 0951/3094539 oder E-Mail hallo@bienen-leben-in-bamberg.de. Weitere Infos unter www.transition-bamberg.de/bienenfreunde/. red