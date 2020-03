Neue Kindertagesstätte soll bis Mai 2021 fertig sein

Nur einen Steinwurf vom alten Kindergartengebäude entfernt wird in Trailsdorf eine neue gemeindliche Kindertagesstätte entstehen. Mit zwei Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen wird es die größte Kinderbetreuungseinrichtung im Gemeindegebiet.

Den Spatenstich dazu machten die drei Bürgermeister Torsten Gunselmann, Sebastian Schwarzmann und Reinhold Kotzer gemeinsam mit Architekt Andreas Konopatzki und den Kindergartenkindern, die als Bauarbeiter mit Helmen auf die Baustelle gekommen waren. "Wer will fleißige Handwerker sehen", hatten sie mit ihren Erzieherinnen und der Kindergartenleiterin Rebecca Fischer für die Gäste einstudiert, die dem offiziellen Baubeginn beiwohnten.

Rund 3,8 Millionen Euro wird die neue Einrichtung insgesamt kosten, informierte Bürgermeister Torsten Gunselmann. Davon bekommt die Gemeinde Zuschüsse in Höhe von etwa 2,3 Millionen. "Die Fertigstellung ist bei optimalem Verlauf bis Ende Mai 2021 realisierbar", so der Architekt. "Der Bau der Einrichtung in der Ortsmitte ist ein Paradebeispiel unseres Leerstandmanagements", freute sich Bürgermeister Torsten Gunselmann. Im Neubau wprden 50 Kindergarten- und 24 Krippenkinder Platz finden. erl