Linke für Ökokoalition

Die Bamberger Linke Liste spricht sich für eine sozial-ökologische Koalition aus Linke, Grüne, SPD, Volt und ÖPD aus. "Die Mehrheitsverhältnisse im Bamberger Stadtrat zeigen, ein Wandel hin zu einer sozial-ökologischen Koalition ist möglich!", so BaLi-Stadtrat Heinrich Schwimmbeck. "Wir haben allen beteiligten Parteien unsere Verhandlungsbereitschaft mitgeteilt."

Bamberg bereit für Wandel

Stephan Kettner, Stadtrat der Linken Liste, fügt hinzu: "Die Ergebnisse der Bürgerentscheide zum Radentscheid und zum Hauptsmoorwald haben gezeigt, dass Bamberg für einen Wandel bereit ist." Um Bamberg sozial und klimagerecht zu gestalten und die Kulturszene zu stärken, müssten sich Grüne, SPD, Linke, Volt und ÖDP an einen Tisch setzen, so Kettner weiter. So könne ein Plan für die Zukunft Bambergs ausgehandelt werden. Unter dem Hashtag #Aufwind2020 können Interessierten die Koalition unterstützen und ihre Ideen einbringen. red