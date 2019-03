Dörfles-Esbacher Ortsmitte ist um 100 Ideen reicher

Mit einem Bürgerforum startete der Beteiligungsprozess im Zuge der vorbereitenden Untersuchung zur Ortsmitte von Dörfles-Esbach. Interessierten Bürgern wurde die Möglichkeit eröffnet, sich aktiv an der Untersuchung zu beteiligen. Sie waren dazu aufgerufen, ihre Meinungen, Ideen, aber auch Kritik zur Ortsmitte von Dörfles-Esbach in den Planungsprozess hineinzutragen.

Bürgermeister Udo Döhler betonte, dass mit den Zielen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Isek) bereits ein gutes Fundament geschaffen worden sei. Nun gehe die Planung in der Ortsmitte weiter. Das Bürgerforum wurde mit dem Ziel veranstaltet, möglichst viele Eindrücke, Anregungen und Vorstellungen der Bürger zu sammeln. Die Gedanken und Anregungen wurden auf Kärtchen festgehalten. Die Ergebnisse geben im Planungsprozess wichtige Anregungen und legen Spuren in Arbeitsrichtungen, die in der bisherigen Grundlagenarbeit noch nicht berücksichtigt waren. Weitere Anregungen können zu jeder Zeit an doerfles-esbach@umbaustadt.de gesendet werden. red