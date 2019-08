Schnelldorf vor 27 Minuten

Feuer

Großbrand in Mittelfranken: Stall mit 100 Rindern in Flammen - Tiere sterben

Ein Schaden im hohen sechsstelligen Bereich und mehrere in den Flammen verendete Rinder: In Grimmschwinden im Kreis Ansbach brannte in der Nacht auf Samstag ein Stall. War das Unwetter daran schuld?