Rundum gut wohnen

Sattler und Tapezierer galten schon immer als gefragte Handwerker. Kein Wunder also, dass Anton Pfister 1913 sein "Sattler- und Tapezierergeschäft" in Bad Brückenau eröffnete. Vor 107 Jahren sah die Welt ganz anders aus, Sättel, Zaumzeug, Kummet oder anderes Fahrgeschirr stehen heute kaum oder gar nicht mehr auf der Liste der Handwerksarbeiten, dafür ist die Nachfrage nach einer gelungenen Gestaltung von Innenräumen gestiegen.

"Ich freue mich, das Fachgeschäft für Raumausstattung Hans Pfister an meinen Geschäftskollegen Jürgen Bergander, Raumausstattung Hammelburg zu übergeben", sagte Jürgen Pfister, der Enkel des Gründers bei der Übergabe. Jürgen Pfister zeigt sich einerseits froh, einen geeigneten Nachfolger gefunden zu haben. Andererseits sieht er den Wechsel auch mit einem weinenden Auge, denn immerhin ist er in dem Geschäft, das er 1979 von seinem Vater Hans übernommen hat, quasi aufgewachsen. "Ich bin überzeugt, dass Jürgen Bergander die Geschäfts- und Kundenbeziehungen weiterführen und mit Sorgfalt pflegen wird", so Pfister. Er werde dem Geschäft weiterhin je nach Absprache zur Verfügung stehen, versprach der 71-Jährige seinem Nachfolger.

Raumausstatter- und Parkettlegemeister Jürgen Bergander blickt ebenfalls auf eine über 100-jährige Firmengeschichte zurück. Sein Unternehmen mit zehn Mitarbeitern besteht seit fünf Generationen und ist in Hammelburg ansässig. Jetzt kommt eine neue und dennoch bekannte Kraft hinzu: Raumausstatterin Martina Arnold. Sie bleibt in Bad Brückenau vor Ort und bringt 20 Jahre Berufserfahrung mit.

Tradition erhalten

"Mir ist es ein Anliegen, die Tradition der Firma Pfister zu bewahren und mit neuen Impulsen zu bereichern", erklärt Bergander. Der alte und der neue Chef verweisen auf die kontinuierliche Zusammenarbeit mit Herstellern und Handelspartnern. Einen hohen Stellenwert messen beide der Schulung des Personals mit bei. Das Team der Raumausstattung Bergander und Pfister hat sich ganz dem Thema Raumausstattung, fachgerechte Montage und Nähen oder Umnähen von Gardinen oder Anpassen von Heimtextilien, Parkett und Dekoration verschrieben: Renoviert und neu verlegt werden Parkett, Teppichböden und alle anderen elastischen Beläge. Zudem beraten die Mitarbeiter über die passenden Gardinen, Sonnenschutzmarkisen und Sonnensegel. Genau richtig für den Sommer, der in den Startlöchern steht. Und, die geschulten Mitarbeiter bringen die Gardinen natürlich auch gleich vor Ort und Stelle an. Wer neu tapezieren oder streichen (lassen) will, der ist hier auch an der richtigen Stelle - vor allem, wenn es um einen besonderen Farbton geht, denn das Unternehmen hat eine eigene Mischanlage und bietet zudem eine Polsterei, Bautrocknung und Wasserschadensanierung an.

Pfister Raumausstattung, Ludwigstraße 7 , 97769 Bad Brückenau, Tel.: 09741/787

Rolf Pralle/Anja Vorndran