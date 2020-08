Einen Handwerker im Internet zu finden ist heutzutage einfacher, als Sie denken! Denn die Antwort auf die Frage, wohin man sich am besten für die Suche nach einem Handwerker begibt, ist schnell gegeben: Handwerkerplattformen wie blauarbeit.de stellen nach wie vor die einfachste Möglichkeit für die Handwerkersuche im Internet dar. Wie man einen Handwerker über Handwerkerplattformen finden kann, wollen wir am Beispiel von blauarbeit.de darstellen.

Handwerkerplattformen nutzen

Seit 2004 bietet das Portal blauarbeit.de die kostenfreie und unverbindliche Vermittlung von Handwerkern an. Wenn Sie selbst auf Handwerkersuche sind, hat das gleich mehrere Vorteile für Sie. Vom Abrissunternehmen bis zum Zimmerer sind sämtliche Gewerke auf blauarbeit.de vertreten. Außerdem lässt sich der Service von blauarbeit.de deutschlandweit nutzen. Ganz gleich, was also bei Ihnen erledigt werden soll, die Handwerkerplattform deckt mit ihren registrierten Dienstleistern die gesamte Bandbreite an Handwerksarbeiten ab.

Und das Beste daran: Für Sie als Auftraggeber ist es völlig kostenlos einen Handwerker auf blauarbeit.de zu suchen. Sie können also ganz entspannt von Zuhause zertifizierte Fachbetriebe direkt aus Ihrer Umgebung finden und müssen nichts dafür bezahlen. Die Handwerkersuche ist außerdem völlig unverbindlich. Sie entscheiden selbst, ob und an welchen Handwerker Sie den Auftrag vergeben möchten. Sollte kein passender Dienstleister zur Verfügung stehen oder sich bei Ihnen melden, sind Sie nicht dazu gezwungen einen Handwerker zu beauftragen. So haben Sie jederzeit die volle Kontrolle über Ihren Auftrag.

Wie funktioniert die Handwerkersuche auf blauarbeit.de?

Ein weiterer großer Pluspunkt für Handwerkerplattformen wie blauarbeit.de ist die einfache Handhabung bei der Handwerkersuche. Sie haben zwei Möglichkeiten, um einen Dienstleister auf blauarbeit.de zu finden: Entweder Sie erstellen einen Auftrag und geben den registrierten Dienstleistern so die Möglichkeit Sie mit Angeboten zu kontaktieren oder aber Sie begeben sich eigenständig auf die Suche und durchforsten das blauarbeit.de-Branchenbuch. Wie genau die beiden Möglichkeiten funktionieren, möchten wir hier kurz erklären:

Auftrag erstellen und Handwerker finden

Einen Auftrag zu erstellen ist die leichteste Variante, um auf blauarbeit.de einen Handwerker zu finden. Mit einem Auftrag auf blauarbeit.de geben Sie den bei blauarbeit.de registrierten Dienstleistern die Möglichkeit sich mit einem Angebot bei Ihnen zu melden. Doch wie erstellt man überhaupt einen Auftrag auf blauarbeit.de ?

Die Auftragseingabe ist zum Glück einfach und schnell erledigt. Damit die Angebote, die Sie erhalten, auch gut sind und Ihnen weiterhelfen, lohnt es sich ein paar Dinge zu beachten. Wählen Sie zunächst das passende Gewerk aus und beginnen Sie mit der Auftragseingabe. Beantworten Sie bei der Beschreibung des Auftrags einfach möglichst genau die folgenden Fragen:

Was genau soll bei Ihnen erledigt werden?

Wann benötigen Sie einen Dienstleister?

Benötigen Sie Material? (zum Beispiel Wandfarbe oder Laminat)

Wo soll der Auftrag ausgeführt werden? (Postleitzahl angeben)

Laden Sie außerdem Fotos von der Baustelle, dem Arbeitsort oder den vorhandenen Produkten hoch, damit die Handwerker sich ein besseres Bild von dem Auftrag machen können. Um für mögliche Rückfragen zur Verfügung zu stehen, kann es außerdem sinnvoll sein, eine Telefonnummer anzugeben, unter der Sie schnell zu erreichen sind. Um ein gutes und präzises Angebot zu machen, ist es für Handwerker mitunter nötig, die Baustelle oder den Arbeitsort gemeinsam mit Ihnen zu besichtigen.

Wenn Sie die Handwerkersuche über einen Auftrag abwickeln, hat das für Sie den Vorteil, dass sich nur Handwerker bei Ihnen melden, die auch Kapazitäten haben, um den Auftrag auszuführen. Sie können die Fachbetriebe untereinander vergleichen, sich die Bewertungen vorheriger Auftraggeber ansehen und am Ende selbst entscheiden, wer den Auftrag für Sie ausführen soll.

Info: Um einen Auftrag auf blauarbeit.de zu erstellen, können Sie alternativ auch eine Nachricht per WhatsApp oder den Facebook-Messenger senden, in der Sie die obigen Fragen beantworten. Das Team von blauarbeit.de kümmert sich dann um die Erstellung des Auftrags im System für Sie.

Branchenbuch durchsuchen

Falls Sie sich selbst auf die Suche nach Handwerkern begeben möchten, können Sie alternativ auch das blauarbeit.de-Branchenbuch nach passenden Dienstleistern durchforsten. Wählen Sie das passende Gewerk aus und Ihnen werden sämtliche Handwerker dieses Gewerks aus Ihrer Umgebung angezeigt. Auch hier haben Sie natürlich die Möglichkeit, die Profile der Fachbetriebe und deren Bewertungen zu vergleichen, um die passenden Handwerker zu finden. Über das Branchenbuch können Sie dann direkt Kontakt zu dem jeweiligen Dienstleister aufnehmen. Beschreiben Sie, worin genau der Auftrag besteht, den der Handwerker für Sie übernehmen soll, und warten Sie ganz entspannt auf die Antwort des Handwerkers.

Wie wählt man den richtigen Handwerker aus?

Mitunter kann es vorkommen, dass sich eine Vielzahl von Dienstleistern mit Angeboten auf den von Ihnen erstellten Auftrag meldet. Generell ist es sinnvoll auf ein paar Dinge zu achten, bevor Sie sich für einen bestimmten Dienstleister entscheiden. Werfen Sie dazu einen genauen Blick auf die Profile der Handwerker und achten insbesondere auf die folgenden Punkte:

Qualifikationen & Zertifikate (zum Beispiel Gesellen- oder Meisterbrief)

Fotos von Arbeitsproben

Bewertungen vorheriger Auftraggeber

Preis-Leistungs-Verhältnis

Letztendlich liegt die Entscheidung für einen Handwerker von blauarbeit.de ganz beim Auftraggeber selbst. Sofern Rückfragen bestehen, können Sie die Dienstleister auch jederzeit kontaktieren, bevor Sie den Auftrag an diese vergeben. So können Sie offene Fragen klären und mehr über die Auftragsabwicklung erfahren.

Bewertung nicht vergessen

Einer der großen Vorteile von Handwerkerplattformen ist die Möglichkeit, Dienstleister zu bewerten. Gerade im Internet spielt das bei der Auswahl des richtigen Handwerkers eine große Rolle, denn so kann man schnell erkennen, wie zufrieden andere Auftraggeber mit der Arbeit des Dienstleisters waren. Haben Sie beispielsweise einen Auftrag über blauarbeit.de vergeben, sollten Sie den Dienstleister nach der Abnahme auf jeden Fall bewerten. Das hilft übrigens nicht nur anderen Auftraggebern, sondern auch den Handwerkern selbst. Diese erhalten auf diese nicht nur ein Feedback, sondern gute Bewertungen sind für Nutzer von Handwerkerplattformen auch besonders wichtig, um auch in Zukunft weiterhin viele Aufträge zu erhalten.