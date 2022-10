Unabhängigkeit von großen Stromkonzernen und fossiler Energie ist aktuell gefragt wie nie. Vor allem Solaranlagen erleben einen regelrechten Boom. Doch der Prozess, eine eigene PV-Anlage anzumelden, installieren zu lassen und in Betrieb zu nehmen, ist oft sehr kompliziert und langwierig - und nicht zuletzt mit hohen Investitionskosten verbunden.

Genau hier setzt das Start-Up Enpal an. Das Geschäftsmodell, so intelligent wie simpel: Enpal bietet Solaranlagen im Rundum-Sorglos-Paket zum Mieten an. Wir stellen dir das preisgekrönte Unternehmen und sein innovatives Mietmodell vor.

Solaranlage mieten mit Enpal - 1 Million PVs bis 2030 geplant