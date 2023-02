Zisterne für Regenwasser bauen oder nachrüsten: Für wen lohnt es sich?

Was ist eine Zisterne?

Als Zisterne bezeichnet man einen Behälter, der entweder aus Beton oder Kunststoff besteht und meist im Erdreich verbaut wird. Mit entsprechenden Zuleitungen wird der Zisterne dann Regenwasser zugeleitet, dort gesammelt und mittels einer Pumpe für unterschiedliche Verwendungszwecke genutzt. Für Hausbesitzer*innen stellt sich die Frage, ob sich eine Anlage zur Regenwassernutzung lohnt. Wie häufig, ist das pauschal schwer zu beantworten. Generell kannst du davon ausgehen: Je höher die Wassergebühren in einer Gemeinde sind, desto schneller rechnet sich für dich die Nutzung des Regenwassers im Haushalt.

Aufwand und Kosten für eine Zisterne

Für den Bau einer Zisterne fallen neben dem Bodenaushub und dessen Entsorgung weitere Kosten für Rohrleitungen, Filter und Pumpe an. Ein Großteil der Anschaffungskosten verschlingt der Tank für das Regenwasser. Hier kommt es vor allem auf die Größe des Tanks an. In der Regel werden Zisternen ab einem Fassungsvermögen von 2.000 Litern angeboten. Große Zisternen können aber auch das Fünffache und mehr aufnehmen. Deshalb ist vorab die Berechnung deines Bedarfs wichtig. Je nach Größe des Regenwassertanks und deiner Eigenleistung beim Einbau kannst du für diese Investition mit bis zu 9.000 Euro rechnen. Rechne darüber hinaus mit etwa 100 Euro für die jährliche Wartung. In einigen Bundesländern fallen zudem noch Kosten für zusätzliche Wasseruhren und deren Eichung an. Bei den Arbeitskosten kannst du sicher gut sparen, wenn du deine Muskelkraft einsetzt. Leitungen und Anschlüsse legen solltest du aber auf jeden Fall den Fachleuten überlassen.

Die Kosten für deine Zisterne sind natürlich auch abhängig von deren Bauart. Es gibt Betonzisternen und Kunststoffzisternen. Eine Betonzisterne hat bei ökologischer Betrachtungsweise den Vorteil, dass es sich bei Beton um einen recycelbaren Werkstoff handelt und dieser meist aus regionaler Herstellung stammt. Zudem neutralisiert eine Betonzisterne die leichte Säure aus dem Regenwasser. Allerdings ist der Bau dieser Art deutlich aufwendiger. Es bedarf zunächst einer etwa 20 cm dicken Bodenplatte. Die Wände werden nach dem Aushärten aus Randsteinen errichtet, wobei schon die exakten Aussparungen für die Rohre berücksichtigt werden müssen. Die Rohre für die Pumpe und die Zuläufe werden an den entsprechenden Stellen einbetoniert.

Kunststoffzisternen werden in einem Stück aus hochwertigem und korrosionsbeständigem Polyethylen gefertigt und so auch angeliefert, sodass sie bei der Lieferung einfach in die vorher ausgehobenen Erdgrube eingelassen werden. Auch hier gilt es natürlich vorher zu planen, wo die Pumpe steht und wie die Rohrleitungen verlaufen. Zisternen sind übrigens bis zu einer Größe von 50 m3 genehmigungsfrei. Für größere Zisternen brauchst du eine Genehmigung von den zuständigen Behörden.

So rechnet sich eine Zisterne

Wenn du ein Haus mit einem größeren Gartengrundstück (vielleicht sogar mit viel Rasenfläche) hast, dann lohnt es sich fast immer, in eine Zisterne für das Sammeln von Regenwasser zu investieren. Du sparst einerseits Wasserkosten für die Bewässerung der Pflanzen. Andererseits, wenn du Regenwasser auch für das Wäschewaschen und die Toilettenspülung nutzt, sparst du auch hier weitere Kosten ein. Abgesehen davon ist es ein sinnvoller Beitrag für die Umwelt, wenn du für solche Verwendungszwecke kein wertvolles Trinkwasser einsetzt.

Neben dem Bedarf ist die Wirtschaftlichkeit natürlich auch abhängig von den Niederschlagsmengen, mit denen du die Zisterne füllen kannst. In langen und trockenen Sommermonaten ohne Regen wird auch der größte Regenwassertank mal leer sein. Dennoch: Berechnungen für einen Vier-Personen-Haushalt ergeben, dass pro Jahr bis zu 60 Kubikmeter Trinkwasser durch die Regenwassernutzung gespart werden können. Je nach Wassergebühren entspricht das etwa 160 - 200 Euro im Jahr.

Bundeseinheitliche Förderungen für Anlagen zur Regenwassernutzung gibt es leider nicht. Du kannst dich aber vor Ort in deiner Gemeinde nach Fördermöglichkeiten erkundigen. Mit einer solchen Förderung kannst du dir einen gewissen Teil der Kosten für deine Zisterne wieder reinholen. In der Stadt Weißenburg zum Beispiel werden für eine Zisterne zur ausschließlichen Gartenbewässerung ab 2020 auf Antrag 600 Euro von der Stadt gefördert. Immerhin 900 Euro gibt es, wenn das Regenwasser auch für die Toilettenspülung und das Waschwasser genutzt wird. Pro Jahr will die Stadt für solche Anlagen 15 000 Euro bereitstellen.

Fazit

Ob sich für dich die Investition in eine Zisterne lohnt, hängt zunächst von deiner Wohnsituation (z.B. Haus mit Garten) und deinem individuellen Bedarf (Größe des Hauses, Grundstück und Verwendung des Regenwassers) ab. Die Höhe deiner Investition kannst du durch die Wahl der Bauart, die Größe der Zisterne sowie deine Eigenleistung maßgeblich beeinflussen.

Kunststoffzisternen werden meist mit einer Garantie von bis zu 25 Jahren in vielen Formen und Größen angeboten. Teurere Modelle können auch schwerer belastet werden, etwa wenn du sie z.B. unter der Garageneinfahrt einbaust. Zisternen aus Beton weisen eine längere Lebensdauer auf, sind aber in ihrer Bauart auch deutlich aufwendiger und teurer. Die Wirtschaftlichkeit und auch der ökologische Nutzen einer Regenwasseranlage ergibt sich im Wesentlichen aus ihrer Betriebsdauer. Wenn du zudem, beispielsweise mit einer Photovoltaik-Anlage, selbst Strom für das Betreiben der Pumpe erzeugst, wirkt sich das auch positiv aus. Die "wirtschaftliche Gewinnzone" kannst du je nach Größe, Investitionsvolumen und einer etwaigen Förderung nach ca. 5 bis 12 Jahren erreichen.

