Corona im Mehrfamilienhaus: Muss ich es den Nachbarn sagen?

Auch in Mehrparteienhäusern ist eine Ansteckung mit dem Corona-Virus möglich

Das Tragen einer Maske wird auch im Treppenhaus empfohlen

Etwa alle zwei bis vier Wochen kommen von der Bundes- und Landesregierung neue, teils verwirrende Corona-Regeln. Die wichtigsten Regeln wie Abstand halten, Hände desinfizieren und Kontakte beschränken haben die meisten Menschen bereits verinnerlicht. Doch welche Corona-Schutzvorkehrungen gelten eigentlich in einem Mietshaus?

Welche Corona-Regeln jetzt in Mietshäusern gelten

Die Einhaltung des Mindestabstands zu haushaltsfremden Personen mag in Einfamilienhäusern oder auch in ländlichen Regionen sehr einfach sein. Doch gerade in Häusern, in denen mehrere Parteien wohnen, ist das oft nur schwer umsetzbar. Begegnungen sind in Mehrfamilienhäusern bzw. Mietshäuser an der Tagesordnung: im Flur und auf der Treppe, beim Müll rausbringen oder im Aufzug.

Zudem herrscht viel Unsicherheit darüber, wie man sich verhalten muss, wenn es zu spät ist und man wirklich positiv auf das Corona-Virus getestet wurde.

inFranken.de hat sich bei Experten erkundigt. Lesen Sie bei uns, welche Regeln in Mehrparteienhäusern gelten und wie Sie aufeinander Rücksicht nehmen können.

Wie kann sich eine Hausgemeinschaft gegen Corona schützen?

Laut Wolfgang Winkler, einem Rechtsanwalt des Erlanger Mieterinnen- und Mietervereins, gibt es dafür keine rechtlichen Grundsätze. Er empfiehlt allerdings auch in Innenräumen wie beispielsweise dem Treppenhaus eine medizinische Maske zu tragen sowie den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.