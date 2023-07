Für viele ist es längst Gewohnheit auf Pizza, Nudelgerichte & Co. eine scharfe Soße, wie etwa Tabasco, Sambal Olek oder Sriracha zu träufeln, um dem Gericht mehr Würze zu verleihen. Vor allem in den USA ist man ein großer Fan von Sriracha. Der vietnamesische Einwanderer David Tran gründete im Jahr 1980 das US-Unternehmen Huy Fong Foods und wurde mit seiner mittlerweile weltbekannten Chili-Soße zum Milliardär.

Die Zutaten der ursprünglich thailändischen Soße sind einfach: Chilischoten, Essig, Knoblauch, Zucker und Salz. Seitdem es die Soße in die Regale der großen Einzelhändler geschafft hat, ist sie zum Kultobjekt und Favorit vieler Chillifans geworden. Doch nun droht Verbraucher*innen der Schock: Es gibt Lieferengpässe bei der beliebten Soße, was dazu geführt hat, dass die Preise enorm in die Höhe gestiegen sind.

Sriracha wird in den USA knapp - und sehr teuer

Die Chili-Soße Sriracha ist seit einiger Zeit aus den Supermarktregalen in der USA verschwunden. Bei eBay wird eine Flasche beispielsweise für 64 Euro gehandelt. CNN berichtet sogar von Preisen bis zu 114 Dollar pro Stück. Normalerweise kostet die kleine Flasche gerade einmal vier bis fünf Euro.

Der Grund für den Engpass bei der beliebten Sriracha-Soße ist ein Mangel an Chilischoten. Anhaltende Dürren im Anbaugebiet in Mexiko haben zwischenzeitlich dazu geführt, dass Bestellungen storniert werden mussten. Die Produktion ist seit bereits drei Jahren am Stocken.

Huy Fong Foods kann aktuell nicht abschätzen, wann das Angebot wieder steigen könnte, wie watson.de berichtet. Künftige Engpässe wolle man aber vermeiden. Normalerweise werden in der Fabrik in Kalifornien 800 Tonnen Chilischoten pro Tag verarbeitet.

Amerikaner hamstern Kult-Soße - Mangel auch in Deutschland?

Aufgrund der Lieferengpässe in den USA haben viele Amerikaner*innen mit dem Hamstern begonnen - was die Situation zusätzlich verschärft hat. Mitunter nutzten sie aufgrund der Lieferengpässe auch Sriracha-Pulver zum Würzen.

Nun stellt sich die Frage, ob die Preisexplosion auch in Deutschland ankommen wird. Sucht man auf Amazon nach der Original-Srirarcha-Soße von Huy Fong Foods stellt man fest, dass auch in Deutschland die Preise angestiegen sind. Hier kostet der 2er-Pack mit jeweils 793 Gramm schon 33,99 Euro.

Doch glücklicherweise gibt es auch noch andere gute Chili-Soßen, die dem Original im Aussehen und Geschmack sehr ähnlich sind. Die Sriracha-Soße an sich ist nämlich nicht Urheber-geschützt.

Vorschaubild: © Samantha Sophia/Unsplash.com