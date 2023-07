"Wetterwette" startet: Abstimmungszeitraum 15.07. bis 29.07.2023

So macht Jubiläum Spaß: Das urbane Erlebnis-Center FLAiR in Fürth veranstaltet im August eine riesige Cashback-Aktion. Wer sichergehen will, dass der Cashback fließt, sollte sich aber schon jetzt an der "Wetterwette" beteiligen. Denn nur, wenn richtig getippt wird, werden auch bis zu 100.000 Euro Cashback erstattet.

"Uns sind die Interaktion und der Austausch mit unseren Besucher*innen wichtig", betont Oliver Rackl, General Manager des FLAiR. "Deswegen schaffen wir attraktive Angebote und interaktive Aktionen, die den Erlebnis-Charakter unseres Zentrums unterstreichen."

Cashback-Aktion im FLAiR in Fürth: So funktioniert die Aktion

Im Aktionszeitraum vom 1. bis 31. August können Kund*innen Einkaufsbelege aus dem FLAiR ab 15 Euro auf der Website hochladen. Voraussetzung ist also, dass man im August fleißig Shoppen geht. Teilnehmer*innen dürfen so viele Belege einreichen, wie sie möchten. Die Cashback-Aktion wird frühzeitig beendet, wenn der Gesamtwert aller eingereichten Belege das Limit überschritten hat – in Summe werden nämlich bis zu 100.000 Euro erstattet!

Wird die "Wetterwette" gewonnen, werden die eingereichten Einkaufsbeträge erstattet. Eine Teilnahme an der "Wetterwette" ist keine Voraussetzung für die Cashback-Aktion – aber wer gut im Temperaturen raten ist, sollte sich die Wette nicht entgehen lassen.

"Wetterwette" im FLAiR in Fürth: Deshalb solltet ihr mitmachen

Die 100.000 Euro der Cashback-Aktion werden nur ausgeschüttet, wenn das Ergebnis der "Wetterwette" stimmt: Es geht darum, richtig einzuschätzen, wie die Temperatur in Fürth am 15. September um 12:00 Uhr sein wird. Wettbegeisterte können online vom 15. bis 29. Juli auf den FLAiR-Kanälen kostenlos auf eine Temperatur ihrer Wahl tippen. Der daraus entstandene Durchschnittswert aller Schätzungen wird im Namen des FLAiRs zur "Wetterwette" eingereicht.

Stellt sich am 15. September heraus, dass die Schätzung korrekt war, gilt die "Wetterwette" als gewonnen und die eingereichten Belege werden rückerstattet. Die weiteren Teilnahmebedingungen werden online auf der Website des FLAiR bekannt gegeben. Übrigens: Der Stichtag der "Wetterwette" läutet den Beginn der zweiwöchigen "FLAiR Happy Days 2023" ein, die anlässlich des FLAiR-Jubiläums stattfinden. Es warten also noch viele weitere tolle Aktionen!

Das bietet das Urban-Erlebnis-Center FLAiR

Das bekannte Urban-Erlebnis-Center FLAiR liegt mitten in der Fürther Innenstadt. Über 60 Läden und Restaurants sowie zahlreiche Attraktionen, darunter die weltweit einzigartige Virtual-Reality-Spielewelt HOLOGATE WORLD, laden zum Erlebnisshopping ein. Mit 530 modernen Parkplätzen in der Tiefgarage und der Anbindung an die U-Bahn-Linie U1 sowie 16 Buslinien ist das FLAiR perfekt an die Metropolregion Nürnberg angebunden.

Kontakt

P&P Group GmbH

Isaak-Loewi-Straße 11

90763 Fürth

Telefon: 0911 7660610

E-Mail: info@pp-group.com

Website: www.pp-group.com