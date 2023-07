Aktion: E-Scooter von Red Bull Racing - RS 1000 für nur 799 Euro (Normalpreis 1.199 Euro)

Ob für den Arbeitsweg, zum Einkaufen zur Erkundung deiner Umgebung; mit dem E-Scooter RS 1000 von Red Bull Racing* bist du flexibel unterwegs. E-Scooter in der Stadt zu mieten wird immer beliebter, doch nicht immer steht ein Scooter in der Nähe zur Verfügung. Mit deinem eigenen E-Scooter mit Straßenzulassung kommst du schnell und sicher an dein Ziel. Der kräftige 350 Watt Hinterradmotor sorgt dafür, dass auch Steigungen bis zu 18 Prozent keine Herausforderungen sind. So bist du bequem unterwegs und kannst dich auf Fahrspaß pur freuen.

Du wünscht dir einen zuverlässigen E-Roller? Dann heißt es zuschlagen, denn den E-Scooter RS 1000 von Red Bull Racing gibt es aktuell zum Aktionspreis für nur 799 Euro: Somit sparst du ganze 400 Euro gegenüber UVP von 1.199 Euro. Schnell sein lohnt sich, die exklusive inFranken.de-Aktion läuft nur bis zum 6. August. Jetzt E-Scooter von Red Bull Racing mit Ersparnis von 400 Euro bestellen*.

Hochwertiger E-Scooter von Red Bull Racing mit Straßenzulassung - jetzt 400 Euro sparen

Der E-Scooter RS 1000* ist in der Aktion für 799 statt 1.199 Euro erhältlich, damit sparst du jetzt 33 Prozent. Dieser überzeugt mit seinem stylishen Red Bull Racing Design sowie den technischen Eigenschaften. Die elektrische eABS-Bremse hinten sowie die Vorderrad-Trommelbremse sorgen für eine reaktionsschnelle Bremsleistung. Auch das geringe Gewicht von 16,3 kg und die geringe Klappgröße sind praktisch für unterwegs: Du kannst den E-Scooter ganz leicht im Kofferraum oder unterm Schreibtisch verstauen. Hier klicken, um zur Aktionsseite zu gelangen*.

Bei der Fahrt kannst du zwischen drei Geschwindigkeitsmodi wählen, welche für Action sorgen. So kommst du auf eine Reichweite von bis zu 45 km, was in der Stadt mehr als ausreichend ist. Der Scooter ist mit einem leistungsstarken 10 Ah-Akku ausgestattet. Das kompakte LCD-Display liefert Daten wie Geschwindigkeit, gefahrene Kilometer, Akku-Ladestand und Geschwindigkeitsmodus. Die LED-Lichtanlage sorgt für Sicherheit und bringt Durchblick im Dunkeln. Die robusten 10 Zoll Vollgummireifen sorgen dabei für ein komfortables Fahrgefühl. Der E-Scooter ist in Deutschland für den Straßenverkehr zugelassen, hier darfst du mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 km/h fahren.

Fahrspaß pur: Alle Infos zur exklusiven E-Scooter-Aktion

Rahmen: Magnesium

Motor: 350 Watt Hinterradmotor

Akku: 374 Wh

Reichweite: ca. 45 km

Reifen: 10'' Vollgummi

Bremsen: Trommelbremse (V), E-ABS (H)

Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h

Hat Straßenzulassung für Deutschland

Display: LCD

Gabel: starr

Licht: LED

Gewicht: 16,3 kg

Maximale Zuladung: 100 kg

Faltbar: Ja

Gratis Versand

Der Red Bull Racing RS 1000 E-Scooter überzeugt mit seinem stylishen Design und den technischen Merkmalen.

Hochwertige E-Scooter von Red Bull Racing

Red Bull Racing ist aus der Formel 1 bekannt. Dort steht das Team von Red Bull Racing für große Erfolge. Das sportliche Image spiegelt sich auch in den E-Scootern wieder. Mit deinem hochwertigen E-Scooter von Red Bull Racing* erlebst du Action und Fahrspaß. Neben den verschiedenen E-Scootern findest du praktisches Zubehör von Red Bull Racing im Online-Shop.

