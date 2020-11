Amaranth-Müsli zurückgerufen

Produkt enthält Ethylenoxid, ein giftiges Pflanzenschutzmittel

Bei Verzehr können Verbraucher Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit bekommen und in manchen Fällen bewusstlos werden

Der Bio-Lebensmittelhersteller Allos Hof-Manufaktur ruft vier Amaranth-Müslisorten zurück. In dem Sesam, das im Müsli enthalten ist, sind Rückstände von Ethylenoxid nachgewiesen worden. Ethylenoxid ist ein farbloses, hochentzündliches Gas mit süßlichem Geruch. Es tötet Bakterien, Schimmel und Pilze ab, weshalb es in der Landwirtschaft als Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommt. Auch kommt die Chemikalie als eine Art Desinfektionsmittel vor - beispielsweise beim Transport von Gesundheitsprodukten. und wasserempfindlichen Materialien.

Müsli enthält Rückstände von giftigem Gas

Ethylenoxid gilt prinzipiell als giftig und verursacht laut dem Institut für Arbeitsschutz Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und sogar Bewusstlosigkeit. Die Symptome treten vor allem dann auf, wenn man direkt mit dem Gas in Kontakt kommt.

Von dem Rückruf betroffen sind die folgenden Produkte:

Allos Amaranth Basis Müsli, 1,5 Kilogramm, Mindesthaltbarkeitsdatum: 02.10.2021, Los-Kennzeichnung: 20211002

Allos Amaranth Früchte Müsli, 1,5 Kilogramm, Mindesthaltbarkeitsdatum: 09.01.2021, Los-Kennzeichnung: 2021009

Allos Amaranth Schoko Müsli, 1,5 Kilogramm, Mindesthaltbarkeitsdatum: 01.10.2021, Los-Kennzeichnung: 202110001

Allos Amaranth Nuss Müsli, 375g, Mindesthaltbarkeitsdatum: 23.09.2021; Los-Kennzeichnung: 20210923

Vom Verzehr wird dringend abgeraten

Vom Verzehr der betroffenen Produkte wird daher abgeraten. Kunden, die die entsprechenden Produkte gekauft haben, können diese in ihren Einkaufsstätten zurückgeben. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

