Blaue und gelbe Ikea-Taschen: Das ist der Unterschied

Das ist der Nicht nur eine nette Geste : Das steckt hinter der gelben Tüte

: Das steckt hinter der gelben Tüte Ikea-Marketing: Diese Tricks solltest du kennen

Sie sind fast so bekannt wie das Geschäft selbst: die klassischen farbigen Ikea-Tüten. Auf den Straßen sieht man allerdings meist nur die blaue Version der großen Tüte. Dabei gibt es sie auch in Gelb. Aber was ist der Unterschied zwischen den Taschen?

Ikea-Tüten: Deshalb kann man nur die blauen Taschen kaufen

"Anders als die gelbe – die ein rein internes Serviceprodukt ist – kann die blaue Version gekauft werden", erklärt eine Sprecherin des Möbelhauses gegenüber dem Portal myhomebook. "Die gelbe Ikea-Tasche wurde bereits Ende der 1980er Jahre erfunden. Seither hilft sie unseren Kund*innen dabei, ihre Einkäufe im Einrichtungshaus zu transportieren. Sie ist also ein Serviceprodukt und damit wir diesen Service für all unsere Kund*innen anbieten können, sollte sie immer verfügbar sein und im Haus bleiben."

Nach dem Einkaufen werden Kund*innen dazu angehalten, die gelben Taschen in die großen Körbe im Kassenbereich zu legen, damit sie für neue Gäste wieder am Eingangsbereich platziert werden können. "Unsere Mitarbeitenden erinnern Besucher*innen daran, dass die gelbe Tasche zwar bleiben muss, die blaue Variante aber für den Weg nach Hause erhältlich ist", betont die Sprecherin. Es ist also nicht erwünscht, die gelbe Ikea-Tüte mitzunehmen.

Die bekannten Tüten - ob gelb oder blau - gibt es schon seit langer Zeit. "Frakta – so heißt die blaue Tasche – wurde bereits kurz nach der gelben Tasche entwickelt und ist seither in viele Haushalte eingezogen", verrät die Sprecherin.

Diese Verkaufspsychologie steckt hinter den Ikea-Taschen

Hinter den gelben Taschen steckt aber noch etwas mehr als eine selbstlose Transport-Hilfe für Kund*innen. Eine Insiderin verrät in der ZDF-Doku "Ikea: Die Insider", dass es kein Zufall sei, dass an jeder Ecke in Ikea-Filialen Boxen voller Tragetaschen stehen. In einem Ikea-Geschäft seien der Doku zufolge mehr als 50 Aufsteller mit den gelben Taschen zu finden. Dadurch solle gewährleistet werden, dass man sich eine Tasche auf der Shoppingtour mitnimmt.

Dabei seien die Taschen aber "nicht nur eine nette Geste, sondern das ist tatsächlich eine Gelddruckmaschine". Denn im Schnitt lasse ein Gast, der mit einer Tüte durch den Laden geht, 20 Euro mehr im Geschäft als ohne Tasche.

Die ehemalige Verkaufsleiterin erklärt weiter: "Wenn ich als Kunde diese gelbe Tüte in der Hand habe, habe ich ganz stark das Bedürfnis, diese Tüte mit Leben zu füllen." Der Möbel-Riese greife dabei zu einer bewährten verkaufspsychologischen Strategie: Leere Tüten wollen instinktiv befüllt werden. "Was noch dazu kommt, ist: Alle Dinge, die in dieser Tüte sind, die ich sehr nah bei mir am Körper trage, gehören in meinem Kopf schon mir und ich werde sie an der Kasse auch kaufen", erklärt die Ikea-Insiderin den Trick.

"Die gelbe Tüte bedeutet für Ikea bares Geld"

Die Größe der Taschen ist ebenfalls kein Zufall. Denn auch wenn bereits viele Produkte in der Tüte sind, sieht sie immer noch ziemlich leer aus. "Da ist immer noch ein bisschen Platz und Luft nach oben", sagt die ehemalige Ikea-Mitarbeiterin. Der Aufbau der Tasche ist extra so gestaltet, dass die Tüte erst ihre wahre Größe entfaltet, wenn der Boden "aufklappt". Die Produkte verschwinden nahezu in der riesigen Tüte, wodurch Kund*innen immer weiter das Bedürfnis haben, die Tasche zu füllen. Denn so habe man das Gefühl, noch gar nicht so viel eingekauft zu haben.

An einem gut laufenden Samstag besuchen laut ZDF bis zu 20.000 Menschen eine Ikea-Filiale. Wenn nur jede*r Vierte davon zu einer gelben Tüte greift und dadurch durchschnittlich 20 Euro mehr ausgibt, bedeutet das ein Plus von 100.000 Euro für einen Ikea-Standort. Deutschlandweit hat Ikea 54 Filialen. Durch die gelbe Tüte könne der gesamte Ikea-Umsatz an nur einem belebten Samstag um etwa 5,4 Millionen Euro gesteigert werden. "Diese gelbe Tüte bedeutet für Ikea bares Geld", so die Insiderin. Hinter den verschiedenfarbigen Tüten steckt also weit mehr, als man auf den ersten Blick vermuten würde.

