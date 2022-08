Ikea-Filiale verzichtet auf Pommes

auf Das denken die Kund*innen darüber

darüber Möbelkonzern Ikea äußert sich

Ikea Wie klimaschädlich sind Pommes?

Am Mittwoch (18. August 2022) machte ein Tweet des umstrittenen Bloggers Boris Reitschuster die Runde. Er postete ein Foto von einem Schild, das er augenscheinlich bei Ikea entdeckt hat. "Wir verzichten bewusst auf Pommes", so lautet die Botschaft der Ikea-Filiale. Es sei eine kleine Idee mit großer Wirkung, denn eine Portion Pommes würde in der Verarbeitung und Zubereitung über viermal so viel CO₂ verursachen wie eine Portion Salzkartoffeln. Durch eine bewusste Ernährung könne jede*r etwas zur Reduzierung der Treibhausgase beitragen.

Ikea-Filiale verzichtet auf Pommes - der Umwelt zuliebe

Reitschuster findet die "kleine Idee" offenbar nicht so gut. "Ich verzichte bewusst auf Läden, die mich bevormunden wollen", kommentiert er seine Entdeckung. Er wolle wie ein mündiger Kunde behandelt werden, nicht wie "Erziehungsobjekt". Der Tweet wurde fast 8000-mal gelikt und über 1000-mal retweetet. Zeitweise gehörte das Thema zu den Top-Trends in dem Netzwerk. Reitschuster ist jedoch nicht unumstritten. So wirft ihm beispielsweise der "Volksverpetzer" die Verbreitung von Fake-News unter anderem zu Corona sowie Manipulation vor.

Nicht alle Twitter-User*innen teilen die Meinung von Reitschuster. "Ach du armer Mann. Bekommst im Möbelhaus keine Pommes. Also wirklich! Wie können die Möbelverkäufer nur, und dir dein Grundrecht auf Pommes verweigern? Man, du bist echt eine solche Heulsuse", spottet ein Nutzer. "Du weißt, dass Ikea hauptsächlich Möbel verkauft?", fragt ein andere. Wieder andere sprechen sich für einen Boykott des Unternehmens aus. Aber sind überhaupt alle Ikea-Filialen deutschlandweit betroffen?

Gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa) machte Ikea deutlich, es gebe "derzeit keine Pläne, Pommes Frites aus dem Sortiment zu nehmen. Jedoch sind Pommes Frites kein fester Bestandteil unseres nationalen Angebots, sodass es unseren lokalen Standorten obliegt, ob Pommes Frites Teil des Angebots vor Ort sind", so das Unternehmen. Von allen 54 Ikea-Einrichtungshäusern in Deutschland böten derzeit nur die Einrichtungshäuser in Würzburg und Bremerhaven keine Pommes Frites an.

Pommes als Klimakiller?

Auch wenn nicht alle Ikea-Filialen auf Pommes verzichten wollten, stellt sich dennoch die Frage, wie sinnvoll ein solcher Verzicht ist. Laut "codecheck" stehen auf der Liste der klimaschädlichsten Lebensmittel Butter, Rindfleisch sowie Käse und Sahne noch vor Pommes. Rindfleisch verursacht über doppelt so viele CO₂-Äquivalente wie Pommes. Rindfleisch ist außerdem eine der Hauptzutaten der beliebten Fleischbällchen "Köttbullar", die schon fast als Klassiker beim Einkauf im schwedischen Möbelhaus gelten. Ikea bietet zwar bereits vegetarische und vegane Alternativen an, die Fleischvariante steht aber auch nach wie vor noch auf der Speisekarte.