Köttbullar im Restaurant und nach dem Einkauf noch ein Hotdog für unterwegs: Einige Gerichte sind beim Ikea-Besuch zum regelrechten Muss geworden und mittlerweile auch als fleischlose Varianten erhältlich. Der Ingka-Konzern, der Anteile am Möbelunternehmen besitzt, will die pflanzlichen Alternativen nun zum gleichen Preis wie die Originale anbieten. Den deutschen Ikea-Filialen geht das aber noch nicht weit genug: Hier sollen Fleischesser ab Oktober sogar mehr zahlen als Veganer und Vegetarier.

Die Ingka-Gruppe wolle es damit vielen Menschen einfacher machen, auf eine fleischlose Ernährung umzusteigen, heißt es in einer Pressemitteilung vom 26. September 2022. Für die deutschen Kunden bedeutet das: Gemüsebällchen, Proteinbällchen, Hotdogs, Softeis und Co. in der rein pflanzlichen Variante werden günstiger als die Gerichte mit tierischem Eiweiß.

Veggie vs. Fleisch: Ikea will an Essenspreisen schrauben

"Wir bei Ikea sind der Meinung, dass nachhaltige Produkte für möglichst viele Menschen erschwinglich sein sollten und nicht nur ein Luxus für wenige sein dürfen", erklärt Jesper Brodin, CEO der Ingka-Gruppe. Zudem wolle das Unternehmen damit zur Einschränkung der Erderwärmung beitragen und seinen eigenen Ausstoß von Treibhausgasen verringern.

Dass die fleischlosen Produkte in den deutschen Ikea-Filialen sogar günstiger werden sollen, sei ein durchaus "mutiger" Schritt und eine "große Entscheidung". "Wir wollen niemanden bevormunden. Uns geht es vielmehr darum, zu zeigen, dass gesündere und nachhaltigere Optionen auf pflanzlicher Basis lecker und zugleich erschwinglich sein können", betont Tanja Schramm, Country Food Managerin bei Ikea Deutschland.

In den sozialen Medien sind die Meinungen zur Preisänderung geteilt. Auf der Twitter-Seite von Ikea sammelt sich unter der Ankündigung bisher aber vor allem Zustimmung: "So muss das sein. Es gibt keinen Grund, warum tierlose Alternativen immer teurer sein müssen, außer damit mehr Gewinn machen zu wollen. Genauso ist es richtig." Oder: "Ich bin keine Vegetarierin, finde das aber trotzdem super!" Und: "Eigentlich logisch. Ich frage mich schon lange, wie es sein kann, dass rein pflanzliche Proteine teurer sind als solche, die erst durch ein Tier gejagt wurden."

Einige Nutzer kritisieren jedoch, dass Ikea noch am Geschmack seiner Veggie-Gerichte nachbessern müsste, die den Fleischprodukten nachstehen würden. Und ein weiterer Nutzer bewertet den Preisnachlass sogar als diskriminierend: "Damit werden Einkommensschwache wieder mal diskriminiert. Wer kein Geld hat, bekommt Gemüse-Burger serviert. Wer es sich leisten kann, genießt tierische Produkte."

