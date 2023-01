Kunde empört sich auf Facebook über Preise bei Kaufland

Kaufland reagiert auf den Post

In den vergangenen Monaten sind in Supermärkten und Einkaufsläden die Preise für viele Lebensmittel gestiegen. Vor kurzem veröffentlichte das Statistische Bundesamt eine Liste mit 20 Lebensmitteln, die sich 2022 stark verteuert haben: darunter Mehl, Zucker und Nudeln. Doch auch ein weiteres Produkt ist scheinbar teurer geworden und sorgt nun für Ärger: Curry-Ketchup.

Zu hoher Preis? Kaufland-Kunde empört über teuren Curry-Ketchup

"Für meine letzte Pulle habe ich 1,79 [Euro, Anmerkung der Redaktion] bezahlt", schreibt der Mann auf Facebook. In seinem Post ist ein Foto von einer Palette voller "Gewürzketchup Curry" der bekannten Marke "Hela" zu sehen - und mit einem Preis von 3,39 Euro pro 800-Gramm-Packung ausgeschildert. "Wann is ma Ende der Fahnenstange", beschwert sich der Kunde.

Auf der Internetseite des Herstellers ist der beliebte Ketchup allerdings ebenfalls für 3,39 Euro erhältlich. Kaufland verlangt für die Ware also nicht überdurchschnittlich viel Geld. Wie kam dann also der Preissprung zustande? Vermutlich durch eine Aktion: Händler bieten den Ketchup in unregelmäßigen Abständen zum Schnäppchenpreis an - der in der Vergangenheit oft bei jenen 1,79 Euro lag. Der eigentliche Preis des Curry-Ketchups hat sich also nicht binnen kurzer Zeit verdoppelt, wie der verärgerte Kaufland-Kunde vermutet.

Unter dem Facebook-Beitrag kritisieren dennoch viele Personen die hohen Kosten: "Ganz ehrlich, die überteuerten Lebensmittel kaufe ich nicht mehr, dann soll der Hersteller darauf sitzen bleiben, denn er möchte wahrscheinlich auch nur Gewinn machen", meint eine Nutzerin. "Wenn es euch zu teuer ist kauft es halt einfach nicht mehr", stimmt ein weiterer Nutzer zu. Ein Anderer hat eine kreative Lösung für das Problem: den Ketchup einfach "selber machen".

Kaufland reagiert auf Facebook-Post - und bittet um Rückmeldung

Auch Kaufland selbst hat auf den Post reagiert: "Wir danken dir für dein Feedback, denn die Preisgestaltung ist uns wichtig", heißt es vonseiten des Social-Media-Teams. "Neben den vielen Angeboten, die wir wöchentlich einstellen, freuen wir uns natürlich über deine Rückmeldung". Der Kunde soll sich per Direktnachricht bei Kaufland melden - so könne das Anliegen an das Kundenmanagement weitergeleitet werden.

