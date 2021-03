Anti-Schuppen-Shampoos bei Öko-Test: Bekannte Marken enttäuschen im Test

Öko-Test hat Anti-Schuppen-Shampoos getestet

Unter den Anti-Schuppen-Shampoos mit Bestnoten befinden sich auch mehrere Naturkosmetik-Produkte

13 Artikel fallen aufgrund problematischer Inhaltsstoffe durch den Test

Neben vielen Markenprodukten zählt ausgerechnet das teuerste Shampoo zu den Schlusslichtern

Anti-Schuppen-Shampoos sollen gegen Kopfschuppen helfen. Ziel der Nutzung ist es, eine gesunde Kopfhaut zu generieren, die frei von Schuppen und Jucken ist. Öko-Test hat in seiner neusten Ausgabe 50 Shampoos unter die Lupe genommen. Eigenmarken von Drogerien, (Bio-) Supermärkten und Discountern, Shampoos aus der Apotheke und von namhaften Kosmetikherstellern wurden auf umstrittene und bedenkliche Inhaltsstoffe getestet. Die Preise der Produkte lagen zwischen 42 Cent und fast 25 Euro pro 250 Milliliter. Die Hälfte der getesteten Produkte bekamen die Note 1 ("sehr gut") und Note 2 ("gut"). Zehn Produkte enttäuschten mit dem Ergebnis der Note 6 ("ungenügend").

Anti-Schuppen-Shampoo gegen Schuppen auf der Kopfhaut

Schuppen entstehen, wenn sich Pilze auf der Kopfhaut zu stark vermehren. Die in der Kopfhaut befindlichen Talgdrüsen produzieren Fett, je nach Veranlagung mehr oder weniger, das vor allem Hefepilze lieben. Anti-Schuppen-Shampoos versuchen durch ihre Inhaltsstoffe die Ausbreitung dieser Hefepilze auf dem Kopf zu verhindern, wie die Redaktion von Öko-Test in ihrem Bericht erklärt.

Der Großteil der getesteten Shampoos enthält den Stoff Piroctonolamin, um das Pilzwachstum einzuschränken. Laut Öko-Test ist Piroctonolamin die beste Wahl im konventionellen Bereich, da er relativ mild und gut verträglich ist.

Bei Naturkosmetika ist dieser Stoff nicht erlaubt. Zertifizierte Naturkosmetikshampoos, die im Test untersucht wurden, arbeiten stattdessen mit Pflanzenextrakten und -ölen, wie Rosmarin, Wacholder und Brennnessel. Letzteres soll leicht antimikrobiell wirken und zudem die Talgproduktion reduzieren.

Testsieger ist Naturkosmetik

Alle getesteten Shampoos von zertifizierter Naturkosmetik haben die Bestnote "sehr gut" erhalten. Unter ihnen befinden sich die günstige Eigenmarke von dm Alverde Anti-Schuppen Shampoo Bio-Paranuss Bio-Rosmarin (2,44 Euro) sowie die etwas teurerem, aber hochwertigen Marken, wie Weleda Weizen Schuppen-Shampoo* (6,26 Euro) oder Bioturm Shampoo Schuppen (7,44 Euro). Diese Shampoos enthalten unter anderem Rosmarin oder Weizenkeimöl, die gereizte Kopfhaut beruhigen und auch pur angewandt werden können.

Unter den konventionellen Produkten mit dem synthetischen Stoff Piroctonolamin befinden sich neben drei "sehr gut" bewerteten Shampoos auch viele für "gut" befundene Produkte. Zu diesen zählen auch günstige Eigenmarken, wie das Balea Shampoo Anti Schuppen (0,42 Euro) von dm und das Isana Shampoo Anti Schuppen Wasserminze & Aventurin (0,42 Euro) von Rossmann.

Öko-Test kritisiert jedoch bei beiden Mitteln vorhandene PEG/PEG-Derivate, wie bei vielen anderen Anti-Schuppen-Shampoos auch. Diese dienen oft als waschaktive Substanzen und sorgen für einen schönen Schaum. Allerdings können sie die Haut auch für Fremdstoffe durchlässiger machen.

Anti-Schuppen-Shampoos von Head & Shoulders gehören zu den Testverlierern

Gemeinsam mit acht weiteren Produkten sind das Head & Shoulders Classic Clean Anti-Schuppen Shampoo (2,96 Euro) sowie das Head & Shoulders For Men Anti-Schuppen Shampoo (2,96 Euro) im Test durchgefallen ("ungenügend"). Öko-Test kritisierte an diesen Shampoos, dass sie nicht nur besonders das aggressive Reinigungsmittel Natriumlaurysulfat beinhalten, sondern auch eine Formaldehyd-Verbindung. Dieser Problemstoff steht schon lange in Kritik, da er die Schleimhäute reizen kann. Außerdem fanden die Tester Duftstoffe wie Lilial und künstlichen Moschusduft in den Head & Shoulders Produkten. Diese Stoffe können hormonell wirken, die Haut reizen und sogar Krebs auslösen.

Obwohl diese Duftstoffe schlecht für den Körper sind, tauchen sie nicht nur bei Anti-Schuppen-Shampoos auf. Auch in fünf Bodylotions konnte Öko-Test den Durftstoff Lilial nachweisen.