Die Küche, das Bad oder das WC halten sich nicht von alleine sauber. Als Hilfsmittel dafür gibt es zahlreiche Allzweckreiniger oder Universalreiniger. Sie alle versprechen nicht nur einen zuverlässigen und einfachen Schutz gegen Flecken und Schmutz, sondern auch "Sauberkeit im ganzen Haus" sowie "brillanten Glanz" auf allen abwaschbaren Oberflächen. Stiftung Warentest hat insgesamt 13 Reiniger unter die Lupe genommen und kam dabei zu einem deutlichen Ergebnis: Gute Reinigungsmittel müssen nicht unbedingt teuer sein, um gut zu wirken. Auch die Umwelt lässt sich mit dem richtigen Mittel schonen. Im Test der 13 Allzweckreiniger wurden die Mittel auf Herz und Nieren geprüft. Zehn der 13 getesteten Mittel lassen dabei fettigen Schmutz entweder gut, oder sogar sehr gut verschwinden. Viele Mittel schwächeln jedoch, wenn es um das Entfernen von Klebrigem, Stärke oder Kalk geht.

Getestet wurden die Produkte hinsichtlich ihrer Reinigungsleistung, Reinigungskomfort, Materialschonung, Handhabe, Gewässerbelastung und der Verpackung. Das Ergebnis des Tests war jedoch durchwachsen. Keiner der getesteten Reiniger kam gegen hartnäckigen Schmutz, etwa Sirupflecken oder Übergekochtes an. Entsprechend auch die Einschätzung der Expertinnen und Experten: "In Küche und Bad sind andere Mittel besser."

Anderen Flecken konnten die Mittel aber beikommen. Besonders positiv stach der Testsieger: "Domol Allzweckreiniger Limettenfrische" von der Handelskette "Rossmann" heraus. inFranken.de stellt Ihnen die Gewinner und Verlierer des Tests vor.

Die größten Verlierer des Tests haben zweimal die Gesamtnote vier, und sogar einmal das Urteil "Mangelhaft" erhalten.

