Mit dem 9-Euro-Ticket durch das Land: Wir präsentieren 9 traumhafte Reiseziele in Deutschland

mit dem Zug in Richtung Alpen-Romantik, Waldluft und Meeresbrise

Urlaub zuhause ist nicht immer die schlechtere Wahl - 9 Ziele mit Traum-Urlaub-Potenzial

Deutschlands Natur reicht von endlosen grünen Feldern über raue Klippenlandschaften bis hin zu alpinem Bergpanorama. Aber auch historische Altstädte und kulturelle Events laden zum Reisen oder Urlaub machen ein. Wir stellen euch 9 Orte in Deutschland vor, die aktuell günstig mit dem 9-Euro-Ticket erreicht werden können und jeden Reise-Aufwand wert sind. Alle Infos rund um den ÖPNV-Fahrschein findest du hier.

1. Bremen und Bremerhaven

Wo viele denken, Mallorca wäre ein deutsches Bundesland, ist die Hansestadt Bremen hingegen tatsächlich eines. Zudem ist der Stadtstaat Bremen und das zugehörige Bremerhaven ein oft zu Unrecht unterschätztes Reiseziel.

Knapp 60 Kilometer von der Nordseeküste entfernt liegt die hanseatische Perle Bremen an der Weser. Als elftgrößte Stadt Deutschlands ist sie der Wohnort von knapp 530.000 Einwohner*innen. Besonders beeindruckend ist der Marktplatz, der als einer der schönsten in ganz Deutschland gilt.

In der Nähe des Rathauses findet sich außerdem die berühmte Plastik der "Bremer Stadtmusikanten", die der Gewinner unter den Selfie-Hot-Spots in Bremen ist. Das knapp 60 Kilometer entfernte Bremerhaven ist quasi die kleine Schwester von Bremen und bietet spannende Kulturaktivitäten, wie beispielsweise das "Deutsche Schifffahrtmuseum". Die besten Unterkünfte in Bremen findest du hier*.

2. Allgäu

Outdoor- und Berg-Fans kommen hier besonders auf ihre Kosten. Das Allgäu ist eine unvergleichliche Ferienregion in Süddeutschland und definitiv einen Urlaub wert. Rund um Kempten erstreckt sich das Alpenvorland auf grünen Höhenmetern und bietet dabei traumhafte Wanderrouten mit tollen Ausblicken.

Die ländliche Region überzeugt dabei mit dem traditionellen Charme der alten Bauernhäuser in den urigen Ortschaften. Isny, Wangen oder Memmingen versprühen mit ihren bunten Altstadt-Häusern ein altmodisches, aber gemütliches Ambiente inmitten der Berg-Kulisse.

Daneben ist das Allgäu die Heimat des weltberühmten Schlosses „Neuschwanstein“, das als Vorlage für das Disney-Schloss gilt und daher Scharen von Besucher*innen aus aller Welt anzieht. Die besten Unterkünfte im Allgäu findest du hier*.

3. Fränkische Schweiz

Deutschland hat gleich mehrere "Schweizen" zu bieten. So gibt es beispielsweise eine in Sachsen, eine auf der Insel Usedom und auch eine in Schleswig-Holstein. Besonders die Fränkische Schweiz beeindruckt mit ihren malerischen Flusstälern und den hügeligen Weiten, in denen man sich auf aussichtsreiche Wanderrouten begeben kann.

Buchtipp: Bruckmann Wanderführer - Entdeckertouren Fränkische Schweiz

In der Fränkischen Schweiz rund um das beschauliche Örtchen Ebermannstadt wird Lebensfreude großgeschrieben. So laden auch zahlreiche Brauereien und die zugehörigen Bierkeller rund um und in den drei großen Orten Bamberg, Erlangen und Bayreuth zum Genießen und Feiern ein. Bierspezialitäten wie das berüchtigte Bamberger "Rauchbier" oder deftige Fleischgerichte wie "Schäuferla" versüßen den Aufenthalt. Für Kulturfreund*innen sind besonders die Burgen und Schlösser, die in der Region zu besichtigen sind, ein wahres Highlight.

An oberster Stelle steht nichtsdestoweniger die Schönheit der dort gegenwärtigen Natur. So liegen in den Wäldern versteckt diverse Tropfsteinhöhlen und mystische Felsräume. Nicht nur für die klassischen Wanderer ist die Fränkische Schweiz ein besonders interessantes Ziel, sondern auch für Kletterer gibt es hier einige Möglichkeiten, sich in der Natur auszupowern. Vor allem im Sommer lohnen sich die traumhaften Bademöglichkeiten der Region, wie das "Pottensteiner Felsenbad" oder die Bach- und Flussläufe, in denen man sich nach anstrengenden Wanderungen wieder abkühlen kann. Die besten Unterkünfte in der Fränkischen Schweiz findest du hier*.

4. Norderney

Echtes Nordsee-Gefühl – das wird hier so spürbar wie an vermutlich an keinem anderen Ort. Als eine echte Perle der ostfriesischen Inseln besteht Norderney überwiegend aus Sand und ist besonders für seine raue, aber wohltuende Seeluft bekannt. Diese ist vor allem gesundheitsfördernd für Erkrankungen der Atemwege oder gar Hautkrankheiten.

Die Historie der Insel ist an vielen Ecken noch deutlich sichtbar und verstärkt nur den Charme der Insel. Mit einigen Bars und sogar Clubs ist Norderney dabei, eine richtige Veranstaltungsszene zu etablieren.

Im Zentrum der Insel steht allerdings das Badevergnügen. So ist hier Ende des 18. Jahrhunderts das erste Nordseebad Deutschlands entstanden. Quasi an allen Küsten der Insel sind Besucher*innen mit Stränden voller feinstem Sand versorgt. Die besten Unterkünfte auf den ostfriesischen Inseln findest du hier*.

5. Chiemgau und Berchtesgadener Land

Kein Wunder, dass das Chiemgau und das Berchtesgadener Land zu den beliebtesten Touristen-Zielen innerhalb Deutschlands gehören. Hier trifft malerische Alpen-Romantik auf türkisblaue Seen. Im Mittelpunkt der Region liegt das „Bayerische Meer“, der Chiemsee. Wassersportarten aller Art, wie Segeln, Windsurfen oder Stand-Up-Paddling bringen Action in den See-Urlaub.

In Berchtesgaden lohnt das Salzbergwerk einen Ausflug und in Rosenheim tragen die regelmäßig wechselnden Ausstellungen im Lokschuppen den kulturellen Faktor zum Urlaubs-Wert der Region bei. Klöster, Kirchen und Kapellen sind nicht nur in großer Zahl von innen und außen zu bestaunen, sondern auch an besonderen Orten zu finden, wie etwa an Seeufern oder auf Berggipfeln. Für Letztere sind das Chiemgau und das Berchtesgadener Land besonders berühmt und hier lohnt es sich, nicht nur vom See auf die Bergketten zu bestaunen, sondern auch ein, zwei Berge zu erklimmen, denn die Aussicht ist unvergleichlich.

Für die Kleinen ist in der Alpenregion nicht nur durch Badespaß an den zahlreichen Seen gesorgt, auch viele Outdoor-Aktivitäten wie Sommerrodelbahnen oder Märchenparks und Erlebnispfade machen aus der Reise in den Süden einen tollen Sommerurlaub. Die besten Unterkünfte im Chiemgau findest du hier*.

6. Thüringen

Unterschätzt wie kaum ein anderes Bundesland liegt innerhalb von Thüringens Landesgrenzen der Mittelpunkt Deutschlands, was eine gute Erreichbarkeit aus verschiedenen deutschen Regionen bedeutet. Mit dem besonders für Naturfreunde einladenden Zusatz-Titel als das „grüne Herz Deutschlands“ kann Thüringen vor allem mit seinen wunderschönen, märchenhaften Wäldern beeindrucken, die ein ganzes Drittel der Landesfläche ausmachen.

Zahlreiche Naturlandschaften wie die Rhön, der Thüringer Wald, den Nationalpark Hainich und den Südharz machen die Region so unvergleichlich. Diverse Wander- und Radwege begeistern aktive Urlauber*innen und auch für Badefreunde sorgt die Saalekaskade, die auch das „Thüringer Meer“ genannt wird.

Die Landeshauptstadt Erfurt ist ebenso einen Besuch wert. Eine urige und gepflegte Altstadt bieten tolle Möglichkeiten zum Flanieren und Shoppen. Auch die Wartburg in Eisenach ist ein historisches Highlight, bietet sie doch Informationen rund um Luthers Aufenthalt und einige Hintergründe zur Reformation. Die besten Unterkünfte in Thüringen findest du hier*.

7. Ostseeküste – Von Lübeck bis Kiel

Nicht nur für waschechte Ostseefans ist dieser Küstenabschnitt einen Urlaub wert. Rund um die Ostsee-Perlen Kiel und Lübeck laden weiße Sandstrände zum Baden und Erholen ein und versprechen das perfekte Urlaubsfeeling für Groß und Klein. Auch hier in Schleswig-Holstein gibt es eine Schweiz, die mit einer traumhaften Hügellandschaft lockt. Für alle, denen die raue Meeresluft zu extrem ist, für die sind die Plöner Seen einen Ausflug wert.

Die Ostsee-Badestrände beinhalten ein breites Angebot für Familien mit Kindern, Senior*innen, Hundehalter*innen und auch FKK-Freund*innen. Zwar ist die Ostseeküste in dieser Region gekennzeichnet von Wind, aber das bedeutet nicht, dass es hier an Sonnenstrahlen mangelt.

Die Hansestadt Lübeck ist in jedem Fall auch einen Besuch wert. Zahlreiche begrünte Flächen und die historische Altstadt mit dem "Holstentor" und dem Hafen-Flair verzaubern Tourist*innen aus aller Welt. Auch die große Schwester Kiel – wenn auch etwas moderner – überzeugt mit seinem hanseatischen Lebensgefühl und der offenen Direktheit der Einheimischen. Die besten Unterkünfte an der Ostsee findest du hier.*

8. Dresden

Das "Elbflorenz" ist eine empfehlenswerte Reise-Destination innerhalb Deutschlands. Besonders kulturell Versierte kommen hier mit den historischen Gebäuden und der eindrucksvollen Architektur auf ihre Kosten. So lohnt sich der Anblick der "Semper-Oper" nicht nur von Außen, sondern überzeugt auch mit den Aufführungen im Inneren.

Neben den Sightseeing-Highlights in der Altstadt, wie dem "Zwinger", der Frauenkirche und dem Schloss bietet das lange Elbufer ausreichend Platz zum Spazieren. Auch ein Ausflug über die Brücke „Das blaue Wunder“ und eine Fahrt mit der Seilbahn sind einen Ausflug wert. Oben angekommen können die Barockschlösser besichtigt werden, die über der Stadt thronen und von deren Terrassen aus man einen wunderschönen Ausblick über die Stadt hat. Alternativ und falls man sich eher weniger vom Stadtkern entfernen will, hat man auch einen tollen Ausblick von der "Brühlschen Terrasse" aus.

Das junge Leben findet man dann in der Dresdner Neustadt, wo die Party-Szene und das Nachtleben aktiv werden. Hier reihen sich auch zahlreiche kulinarische Restaurant-Optionen aus verschiedensten Küchen der Welt aneinander. Die besten Unterkünfte in Sachsen findest du hier.

9. Südschwarzwald

Deutschlands höchstes Mittelgebirge ist mehr als nur ein hügeliger Wald. Markgräflerland, das Breisgau und das zugehörige Studenten-Mekka Freiburg laden Tourist*innen ein zum Wandern, Genießen und Erholen.

Der Feldberg als höchster Gipfel im Schwarzwald liefert einen traumhaften Ausblick über die Region, den man alternativ auch vom "Schauinsland" aus genießen kann. Schluchsee und Titisee sind die beiden blauen Oasen des Waldgebietes. Aber auch Wein, Jugendstil-Architektur und rauschende Wasserfälle und Schluchten zeichnen den Südschwarzwald aus.

Für Kinder ist der Südschwarzwald ein echtes Paradies. Nicht nur der legendäre „Europa-Park“ ist hier zu finden, sondern auch zahlreiche Erlebnispfade, Klettergärten und Tierparks sorgen hier für strahlende Kinderaugen. Die besten Unterkünfte im Schwarzwald findest du hier*.

Einige unserer Tipps haben wir aus einer aktuellen Broschüre des Michael-Müller-Verlags aus Erlangen entnommen. Das 376 Seiten starke Buch gibt es hier kostenlos im PDF-Format. Die beliebten Reiseführer des Michael-Müller-Verlags sind unter anderem bei Amazon* erhältlich.

