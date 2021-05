München vor 33 Minuten

Urlaub

Urlaub in Bayern bei "stabiler Inzidenz": Diese Regeln gelten ab heute im Freistaat

Seit Freitag, 21. Mai 2021, dürfen Campingplätze, Hotels und Ferienwohnungen in Bayern wieder Gäste empfangen - eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz vorausgesetzt. Doch was ist eine stabile Inzidenz und was passiert, wenn der Wert überschritten wird. Das Bayerische Gesundheitsministerium hat viele Fragen beantwortet