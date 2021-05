Urlaub in Corona-Zeiten: Das müssen Eltern beachten

Hotels haben bei einer Inzidenz von unter 100 ab 21. Mai wieder geöffnet

Verpflichtender Negativ-Test bei Anreise

Keine Testpflicht für Genesene und vollständig Geimpfte

Mit zuletzt sinkenden Corona-Fallzahlen steigt die Hoffnung auf einen Sommerurlaub in diesem Jahr. Dabei gibt es jedoch gerade für Familien einiges zu beachten. Denn während vor allem Großeltern und auch schon viele Eltern ihre Impfung erhalten haben, sind Kinder noch ungeimpft. Welche Folgen hat das für die Urlaubsplanung?

Bei Urlaubsreisen: Keine Testpflicht für Geimpfte - Problem für Kinder und Jugendliche

In vielen Regionen Deutschlands nimmt die Tourismusbranche wieder Fahrt auf: Liegt die 7-Tage-Inzidenz einer Region fünf Tage lang unter 100, dürfen Hotels in Bayern ab dem 21. Mai wieder Gäste behausen. Unter den Vorzeichen sinkender Infektionszahlen und steigender Zahl geimpfter Personen, erscheint ein Urlaub innerhalb Deutschlands in diesem Jahr realistisch - jedoch nur unter bestimmten Bedingungen.

Wer einchecken möchte, muss einen aktuellen negativen Test vorweisen. Zulässig ist ein PCR-Test, oder ein Antigen-Schnelltest. Dieser darf maximal 24 Stunden alt sein. Alle 48 Stunden muss ein weiterer Negativ-Test vorgelegt werden. Von der Testpflicht ausgeschlossen sind vollständig geimpfte oder genesene Personen. Auch Kinder unter sechs Jahren haben keine Testpflicht.

Da viele Großeltern und auch einige Eltern schon zweitgeimpft sind, betrifft die Testpflicht in einem Familienurlaub vor allem Kinder und Jugendliche. Aktuell ist für diese Altersgruppe noch kein Impfstoff zugelassen. Hersteller Biontech/Pfizer gilt jedoch als aussichtsreicher Kandidat. Schon im Juni könnte eine Zulassung des Impfstoffs für über Zwölfjährige bevorstehen. Gegenüber der Augsburger Allgemeinen erklärte Ministerpräsident Markus Söder (CSU): "Dann sollen im Juni in Schulen die Abschlussklassen geimpft werden und vielleicht noch vor den Sommerferien Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren, sobald die Impfstoffe zugelassen sind."

Unterschiedliche Corona-Regeln im Ausland

Wer ins Ausland verreisen möchte, sollte sich über die jeweiligen Einreisebestimmungen informieren. So gilt in einigen Ländern weiterhin eine Quarantäne-Pflicht bei der Einreise. Italien und Österreich haben diese vor Kurzem für Touristen aus Deutschland aufgehoben - dafür besteht weiterhin die Pflicht zum Vorweisen eines Negativ-Tests, die auch für Kinder bis zu einem bestimmten Alter gilt: In Italien sind Kinder unter zwei Jahren von der Testpflicht befreit, in Österreich alle Kinder bis 10 Jahre.