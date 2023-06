Sieben Bergtäler münden in Oberstdorf im bayerischen Oberallgäu in einen behaglichen Talkessel und machen den weitestgehend autofreien Ort auf 815 Metern Höhe zu einem der schönsten im deutschen Alpengebiet. Mitten in diesem imposanten Hochalpen-Panorama liegt das familiengeführte Hotel Franks - "Zeit bei Freunden" ist der Leitsatz des 5-Sterne-Wellnesshotels. Grenzenlose Aktivitäten in der Natur, hochwertige Kulinarik und die weitläufige Spa-Landschaft "WellÉtage" mit Indoor-Pool, Saunalandschaft und drei Ruhezonen erwarten dich hier.

Doch das ist lange noch nicht alles: Das Franks erstrahlt seit Mai in neuem Glanz und verwöhnt seine Gäste im Sommer mit neuen Wellness-Prunkstücken. Du bist noch auf der Suche nach deinem unbeschwerten Sommerurlaub in authentischer und herzlicher Atmosphäre? Dann bist du im Franks genau richtig.

Das Franks in neuem Glanz - Diese neuen Highlights erwarten dich

Das Hotel Franks bietet seinen Gästen ein unvergessliches Wohlfühlerlebnis. Dabei blickt das Traditionshaus im Oberallgäu mit 5 Sternen und rund 70 Zimmern und Suiten auf eine lange Geschichte zurück - die Gastgeberfamilie und ihr Team sorgen schon seit Jahrzehnten täglich mit Herzblut dafür, dass sich die Gäste rundum wohlfühlen. Ob Kollegen, Lieferanten oder Partner - hier sind alle Teil der großen Franks-Familie. Als Gast bist auch du für die Dauer deines Aufenthalts so willkommen wie ein Familienmitglied, deshalb stehen gelebte Herzlichkeit, persönlicher Service und Nachhaltigkeit im Franks an erster Stelle.

Während die Herzlichkeit der Gastgeber auch im Laufe der Zeit unverändert bleibt, erstrahlt das Franks nun in frischem Glanz. Von der Fassade über die Anfahrt bis hin zur Lobby hat vor allem das großzügige Wellnessangebot Zuwachs bekommen. Ab Anfang August steht dir das neueste Highlight im Franks zur Verfügung: Das neue Adults-Only-Rooftop-Spa, liebevoll "Gipfel-Spa" genannt, krönt nun die obersten Etagen des Hotels. Entspanne in den beiden Onsen-Pools unter freiem Himmel oder ziehe deine Bahnen im neuen Infinity Pool mit traumhaftem Ausblick auf das Alpenpanorama.

Wirf in unserer Bildergalerie einen Blick in die weitläufige Spa-Landschaft des Hotels Franks:

Zeit bei Freunden im Franks - Gemeinsame Momente genießen

Im Hotel Franks findest du dein Erholungsprogramm nach Wunsch. Zusammen mit deiner Familie oder deinen Liebsten kannst du im Franks genau das unternehmen und erleben, was deinen Urlaub für dich gelungen und einzigartig macht. Was das genau ist, entscheidest selbstverständlich du! Das Team des Franks steht dir dabei mit einem passenden Erlebnisangebot und persönlichen Tipps mit Rat und Tat zur Seite. Ob aktiv oder entspannt, sportlich oder kulinarisch, mit Familie oder Gleichgesinnten - im Franks wird dir mit Sicherheit nicht langweilig.

Geführte Wanderungen, Oldtimer-Fahrten, Wintersport, Yoga, Golfen sowie viele weitere Freizeit- und Outdoor-Erlebnisse garantieren viel Abwechslung für jeden Geschmack und jede Generation. Auch die kleinen Gäste finden im Franks jede Menge Raum für Spielvergnügen und Spaß auf den Spielwiesen, im Spielzimmer oder im großen Schwimmbad. Und wenn sich tagsüber vielleicht einmal die Wege trennen sollten: Beim gemeinsamen Abendessen gibt es dann umso mehr spannende Geschichten auszutauschen.

Hier bekommst du einen Einblick in die Zimmer und Suiten im Franks:

Regional und nachhaltig - Das Allgäu schmecken

Die große Heimatverbundenheit des 5-Sterne-Hotels präsentiert sich dir auch auf den Tellern des Franks: Täglich beweist das Küchenteam, dass das Allgäu kulinarisch mehr als nur Flädle und Käs zu bieten hat. Die kreative, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Speisekarte ist prall gefüllt mit regionalen, saisonalen und frischen Lebensmitteln. Was im Franks auf den Teller kommt, hat keinen weiten Weg hinter sich, sondern stammt von Lieferanten aus der direkten Umgebung. Kombiniert werden die hochwertigen Produkte zu guter Letzt mit zwei ganz besonderen Zutaten: Echte Leidenschaft und liebevolle Handarbeit sind im Franks die allerbesten Geschmackverstärker.

Ökologie und soziale Verantwortung spielen im Franks nicht nur auf kulinarischer Ebene schon seit vielen Jahrzehnten eine große Rolle. Ressourcen nachhaltig zu nutzen, Energie einzusparen und regionale Wertschöpfungsketten zu erschließen hat im Franks höchste Priorität und setzt Maßstäbe für die Zukunft. So hast du auch als Gast ganz unbeschwert ein richtig gutes Gefühl.

Das Hotel Franks - Deine Bergheimat auf Zeit

Ganz gepflegt loslassen oder die herrliche Naturlandschaft aus Tälern und Bergen erkunden - im Hotel Franks sind dir unvergessliche Urlaubserlebnisse garantiert. Das Franks liegt am südlichen Ortsrand von Oberstdorf und ist zugleich zentral gelegen, eingebettet in eine weitläufige Gartenlandschaft mit Blick zum Nebelhorn. Von hier aus lassen sich zu Fuß, mit dem E-Bike, aus der Luft oder mit Bergbahnen zahlreiche Abenteuer und atemberaubende Ausblicke erleben. Lass dich treiben und verwöhnen bei deinem Spa-Besuch mit Bergblick wo dir drinnen und draußen alles für deine spürbare Entspannung im Franks geboten wird. Ganz gleich, ob du gerne für mehrere Stunden Bahnen ziehst und saunierst oder zum krönenden Abschluss deines sportlichen Outdoor-Abenteuers noch kurz in den Whirlpool hüpfst.

An 365 Tagen im Jahr und bei jeder Wetterlage gibt es hier unzählige Möglichkeiten für alpine Abenteuer und wahre Ruhemomente. Zurück kommst du am Abend immer in deine Bergheimat auf Zeit.

Kontakt

Hotel Franks GmbH

Sachsenweg 11

87561 Oberstdorf / Allgäu

Website: www.hotel-franks.de

Telefon: 08322 7060

E-Mail: info@hotel-franks.de