Olivenöl aus Mallorca: Das sind die besten 10 Öle der Insel

Mallorca zählt um die 750.000 Olivenbäume, von denen 90 % über 500 Jahre alt sind. Sie sind Teil der mallorquinischen Landschaft und in fast allen der 6 Regionen der Insel kultiviert.

Seit 2002 gibt es nun auch die offizielle Herkunftsbezeichnung "Oli de Mallorca", die geschützt ist und bestimmten Standards unterliegt. Aktuell (2023) gibt es 98 Olivenöle der Insel mit dieser Herkunftsbezeichnung. Unser Ranking basiert auf der Auswahl des Magazins abcMallorca.

Tramuntana-Gebirge – die Oliventerrassen

Die meisten Öle der Insel werden aus den Olivensorten Picual und Arbequina hergestellt. Das Picual ist klassischerweise etwas bitter und pikant im Geschmack. Die Konzentration an Ölsäuren und Polyphenolen ist sehr hoch und führt damit zum Schutz vor Herzerkrankungen. Das Öl eignet sich auch zum Braten, da hohe Temperaturen dem Öl nichts anhaben können. Arbequina hingegen ist eine Sorte, die als fruchtig, aromatisch und mild charakterisiert wird und weder scharf noch bitter im Geschmack ist. Durch den wenig vorherrschenden Geschmack eignet sich das Öl sehr gut als Butterersatz beim Backen.

In Valldemossa, wo das Tramuntana-Gebirge am fruchtbarsten ist, wird in der Finca Son Moragues ein biologisches Olivenöl hergestellt. Der Olivenhain umfasst rund 10.000 Bäume. Schon 1888 wurde das Öl Son Moragues in Barcelona auf der internationalen Ölmesse ausgezeichnet. Das Öl hat eine leicht grüne Farbe, ist etwas fruchtig, leicht scharf, mit einem Hauch von Mandel, Apfel und grünem Gras. Es wird aus grünen Oliven gepresst und hat einen Säuregehalt von 0.49 %.

El Olivo wird von dem Hotel La Residencia produziert. Es stammt aus den tieferen Lagen des Gebirges, auf Höhe des Ortes Deià. Das gleichnamige Restaurant El Olivo gehört zum Fünf-Sterne-Hotel und verwendet in der Küche selbstverständlich das hauseigene Olivenöl.

Finca Son Moragues

Carrer de Eliseu Meinfren Pintor, 13, 9, 07170 Valldemossa Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08:00 bis 16:00 Uhr

https://www.sonmoragues.com/ Preis: 140 Euro pro Liter

El Olivo (La Residencia)

juan.orvay@belmond.com Web: http://www.laresidencia.com/

Die ältesten Bäume der Insel stammen aus dem 12. Jahrhundert

Raiguer, das Hügelgebiet der Insel, beschreibt die Region zwischen dem Tramuntana-Gebirge und dem Zentrum der Insel. In Alcúdia an der Nordküste der Insel, wird in der Finca Es Guinyent Olivenöl im großen Stil produziert. Der Olivenhain ist 85.000 Quadratmeter groß und es gibt einen eigenen Abfüllbetrieb sowie ein Besucherzentrum. Zur Herstellung des Öls wird ein rein mechanisches Pressverfahren angewendet. Das narrative Olivenöl Solivellas der Finca wird aus den Olivensorten Picual und Arbequina gepresst.

Die besten Hotels - Info & Buchung

Die Bodega Biniagual ist nicht nur für ihren erstklassigen Wein bekannt. Auch das Olivenöl, das hier produziert wird, ist von höchster Qualität. Die Olivenbäume der Finca wurden bereits von Mauren gepflanzt und leben demnach seit dem 13. Jahrhundert. 1968 wurde die Finca von den jetzigen Inhaber*innen gekauft, mit dem Ziel, traditionelle Weinanbaugebiete wieder aufleben zu lassen. Der auf den Ländereien bereits vorhandene Olivenhain wird seitdem auch wieder bewirtschaftet und aus seinen Früchten wird hochklassigen Öl gepresst.

Pla de Mallorca, die Ebenen, das Zentrum sowie der Norden der Insel. Die Familie Miralles produzierte in ihrer Finca in der Nähe der Stadt Algaida ein Olivenöl, das zu 100 % aus der Sorte Arbequina besteht. Das Öl heißt Treurer, abgeleitet vom mallorquinischen Wort "Tresorer" und bedeutet so viel wie Schatzwächter. Das Olivenöl ist ausgewogen im Geschmack, fruchtig, leicht bitter, scharf und erinnert an Mandel, Apfel und Artischocke. Die Finca kann übrigens auch besichtigt werden und du kannst den Weg der Olive bis in die Flasche verfolgen.

Solivellas

info@olisolivellas.com Web: https://olisolivellas.com/de/tienda/

https://olisolivellas.com/de/tienda/ Preis: 20 Euro pro Liter

Biniagual

+34971870111 Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 10:00 bis 18:00 Uhr und Freitag bis Sonntag 10:00 bis 19:00 Uhr

Montag bis Donnerstag 10:00 bis 18:00 Uhr und Freitag bis Sonntag 10:00 bis 19:00 Uhr Web: https://www.finca-biniagual.com/es/eventos#jarallax-container-1

Treurer

+34971665994 Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 09:00 bis 17:00 Uhr und Freitag 90:00 bis 15:00 Uhr

info@olisolivellas.com Web: https://www.treurer.com/de/

https://www.treurer.com/de/ Preis: 40 Euro pro Liter

Vom Hügelland bis hin ins Zentrum

In der Gemeinde Llubi steht die Finca Son Catiu. Hier, in der modernsten Olivenpresse der Insel, werden drei Öle aus drei unterschiedlichen Olivensorten hergestellt. Alle drei Öle kosten knapp 30 Euro pro Liter. Zwei der Öle werden sortenrein aus Picual bzw. Arbequina gepresst, das dritte ist eine Mischung der beiden Sorten. Für die Besucher*innen gibt es einen Shop, eine Verkostungstheke und ein Restaurant.

Olis de Jornets ist ein Betrieb, der sein Öl seit 1998 aus 100 % Picual herstellt. Seit 2010 gewinnt das bei Sencelles produzierte Olivenöl international immer wieder Preise. Mit einem sehr geringen Säuregehalt gehört es laut dem spanischen Olivenöl-Leitfaden Iber Oleum zu den besten Ölen Spaniens.

Nur ein paar Kilometer weiter, in Porres, befindet sich eine Finca, die Olivenöl in Demeter-Qualität produziert. Das Son Naava wird sortenrein aus Arbequina hergestellt. 2010 erwarb die Familie den Olivenhain und stellt jährlich circa 20.000 Liter Olivenöl in Demeter-Qualität her. Außer Öl werden hier auch Wein und Honig hergestellt.

Son Catiu

+34 971 874602 Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 09:00 bis 11:30 Uhr und 13:00 bis 15:30 Uhr

Montag bis Sonntag 09:00 bis 11:30 Uhr und 13:00 bis 15:30 Uhr Webseite: https://www.soncatiu.com/

https://www.soncatiu.com/ Preis: 30 Euro pro Liter

Olis de Jornets

info@olisdejornets.com Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 09:00 bis 16:00 Uhr

Montag bis Sonntag 09:00 bis 16:00 Uhr Webseite: http://www.olisdejornets.com/de/

Son Naava

Ma-3230, 07230 Montuïri Mail: info@sonnaava.com

info@sonnaava.com Webseite: https://de.sonnaava.com/

https://de.sonnaava.com/ Preis: 40 Euro pro Liter

Die Ostküste mit ihren Ölschätzen

Die Region Llevant umfasst die Ostküste mit den Städten Porto Cristo, Manacor und Artà. Das Aubocassa Olivenöl der gleichnamigen Finca wurde 1998 zum ersten Mal gepresst. Maximal eine Stunde vergeht von der Ernte der Oliven bis zum Pressen dieser. So bleibt der Säuregehalt des Öls besonders gering und das Öl qualitativ hochwertig. Das Öl der Finca wird weltweit exportiert und hat bereits zahlreiche internationale Preise gewonnen. Die Bäume des Hains stammen teilweise aus dem 12. Jahrhundert und tragen bis heute Früchte.

Aus der Finca Son Pere Andreu bei Manacor stammt ebenfalls ein preisgekröntes Olivenöl, das Llàgrima Verda. Die grüne Träne, wie Llàgrima Verda auf Deutsch heißt, ist eines der 700 besten Öle der Welt (New York 2013 und 2014). Das Öl wird aus Arbequina gepresst und ist bekannt dafür, keinen bitteren Nachgeschmack mit sich zu bringen. Öle aus der Arbequina gelten grundsätzlich als süßes Öl.

Finca Aubocassa

+34971100388 Webseite: https://aubocassa.com/es/

rodarioja@roda.es Preis: 34 Euro pro Liter

Finca Son Pere Andreu

+34650439955 Webseite: https://www.sonsantandreu.com/

Fazit

Olivenöl ist aus der mediterranen Küche nicht zu ersetzen und auch auf Mallorca ist es allgegenwärtig. Der Anbau und die Verarbeitung von Oliven sind hier auf eine jahrhundertealte Tradition zurückzuführen. Entdecke auf der Insel die geschmackliche Vielfalt, die dieses Lebensmittel mitbringt. Neben den hier vorgestellten Ölen gibt es natürlich noch viele mehr, die qualitativ ebenfalls sehr hochwertig sind.