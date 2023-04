Mallorcas Kaffee-Röstereien: Die 5 beliebtesten Kaffee-Röstereien

Café solo, Café cortado, Café con leche oder auch ein Café americano – in Spanien gehört der Kaffee genauso wie die Siesta einfach zur Lebensart dazu. Ob der schnelle Espresso an der Bar oder ein genüsslich geschlürfter Café con leche zur Tarta de Santiago: Kaffee ist allgegenwärtig. Auf Mallorca gibt es eine Vielzahl an Kaffeeröstereien, einige sind noch sehr jung, andere blicken auf eine lange Tradition zurück. Wir stellen dir auf Basis der Google-Bewertungen die fünf beliebtesten der Insel vor.

Rösterei Cafés Bay - seit 1952

Die Ursprünge dieses Unternehmens liegen im 20. Jahrhundert. 1952 gründeten fünf Partner eine Kaffeerösterei, mit dem Namen Cafés Bahía. Geröstet wurde der Kaffee in Palma. Um den Kaffee auf der Insel zu verbreiten, wurden Händler über die ganze Insel rekrutiert. Sie kauften der Rösterei den fertigen Kaffee ab und verkauften ihn an die Bars und Restaurants ihrer Gebiete weiter.

1973 wollte das Unternehmen seinen Namen registrieren und somit die Marke Cafés Bahía schützen. Da es aber bereits eine Kaffeerösterei unter diesem Namen in Valencia gab, wurde der Name zu Cafés Bay geändert. 1988 ging die Firma in den alleinigen Besitz der Familie Vallcaneras über und zog an ihren jetzigen Produktionsort nach Lloret de Vistalegre. Bis heute wird die Rösterei von der Familie Vallcaneras geführt.

2016 wurde das Projekt Arabay ins Leben gerufen, das sich ganz der Arabica-Bohne widmet und so den modernen Kaffeetrends der Welt nachkommt. Unter dem Namen Arabay produziert die Rösterei Exzellenz- und Spezialitäten-Kaffees, die im gleichnamigen Café, dem Arabay Flagship-Store in Palma gekauft und verkostet werden können.

Die Rösterei

Adresse: Finca Ca’n Bieló, s/n, 07518 Lloret de Vistalegre

Finca Ca’n Bieló, s/n, 07518 Lloret de Vistalegre Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08:00 bis 15:00 Uhr

Montag bis Freitag 08:00 bis 15:00 Uhr Telefon: 971524055

971524055 Webseite: http://www.cafesbay.com/

Arabay Flagship-Store Palma

Adresse: C. del Sindicat, 5, 07002 Palma

C. del Sindicat, 5, 07002 Palma Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 07:30 bis 20:00 Uhr und Sonntag 08:00 bis 20:00 Uhr

Montag bis Samstag 07:30 bis 20:00 Uhr und Sonntag 08:00 bis 20:00 Uhr Telefon: 871037996

871037996 Webseite: https://www.arabaycoffee.com/

Café Mistral - Hier gibt es ausschließlich ökologische Kaffee

Das Café Mistral in Palma wurde 2017 eröffnet. Das Mistral ist die erste Rösterei der Insel, die ausschließlich ökologischen Kaffee verarbeitet. In die 12 Kilo Röst-Trommeln kommen nur 100 % der besten Arabica-Bio-Kaffeebohnen der Welt. Die Rösterei legt zudem höchsten Wert auf eine nachhaltige und faire Produktion.

Die Rösterei mit angrenzendem Café liegt etwas versteckt in einer Seitenstraße der Altstadt, wenige Schritte von der Plaça Major entfernt. Ins Leben gerufen wurde die Rösterei von Greg Schuler, einem passionierten Segler und Kaffeeröster. Von der Liebe zum Segeln stammt auch der Name "Mistral", nach einem für den Mittelmeerraum typischen Fallwind.

Neben dem Café in der Rösterei gibt es auch ein eigenes Café, in dem du den hauseigen Kaffee in unterschiedlichster Form genießen und selbstverständlich auch erwerben kannst. Neben den typischen Kaffeespezialitäten wie Americano, Latte oder Cappuccino gibt es auch die Spezialität des Hauses "Espresso Tonic".

Rösterei

Adresse: Carrer del Banc, 4, 07001 Palma

Carrer del Banc, 4, 07001 Palma Öffnungszeiten : Montag und Mittwoch bis Samstag 10:00 bis 17:00 Uhr

: Montag und Mittwoch bis Samstag 10:00 bis 17:00 Uhr Webseite: https://mistralcoffee.com/

Kaffeehaus

Adresse: Plaça de Weyler, 2A, 07001 Palma

Plaça de Weyler, 2A, 07001 Palma Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 09:00 bis 18:00 Uhr

La Molienda - untypischer Kaffee für Genießer

Das La Molienda war das erste Café, das 2013 begann, in Palma Spezialitäten-Kaffee zu verkaufen und sich damit von dem typischen starken und oft sehr bitteren Kaffee abzusetzen, der in Spanien und auch auf Mallorca sehr üblich ist. Was als Togo-Verkauf begann, mündete 2020 in dem Wunsch, eignen Kaffee zu rösten.

Seit drei Jahren nun röstet das La Molienda jeden Montag seinen eigenen Kaffee. Zu der ersten kleinen Filiale in der Carrer del Bisbe Campins gesellen sich inzwischen zwei weitere Standorte, an denen du den Kaffee kaufen und natürlich verkosten kannst.

Neben Kaffeespezialitäten aus eigener Röstung gib es eine Vielzahl an Köstlichkeiten aus der eigenen Backstube. Es gibt frische Pains au chocolat, Brötchen mit Avocado und pochiertem Ei und knusprige Zimtschnecken.

La Molienda Arxiduc

Adresse: C/ de l'Arxiduc Lluís Salvador, 9a, 07004 Palma

C/ de l'Arxiduc Lluís Salvador, 9a, 07004 Palma Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08:00 bis 17:00 Uhr und Samstag und Sonntag 09:00 bis 14:00 Uhr

Montag bis Freitag 08:00 bis 17:00 Uhr und Samstag und Sonntag 09:00 bis 14:00 Uhr Telefon: 623 02 70 98

623 02 70 98 Webseite: https://www.lamolienda.es/

La Molienda Bisbe

Adresse: Carrer del Bisbe Campins, 11, 07012 Palma

Carrer del Bisbe Campins, 11, 07012 Palma Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08:00 bis 17:00 Uhr und Samstag und Sonntag 09:00 bis 14:00 Uhr

Montag bis Freitag 08:00 bis 17:00 Uhr und Samstag und Sonntag 09:00 bis 14:00 Uhr Telefon: 634 52 48 21

La Molienda Baluard

Adresse: Plaça de la Porta de Santa Catalina, 2, 07012 Palma

Plaça de la Porta de Santa Catalina, 2, 07012 Palma Öffnungszeiten: Montag, Donnerstag und Freitag 08:00 bis 17:00 Uhr und Samstag und Sonntag 09:00 bis 14:00 Uhr

Cafés Illes Balears - hier wird noch manuell geröstet

Die Kaffeerösterei Illes Balears ist die älteste Rösterei auf Mallorca. Seit 1957 wird hier Kaffee geröstet. Vertrieben wird der Kaffee auf der ganzen Insel, sowohl an die Gastronomie als auch an Privatkund*innen. Geröstet wird bis heute manuell, also nicht durch Computer gesteuert.

Du kannst die Kaffeerösterei in Son Ferriol, einem kleinen Vorort östlich von Palma, besuchen und den Kaffee vor Ort verkosten sowie kaufen. Die Rösterei bietet aber auch einen Lieferservice an. Dieser ist auf den balearischen Inseln kostenlos. Für das europäische Ausland fallen hingegen Versandkosten an.

Miquel Ramis, der Chef des Unternehmens, versucht seit einigen Jahren die Arábica Kaffeepflanze auf der Insel zu kultivieren. Er experimentiert im eigenen Gewächshaus, um eine Sorte zu finden, die auf der Mittelmeerinsel ertragreich sein könnte. Dies sei möglich durch den Klimawandel. Ob der Kaffee zu einem lokalen Kaffee werden wird, wird sich zeigen.

Cafés Illes Balears

Adresse: Pol, Carrer d'Andreu Bibiloni, 14, 07198 Palma

Pol, Carrer d'Andreu Bibiloni, 14, 07198 Palma Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 06:00 bis 15:00 Uhr, die Küche hat jeweils von 08:00 bis 14:30 Uhr geöffnet

Montag bis Freitag 06:00 bis 15:00 Uhr, die Küche hat jeweils von 08:00 bis 14:30 Uhr geöffnet Telefon: 971429057

971429057 Webseite: https://www.cafesillesbalears.com/

Café Rico - eine der größten Kaffeeröstereien der Insel

Die Kaffeerösterei Rico ist eine der größten der Insel. Es handelt sich um einen Fairtrade-Kaffee, der auf der Insel im großen Stil produziert wird; und zwar in einer vollautomatischen Kaffeerösterei. Neben dem günstigen Standard-Kaffee, der um die 13 Euro pro Kilo kostet, vertreibt die Rösterei auch Kaffee in Kapseln und ein Gourmand-Kaffee.

Den Kaffee der Rösterei Rico gibt es in sehr vielen Cafés und Bars der Insel. Auch in vielen Supermärkten auf Mallorca kannst du den Kaffee kaufen, wie zum Beispiel Coaliment, Carrefour, Eroski oder auch Müller. Gemischt wird das beliebte Café Rico Classic Natural aus 60 % gereinigter Arábica und 40 % naturbelassener Arábica.

Neben dem Café Natural gibt es auch den Kaffee Mezcla. Dieser Kaffee hat einen Anteil an karamellisierten Kaffeebohnen. Das Torrefacto ist eine vor allem in Spanien beliebte Art der Röstung. Während der Röstung des Kaffees wird Zucker zugefügt, die Kaffeebohnen werden karamellisiert. So wird der Säuregehalt des Kaffees gemindert und der bittere Geschmack abgeschwächt. Ein typischer Mezcla Café besteht aus 80 % natürlichen Bohnen und 20 % karamellisierten Bohnen.

Café Rico

Adresse: Camí Vell de Bunyola, 29, 07009 Palma

Camí Vell de Bunyola, 29, 07009 Palma Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 07:00 bis 15:00 Uhr

Montag bis Freitag, 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: 971756835

971756835 Webseite: http://www.caferico.net/

