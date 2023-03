Wandern auf Mallorca: Das sind 5 der beliebtesten Tageswandertouren

Mallorca zeichnet sich durch eine einzigartige Landschaft aus. An der Nordküste ragen die Gipfel der Serra de Tramuntana empor, welche zum Weltkulturerbe gehört. Sie formt tiefe Schluchten, Steilküsten und fruchtbare Täler, in denen Orangen, Zitronen, Wein und Oliven angebaut werden. Unzählige Trockensteinmäuerchen der Trassen der Olivenhaine verleihen der Landschaft einen eigenen Charme.

Im Süden ist die Insel verhältnismäßig dünn besiedelt. Die Küste ist felsig und es gibt nur ein paar kleine Buchen, große Gebiete dieser Region stehen unter Naturschutz, weshalb sie für die touristische Erschließung weitestgehend uninteressant sind.

Mirador de ses Barques y Sa Capelleta — circular desde Sóller

Die Tour startet in Sóller, einer Stadt, die mitten im "Tal des Goldes" liegt, dem Orangental Mallorcas. Du kannst von Palma aus mit dem Zug anreisen. Der knapp 11 Kilometer lange Rundweg bietet wunderschöne Aussichten auf den Port de Sóller. Von dort wurden im 19. Jahrhundert die Orangen nach Frankreich verschifft. Jedes Jahr im Frühling findet hier während der Orangenerntezeit ein Orangenfestival statt.

Die Wanderung startet am Plaça Antoni Maura und führt über den Plaça Constitució hinaus aus der Stadt. Nach circa 4 Kilometern verläuft der Weg auf dem Sendero público (Son Llampaies-Coll d'en Marquès). Dieser schmale Naturpfad führt durch Privatgelände, du passierst einige Tore und musst teilweise die Weideabgrenzungen über Leitern passieren. Nach zwei Dritteln der Wanderung bietet dir der Aussichtspunkt Mirador de ses Barques eine wunderschöne Sicht auf den Port und das Meer.

Du hast den höchsten Punkt der Wanderung erreicht, von hieraus geht es nur noch bergab. Es geht an der Sa Capelleta vorbei, hinunter nach Sóller. Hier kannst du deine Wanderung bei einem Orangeneis, einer Spezialität Sóllers, in der Sa Fàbrica de Gelats am Marktplatz ausklingen lassen.

Wanderzeit : 3:30 Stunden

: mit dem Auto oder mit dem Bus 204 von der Estació Intermodal in Palma Einkehrmöglichkeiten : Restaurant auf dem Mirador de ses Barques mit Terrasse und Aussicht auf den Port de Sóller. Das Restaurant hat dienstags bis donnerstags von 10.00 bis 18.00 Uhr, freitags von 10.00 bis 13.00 Uhr und samstags und sonntags von 09.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Talaia de Son Jaumell — bucle desde cala Torta

Der Weg an der Ostküste bei Cala Rajada ist sehr abwechslungsreich. Er führt an langen Sandstränden entlang durch idyllische Pinienwälder und hinauf zum Talaia de Son Jaumell, auch Torre de Son Jaumell genannt, ein alter Wachturm der Insel.

Die Wanderung startet am Parkplatz am Strand Cala Torta. Der Weg führt entlang des Sandstrands und dann weiter über den Camino por los Acantilados, einem Felsenpfad, der entlang der Küste verläuft. Achte hier immer wieder darauf, auf dem Weg zu bleiben. Über einen Holzsteg führt der Weg durch eine Dünenlandschaft in der Bucht von Mesquida. Der Holzsteg soll die Dünen schützen, daher solltest du ihn nicht verlassen. Nach dem Steg beginnt der Aufstieg zum Torre. Der Weg schlängelt sich teilweise sehr steil den Hang hinauf.

Vom Torre hast du eine wunderschöne Aussicht auf das Meer und die Küste der Insel. Auch der Abstieg ist teilweise sehr steil und der Untergrund manchmal etwas sandig. Der Weg führt dich hinab in den dichten Kiefernwald, der vor allem an heißen Tagen wohligen Schatten spendet. Durch den Wald, am Horno de cal vorbei, führt der Weg zurück zum Ausgangspunkt der Wanderung.

Wanderzeit : 3:20 Stunden

: mit dem Auto Einkehrmöglichkeiten : Es gibt keine Einkehrmöglichkeiten und auch keine Wasserstation, du solltest alles Wichtige mitnehmen.

Puig des Tossals Verds — circular por el Paraje Natural de la Serra de Tramuntana

Die Wanderung um einen der höchsten Gipfel der Insel bietet immer wieder einen wunderschönen Ausblick auf die Landschaft und das Tramuntana-Gebirge. Bei der Wanderung handelt es sich um einen Rundweg mit der Möglichkeit einer Gipfelbegehung. Er ist 14,3 Kilometer lang und es müssen 720 Höhenmeter überwunden werden. Für die Wanderung solltest du eine gute Kondition mitbringen, Trittsicherheit und etwas Erfahrungen. Auf dem Weg zurück zum Startpunkt verläuft teilweise auf felsigen Passagen entlang des Berghangs, es gibt Handläufe zur Sicherung, die Wanderung solltest du nur bei besten Wetterbedingen angehen.

Startpunkt ist der Parkplatz Embassament de Cúber. Der Wanderweg verläuft zunächst entlang eines Aquädukts. Die beiden Stauseen Cúbe und Gorg Blau sind das Wasserreservoir der Insel. Nach knapp 5 Kilometern erreichst du den Gipfel Puig des Tossals Verds mit 1118 Metern Höhen. Du steigst auf dem gleichen Weg wieder ab und folgst dem Weg weiter entlang des Tales, das vom Puig des Tossals Verds und dem el castellot del Rafal eingerahmt wird.

In Serpentinen steigt der Weg hinab zur Wanderunterkunft Refugio des Tossals Verds, die du nach circa 10 Kilometern erreichst. Von hier aus geht es zunächst leicht bergan und dann wieder recht steil. Diese Passage erfordert hohe Trittsicherheit. Es geht noch einmal über einen Bergrücken und dann kannst du den Stausee mit dem Parkplatz bereits sehen.

Wanderzeit : 5:30 Stunden

: mit dem Auto Einkehrmöglichkeiten : Im Refugio kannst du deine Wasservorräte auffüllen. Es gibt keine Einkehrmöglichkeit, du solltest dir also einen Snack mitnehmen.

Puig de Massanella y Puig d'en Galileu — circular por el Paraje Natural de la Serra de Tramuntana

Dieser Rundweg verläuft sehr zentral im Naturschutzgebiet des Tramauntana im Norden der Insel. Er ist mit knapp 17 Kilometern und über 1000 Höhenmetern sehr anspruchsvoll und du solltest eine sehr gute Kondition so wie gute Trittsicherheit mitbringen. Informiere dich im Vorfeld, ob die Wege bereits schneefrei sind, andernfalls würdest du in jedem Fall spezielle Ausrüstung benötigen. In diesem Teil des Tramuntana-Gebirges kann es durchaus auch im März noch einmal zu Schneefällen kommen. Der Weg sollte nur bei besten Bedingungen begangen werden. Der Startpunkt liegt direkt am Parkplatz in Lluc, dem spirituellem Zentrum der Insel.

Vom Parkplatz aus geht es über den Camí ses Voltes Galileu (GR 221) hinauf zum Puig dén Galileu auf 1.181 Metern Höhe. Du steigst über den gleichen Weg wieder hinab auf den GR 221 und lässt den Puig de sa Mola rechter Hand liegen. Nach gut 7 Kilometern gelangst du zu Pozo de hielo. Vom historischen Eiskeller sind hier noch ein paar Grundmauern aus Naturstein erhalten. An dieser Stelle wurden früher Eis und Schnee gelagert und zur Kühlung von Lebensmitteln genutzt. Über eine steile und technisch anspruchsvolle Wegpassage gelangst du auf den Puig de Massanella auf 1.364 Metern.

Der Abstieg vom Gipfel zum Coll de sa Linea beinhaltet nochmals sehr anspruchsvolle Passagen. Der Weg führt vom Coll durch einen märchenhaften Steineichenwald hinunter zurück zum Parkplatz. Teile des Weges verlaufen durch Privatgelände und sind gebührenpflichtig. Du sollst etwas Bargeld mitnehmen (circa 6 Euro)

Wanderzeit : 6:20 Stunden

: mit dem Auto oder mit dem Bus von Palma Estació Intermoda über Inka nach Lluc Einkehrmöglichkeiten : Es gibt keine Einkehr oder Einkaufsmöglichkeiten, nimm alles Notwendige mit, sowie Bargeld für die Privatwege.

Cala Beltrán y mirador des Carril — circular desde la Talaia de Cala Pi

Der Rundweg an der Südküste von Cala Pi aus, bietet wunderschöne Aussichten auf kleine paradiesische Buchten, türkisfarbenes Meer und historische Steinbaracken. Der Weg ist gut 7 Kilometer lang und birgt keine schwierigen Wegpassagen.

Die Wanderung startet am Talaia (Torre) de Cala Pi, einem der vielen Wachtürme, die Mallorcas Küste säumen und zum Verteidigungsnetzwerk der Insel gehörten. Der Weg führt um die Bucht Cala Pi herum und weiter zur Bucht Cala Beltrán. Es folgt eine langgezogene Wegpassage, immer entlang der Steilküste. Vielleicht entdeckst du die Barraca de sa Quintana de Son Vidal. Sie sieht von weitem aus, wie ein großer Steinhaufen, erst im Näherkommen kannst du erkennen, dass es sich um eine kleine Steinhütte handelt.

Diese Art von Steinbaracke gibt es auf der ganzen Insel. Im 18. und 19. Jahrhundert lebten die ärmsten Bauern in diesen Behausungen. Am Mirador des Carril biegst du ab auf eine ruhige und idyllische Nebenstraße, der du zurück nach Cala Pi folgst. In Cala Pi gibt es Restaurants, Cafés und Bars, in denen du deine Wanderung ausklingen lassen kannst.

Wanderzeit : 2 Stunden

: mit dem Auto oder mit dme Bus von Palma Estació Intermoda über Llucmajor Einkehrmöglichkeiten : Es gibt keine Einkehr oder Einkaufsmöglichkeiten, nimm alles Notwendige mit.

Fazit - Mallorca als echtes Wanderparadies

Ob alpine Herausforderung, kulturelle Highlights oder einsame Buchten. Mallorcas Landschaft ist vielseitig und das Wanderwegenetz ist hervorragen. Die vielen Naturschutzparks machen es dir möglich, die Insel wandernd zu entdecken und dir jene Wege zu suchen, die deinen Vorlieben und Fähigkeiten entsprechen.