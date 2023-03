Ausgezeichneter Wein auf Mallorca: Die 5 besten Weinkellereien der Insel

Im Wandel der Zeit: Weinanbau auf Mallorca

Einheimische Trauben : Hier werden Spitzenweine gekeltert

: Hier werden gekeltert Top 5 Weinkellereien auf Mallorca: Besonderheiten und Genuss

Im 19. Jahrhundert war der Weinanbau auf Mallorca noch intensiver als derzeit: Damals wurde fünfmal so viel Wein produziert wie heute. Dabei hat sich in den letzten 20 Jahren der Weinanbau auf der Insel nochmals gewandelt. Durch den steigenden Tourismus auf der Insel wurde auch das Interesse nach regionalen Weinen wieder größer und inzwischen werden auf der Insel wieder absolute Spitzenweine gekeltert, die Mallorca zu einer der Top-Weinregionen Spaniens machen.

Weine auf Mallorca

Nicht nur das Klima auf der Insel mit langen warmen Sommern und kurzen kalten Wintern ist hervorragend für den Weinanbau, sondern auch die Böden sind sehr geeignet für den Weinanbau. Es werden unterschiedliche Trauben angebaut, wie zum Beispiel Cabernet Sauvignon oder Merlot sowie ganz spezielle einheimische Trauben, die es nur auf der Insel gibt.

In den letzten Jahren wurden – teilweise sehr aufwendig – von den ansässigen Winzer*innen eigene einheimische Rebsorten gezüchtet. So zum Beispiel der Wein der Bodega 4Kilos, der sich in der Welt der Weine zum Geheimtipp entwickelte.

So hat sich Mallorca nach und nach zu einem exklusiven Weinanbauland entwickelt und kann zwei kontrollierte Anbaugebiete mit Herkunftsbezeichnung vorweisen. Das D.O. Binissalem mit 600 Hektar Anbaufläche und das D.O. Plá i Llevant mit 330 Hektar. Das Gourmet Magazin Falstaff hat die folgenden Weingüter als beste der Insel gekürt.

4Kilos Vinícola – der musikalische Wein

Erst im Jahr 2006 wurde diese Weinkellerei bei Felanitx von zwei Freunden gegründet. Ein Musiker und ein Winzer starteten ihre Unternehmung in der Garage eines befreundeten Winzers. Mit wenig Mitteln, dafür exzellenten Trauben, begannen sie ihre Weinproduktion. Ihr Konzept ist ein rationeller Weinanbau, der die Umwelt respektiert.

Die Trauben der kleinen Weinkellerei werden im Norden und Süden der Insel angebaut und daher gehören die Weine keiner geschützten Herkunft (D.O.) an. Angebaut werden die Sorten Callet, Cabernet, Sauvignon, French Fogoneu, Merlot, Monastrell und Shyra.

Die Kellerei hat leider keinen eigenen Verkaufsraum oder eine zugehörige Gastronomie. Du kannst den Wein aber natürlich auf der Insel kaufen. Beispielsweise führt die Mallorcària im historischen Zentrum von Palma die meisten regionalen Wein in ihrem Sortiment.

4Kilos

Adresse: 1a. Volta, 168/Puigverd, 07200 Felanitx

1a. Volta, 168/Puigverd, 07200 Felanitx Telefonnummer: +34 971 580523

+34 971 580523 Webseite: www.4kilos.com

www.4kilos.com E-Mail: monica@4kilos.com

Mallorcària

Adresse: Carrer de Santa Eulàlia, 11, 07001 Palma

Carrer de Santa Eulàlia, 11, 07001 Palma Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10:00 bis 20:00 Uhr

Montag bis Samstag von 10:00 bis 20:00 Uhr Webseite: https://store.mallorcaria.com/

Ànima Negra – in historischen Mauern

Auf einem Landgut in der Nähe von Felanitx, auf dem bereits im 13. Jahrhundert Wein gekeltert wurde, gründete sich 1994 die Weinkellerei Ànima Negra. Die Kellerei nutzt die historische Infrastruktur des Landguts noch heute. Sie wurde kontinuierlich erweitert und verbessert, um die Voraussetzung für einen hochwertigen Qualitätswein zu ermöglichen, der inzwischen in mehr als 40 Ländern verkauft wird.

Die meisten Trauben werden in einem Umkreis von rund 10 Kilometern und der Region Felanitx angebaut und von Hand gelesen. Das Weingut baut vor allem alte Sorten an, wie Callet, Manto Negro, Fogoneu, Prensal Blanc und Giró Ros. Zwischen den Weinreben wachse Obstbäume. Die Winzer streben nach Weinen, die der Symbiose von Klima, Boden und den einheimischen Rebsorten entspringen, von höchster Qualität sind und nicht unter dem Druck der Rentabilität oder der Gewinnsteigerung stehen.

Zum Weinsortiment der Weinkellerei gehören drei Weine aus alten einheimischen Rebsorten, die jedes Jahr produziert und abgefüllt werden und ein Wein, der nur in besonders guten Erntejahren von den ältesten Reben gekeltert wird, wenn die Qualität der Trauben stimmt. Die Weine kannst du nicht in der Kellerei kaufen, aber in einer der Weinhandlungen in Palma. Zum Beispiel im "Avinae Wine & Spirits"

Ànima Negra

Adresse: Tercera Volta, 18, 07200 Felanitx

Tercera Volta, 18, 07200 Felanitx Telefon: +34 971 58 44 81

+34 971 58 44 81 E-Mail: info@annegra.com

info@annegra.com Webseite: https://www.annegra.com/de/

Avinae Wine & Spirits

Adresse: Carrer dels Llums, 3, 07001 Palma

Carrer dels Llums, 3, 07001 Palma Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 09:30 bis 22:00 Uhr

Montag bis Sonntag von 09:30 bis 22:00 Uhr Telefon: +34 871 05 12 06

+34 871 05 12 06 Webseite: https://avinae.es/

Son Prim – die moderne Bodega

Die Bodega Son Prim gibt es seit den 1990er-Jahren. Seitdem hat sich das Weingut immer weiter entwickelt. 2003 begannen die Bauarbeiten für eine moderne Weinkellerei, die 2014 fertiggestellt wurde und mehr Platz bot. Betrieben wird das Weingut von einem jungen Team – ein modernes Familienunternehmen mit viel Tradition, das aktuell in vierter Generation geführt wird.

Die Bodega produziert Weißwein, Rotwein und Rosé. Es werden unter anderen Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah und Chardonnay angebaut. Mit Flaschenpreisen von 13 bis 35 Euro sind die Weine verhältnismäßig günstig. Die französischen Sorten werden auf mallorquinische Weise interpretiert und mit dem Label "Vi de la Terra de Mallorca" als Landweine vermarktet. So sind die Weine in vielen europäischen Ländern bereits sehr beliebt.

Das Son Prim bietet Weinproben und Besichtigungen der Produktionsstätten an. Der Gastraum bietet viel Raum und einen schönen Rahmen für eine Weinprobe mit mallorquinischen Köstlichkeiten in geselliger Runde. Währende der Öffnungszeiten sind Verkostungen möglich und der Verkauf geöffnet.

Son Prim

Adresse: Crta. Inca – Sencelles Km. 4,9. 07140 Sencelles, Illes Balears

Crta. Inca – Sencelles Km. 4,9. 07140 Sencelles, Illes Balears Telefon: +34 658 524 573

+34 658 524 573 E-Mail: visit@sonprim.com

visit@sonprim.com Öffnungszeiten: Montag 10:00 bis 14:00 Uhr, Dienstag bis Samstag 10:00 bis 17:00 Uhr.

Montag 10:00 bis 14:00 Uhr, Dienstag bis Samstag 10:00 bis 17:00 Uhr. Webseite: https://www.sonprim.com/de/

Binigrau – die Brüder

In Biniali, einem kleinen Ort mitten im größten Weinanbaugebiet der Insel, entschieden sich zwei Brüder einem der wohl größten und ältesten Weingüter der Insel den Rücken zuzukehren, um Weine von höchster Qualität zu kreieren. So machten sich die Brüder Miquel und Matías auf die Suche nach einer Produktionsstätte und fanden diese am Rande des kleinen Ortes Biniali. Dort erbauten sie eine moderne und stilvolle Bodega.

Das Weingut baut sowohl mallorquinische Rebsorten an als auch französische. Neben dem konventionellen Weinanbau bewirtschaftet der Betrieb auf rund sieben Hektar auch biodynamischen Wein, ganz ohne Chemie. Seit 2005 stellen die Winzer ihren eigenen Wein her, der immer wieder vielfach prämiert wurde.

Insgesamt produziert das Weingut 6 unterschiedliche Weine: 3 Rotweine, 2 Weißweine und einen Rosé, wovon der Roséwein und ein Rotwein aus dem biologischen Anbau stammen. Mit 80.000 bis 100.000 Flaschen pro Ernte sind die Bestände bereits nach kurzer Zeit verkauft. Die Binigrau-Weine kannst du zum Beispiel hier bestellen. Auf Anfrage sind exklusive Weinproben im Weingut teilweise möglich.

Binigrau

Adresse: Carrer d´en Fiol 33, 07143 Biniali

Carrer d´en Fiol 33, 07143 Biniali Webseite: https://binigrau.es/de/

https://binigrau.es/de/ Telefon: +34 971 51 20 23

+34 971 51 20 23 E-Mail: info@binigrau.es

Bodega Son Mayol – der exklusive Tropfen

Die Ursprünge der Bodega Son Mayol liegen in der Zucht von Angus-Rindern; bis heute werden hier Rinder gezüchtet. Ebenso gibt es nach wie vor ein Olivenöl aus eigener Ernte. Oliven und Wein, das passt sehr gut zusammen, denn in den Berglagen sind manche vom Menschen geschaffene Terrassen zu eng, um dort Weinreben anzupflanzen. Diese engen Terrassen eigenen sich daher hervorragend für Olivenbäume. Dieses Phänomen existiert auf Mallorca schon seit hunderten von Jahren und so ist es keine Seltenheit, dass Weingüter auch gute Olivenöle produzieren.

2016 wurde die Bodega Son Mayol eröffnet und in Betrieb genommen. Entworfen wurde das moderne Gebäude von dem spanischen Architekten Javier Campos. Hinter der Farm und der Bodega steht der Schweizer Gregor Hirschmann, der das Anwesen 2006 kaufte und die Angus-Farm eröffnete. Seit 2016 wird hier exklusiver Wein produziert.

Die Bodega stell zwei lagerfähige Rotweine her. Beide werden aus französischen Traubensorten hergestellt und sind ein Cuvée, also aus Mix aus Cabernet Sauvignon und Merlot. Der Grand Vin Son Mayo und der Premier Vin Son Mayol sind mit Literpreisen zwischen 60 und 120 Euro die teuersten Weine der Insel. Weinproben und die Besichtigung des Weinguts sind auf Anfrage möglich.

Bodega Son Mayol

Adresse : Lloc de Can Mallol s/n, 07010 Palma de Mallorca

: Lloc de Can Mallol s/n, 07010 Palma de Mallorca Telefon: +34 871 600 026

+34 871 600 026 E-Mail: info@bodegasonmayol.es

info@bodegasonmayol.es Webseite: https://bodegasonmayol.es/de/

Fazit - Mallorca als exklusive Weingegend

Die Insel Mallorca hat sich in den letzten Jahren zu einer sehr exklusiven Weingegend entwickelt. Die fünf besten Weinkellereien sind teilweise noch sehr jung und haben schon jetzt einen ausgezeichneten Ruf. Neben hochpreisigen exklusiven Wein gibt es auch Weine aus dem mittleren Preisniveau. Mallorca bietet Besucher*innen der Insel neben genussvollen Weinen auch eine außergewöhnliche Landschaft. Ein gut ausgebautes Wegenetz führt über die Insel und lädt zum Wandern ein - von leichten bis schweren Strecken ist für jeden etwas dabei.