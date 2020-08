Reiserückkehrer: Aus diesen Ländern kommen die meisten Infizierten zurück nach Deutschland

In den Urlaub fahren schien zu Beginn des Jahres fast unmöglich. Die Corona-Pandemie dominierte den gesamten Erdball, weltweit wurden Grenzen geschlossen und Reisewarnungen ausgesprochen.

Mittlerweile hat sich die Lage wieder etwas beruhigt und das Reisen ist wieder möglich. Manche Länder gehören allerdings nach wie vor zu den Risikogebieten. Und das merkt man: Die Infektionszahlen in Deutschland steigen wieder an. Nicht zuletzt, weil Infektionen aus dem Ausland in die Bundesrepublik mitgebracht werden.

Corona-Infektionszahlen: In diesen Ländern stecken sich die meisten deutschen Touristen an

Die Anzahl an Neuinfektionen durch Reiserückkehrer steigen in Deutschland stark an. "Hier sehen wir, dass durch Reiserückkehrer, aber eben auch durch Partys aller Art, durch Familienfeiern an ganz vielen Stellen im Land, wir eben in fast allen Regionen des Landes kleinere und größere Ausbrüche haben", erklärt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Deutschlandfunk.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat in einem Lagebericht vom 11. August 2020 die Zahlen der Länder veröffentlicht, in denen sich deutsche Reisende innerhalb der letzten vier Meldewochen am häufigsten mit Covid-19 infiziert haben.

Die häufigsten Infektionen gibt es immer noch im Inland selbst, somit führt die Bundesrepublik selbst die Liste der Top-15-Infektionsländer an:

Wichtiger Hinweis: Die Liste beinhaltet nur Fälle, bei denen ein möglicher Ansteckungsort genannt wurde. Laut Angaben des RKI betrifft das rund zwei Drittel der Fälle. Bei einem Drittel wurden also keine Angaben zum Infektionsort gemacht. Die Liste ist also nur bedingt aussagekräftig. Dennoch fällt auf, dass gerade aus den Balkan-Staaten viele Fälle nach Deutschland mitgebracht werden, aus Westeuropa und auch aus dem Süden sind es weniger.

