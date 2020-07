Frankreich wurde schwer von der Corona-Pandemie getroffen. Doch das Nachbarland Deutschlands berappelt sich allmählich wieder. Tourismuskonzepte wurden bereits erarbeitet. Und das ist auch notwendig: Millionen Touristen strömen jedes Jahr nach Frankreich, um dort Urlaub zu machen - darunter viele Deutsche. Der französische Tourismusverband "Atout France" gab Mitte Juni bekannt, das alle Beschränkungen der Grenzkontrollen aufgehoben werden. Somit können Reisende wieder nach Frankreich gelangen.

Allerdings gelten im Sommerurlaub 2020 besondere Verordnungen und Maßnahmen. Die Krise zwingt zahlreiche Bereiche des öffentlichen Lebens, sich an spezielle Regeln zu halten.



inFranken.de fasst kompakt zusammen, was im Corona-Urlaub in Frankreich erlaubt ist - und was nicht.