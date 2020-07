In Deutschland gehört der Munschutz weiterhin zum Alltag und auch eine Abschaffung der Maskenpflicht ist noch nicht in Sicht. "Überall dort, wo im öffentlichen Leben der Mindestabstand nicht gewährleistet sein kann, sind Masken ein wichtiges und aus heutiger Sicht auch weiter unverzichtbares Mittel", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag (6. Juli 2020) in Berlin.

Doch die sinkenden Fallzahlen und Infizierungen machen wieder Mut und immer mehr Menschen ziehen es wieder in Erwägung, trotz Pandemie in den Urlaub zu fahren. Allerdings sind die Eindämmungsmaßnahmen innerhalb Europas von Staat zu Staat unterschiedlich. inFranken.de behält für Sie den Überblick und zeigt Ihnen, in welchen Länder Maskenpflicht herrscht und in welchen nicht.

In diesen europäischen Ländern muss Mundschutz in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden

Albanien

Belgien

Bosnien und Herzegowina

Bulgarien

Deutschland

Italien

Moldau

Montenegro

Nordmazedonien

Polen

Portugal

Rumänien

Serbien

Slowakei

Spanien (Weitere Informationen zum Urlaub in Spanien während der Corona-Krise)

Türkei (Weitere Informationen zum Urlaub in der Türkei während der Corona-Krise)

Ukraine

Ungarn

Vereinigtes Königreich/Großbritannien

In diesen europäischen Ländern muss Mundschutz nur in öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden

In diesen europäischen Ländern herrscht keine Maskenpflicht

Dänemark

Estland

Finnland

Irland

Island

Litauen

Norwegen

Schweden

Tschechien

Weißrussland

Wer Deutschland nicht verlassen möchte, der kann auch in der bayerischen Region den Sommer genießen. Neuschwanstein, Tegernsee & Co.: Hier finden Sie die zehn schönsten Reiseziele Bayerns.

Jetzt Hotel buchen! bed_grey Created with Sketch.

aa