Xbox Series X schon fast ausverkauft: Hier können Sie die Konsole noch vorbestellen

Sehnsüchtig wird von vielen die Xbox Series X / S erwartet. Vor allem die transparente Kommunikation von Microsoft bezüglich des Release-Datums am 10. November und die Preise von 299 Euro für die Xbox Series S beziehungsweise 499 Euro für das Xbox Series X heizen die Vorfreude vieler Fans an.

Deshalb bieten viele Händler die Konsole von Microsoft schon jetzt zum Vorbestellen in ihren Online-Shops an. Ab 22. September ist das möglich, wie Chip berichtete. Dies verlief bisher auch reibungsloser als bei dem Vorverkauf der Sony-Konsolen.

Xbox Series X / S vorbestellen: Diese Händler haben die Konsole bereits im Angebot

Bei Amazon ist die Xbox Series X zwar schon zu finden, vorbestellt werden können die Konsolen jedoch noch nicht. Allerdings können sich interessierte Kunden eine Erinnerung einrichten. Sobald die neue Xbox-Generation dann zum Verkauf steht, bekommen Sie eine Benachrichtigung per Amazon-App oder Mail. Danach können Sie Ihre Xbox ganz einfach vorbestellen.

Die meisten Shops wie Media Markt und Saturn haben bereits reduzierte Bestände der Xbox Series, jedoch lohnt es sich, regelmäßig in den Online-Shops nachzuschauen, da Nachbestellungen gut möglich sind.

Der Name "Xbox Series X" steht vor allem für die Funktionen, die die Konsole haben soll. Phil Spencer, Head of Xbox bei Microsoft verrät gegenüber Gamespot: "Wir wollten eine Konsole bauen, bei der die Form von der Funktion getrieben ist. Und die Funktion ist mit der höchsten Power, höchst immersive Spiele zu spielen. Xbox Series X ist eine anders aussehende Konsole und für meinen Geschmack eine wunderschöne Maschine, die Aufmerksamkeit fordert. Aussehen ist nicht alles, aber wenn es mutig und ausgeklügelt ist, ist es schwer zu ignorieren."

