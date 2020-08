Corona-Warn-Apps stoßen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) an ihre Grenzen. Das ist das Ergebnis einer Studie irischer Forscher. Stephen Farrell und Douglas J. Leith vom "Trinity College" in Dublin haben darin untersucht, ob und inwiefern die Warn-Apps aus Italien, der Schweiz und Deutschland in Bussen und Bahnen funktionieren.

Laut Angaben des Forscherteams wurde in den untersuchten Fällen nicht, der korrekte Abstand zwischen Nutzern der Corona-Warn-Apps festzustellen. Dieser Wert gilt als einer der entscheidenden Faktoren in Bezug auf die Aussagekraft der Ergebnisse. Dafür wurden Probanden mit einem gängigen Smartphone ausgestattet, das sie in einer herkömmlichen Straßenbahn in verschiedenen Steh- und Sitzpositionen bei sich trugen. Um die Abstandsmessungen durchzuführen, wurde ein WLAN-Hotspot erstellt.

Insbesondere bei den Corona-Warn-Apps, die in Deutschland und der Schweiz zum Einsatz kommen, wurde von den Wissenschaftlern festgestellt, dass in keinem Fall ein Abstandsalarm angezeigt wurde - und dass, obwohl sich die Studienteilnehmer 15 Minuten lang nah beieinander aufhielten. Die App, welche in Italien eingesetzt wird, zeigte zwar in 50 Prozent der Fälle einen Alarm an. Allerdings sprechen die Forscher auch dabei von einem schlechten Wert.

Leith und Farrell kommen zum Fazit: Die Regeln zur Erkennung von Risikopersonen funktionierten nur sehr unzuverlässig. Als Vergleich nennen sie eine zufällige Auswahl an Passagieren in der Straßenbahn.

Corona-Warn-Apps: Was sind die Gründe für das Scheitern?

Doch warum erkennen die Corona-Warn-Apps die Risikopersonen nicht oder kaum? Eine mögliche Ursache sehen die Wissenschaftler in schwankenden Bluetooth-Signalen. Metallstrukturen von Straßenbahnen beeinflussen diese möglicherweise entscheidend, sodass Signalwellen gestört werden. Eine Veränderung von 30 Dezibel war teilweise das Ergebnis. Eine exakte Abstanderkennung sei auf diese Weise kaum möglich, so die Forscher. Die App nehme durch die Veränderung des Signals an, dass sich der Risikokontakt bewege und nicht auf dem Nachbarsitz der Straßenbahn sitze. Allerdings zeigen die irischen Wissenschaftler keine Lösung des Problems in ihrer Studie auf.

Mittlerweile haben mehr als 17 Millionen Nutzer aus Deutschland die Corona-Warn-App auf ihrem Smartphone installiert. Die App zeigt - trotz Kritik, wie beispielsweise aus Irland - erste Erfolge: Seit Veröffentlichung konnten bereits über mehr als 1300 Telefon-TAN's verteilt werden, wie die Süddeutsche berichtet. Einen der TAN-Codes erhalten auf Corona positiv getestete User, sobald sie die Ansteckung über die App gemeldet haben. Durch die Codes sind Abstandsalarme erst möglich.

