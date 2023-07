Pizza auf dem Grill backen: Das brauchst du hierfür

Weitere hilfreiche Tipps für deine Grill-Pizza

für deine Grill-Pizza Rezept für einen leckeren Pizzateig

Die Sommerzeit ist Grillzeit. Nicht nur Fleisch, Gemüse und Grillkäse lassen sich auf dem Grill zubereiten, sondern auch ausgefallene Dinge wie Pizza. Dabei solltest du einiges rund um den Grill und die Zubereitung beachten. Bei diesem Artikel haben wir uns an verschiedenen Grill-Blogs orientiert.

Pizza auf dem Grill backen: So gelingt es dir

Ideal lässt sich eine Pizza mithilfe eines Pizzasteines auf dem Grill backen. Den Pizzastein kannst du sowohl bei einem Gasgrill als auch bei einem Holzkohle- oder Elektrogrill verwenden. Wichtig ist lediglich, dass dein Grill über einen Deckel verfügt. Nur so kannst du sichergehen, dass die Pizza rundherum garen kann. Hat dein Grill keinen Deckel, kannst du online eine spezielle Pizzahaube* kaufen. Diese erfüllt denselben Zweck wie ein Deckel.

Das Besondere an einem Pizzastein ist, dass er den Teig der Pizza kross werden lässt. Pizzasteine sind aus speziellen Natursteinen wie Schamott oder Cordierit. Sie besitzen die Eigenschaft, Feuchtigkeit aufzunehmen und Hitze gleichmäßig abzugeben. Es gibt runde und eckige Pizzasteine. Am besten entscheidest du individuell nach deinem Grill und deinen Vorlieben, welche Größe, welches Material und welche Form dein Pizzastein haben soll.

Anwenden kannst du den Pizzastein ganz simpel: Du musst ihn nur auf den Grillrost legen und deinen Grill anheizen. Damit kein Hitzestau entsteht, sollte rund um den Grillstein noch etwas Platz bleiben. Gut ist ein Abstand von mindestens 2 cm an jeder Seite. Der Pizzastein sollte keinen zu großen Temperaturschwankungen ausgesetzt werden, weshalb du ihn und den Grill am besten zeitgleich aufheizen lässt.

Diese Dinge solltest du außerdem beachten

Hat dein Pizzastein eine Temperatur von etwa 300 bis 350 Grad erreicht, kannst du deine Pizza backen. Messen kannst du die Temperatur mit dem Deckelthermometer oder einem Infrarot-Thermometer. Je nach Grill dauert das Aufheizen etwa 15–20 Minuten. Es ist wichtig, dass du den Pizzastein vorheizt, damit der Pizzateig schnell durch backt und der Belag saftig bleibt.

Um deine Pizza gut auf den Pizzastein zu bekommen, bietet sich eine spezielle Pizzaschaufel oder ein Pizzablech* an. Die Schaufel oder das Blech stäubst du vorab mit Mehl ein, damit deine Pizza nicht kleben bleibt. Ist die Pizza auf dem Pizzastein, schließt du den Deckel des Grills. Backen sollte die Pizza nur mit indirekter Hitze, da sie sonst verbrennen würde. Dies bedeutet, dass keine direkte Glut oder Flamme mehr unter dem Stein sein sollte. In der Regel ist die Pizza nach vier bis fünf Minuten fertig. Am besten behältst du sie die ganze Zeit im Auge, damit sie nicht anbrennt und du sie rechtzeitig vom Grill nehmen kannst.

Ist etwas vom Belag auf dem Stein gelandet, kannst du diesen mit einem Ceranfeldschaber, einer Bürste oder einem trockenen Tuch reinigen. Spül- und Reinigungsmittel solltest du keinesfalls verwenden, und auch Wasser sollte nur sparsam eingesetzt werden. Das Naturmaterial des Steins könnte sonst springen und Spülmittel könnten auf das Material einwirken, was den Geschmack der Pizza verfälschen könnte.

Beispielrezept für einen Pizzateig

Hast du einen fertigen Pizzateig zu Hause, kannst du diesen einfach belegen und auf dem Grill backen. Soll es besonders schnell gehen, kannst du auch eine Tiefkühlpizza auf dem Grill backen. Möchtest du aber eine gute italienische Pizza backen und hast etwas Zeit übrig, kannst du den Teig selbst herstellen. Die Webseite Hobby-Griller.de verrät ein Rezept für einen Pizzateig, den du auf dem Gasgrill zubereiten kannst. Für die Vorbereitung des Teigs solltest du etwa 15 Minuten einplanen. Ebenso rund 15 Minuten benötigst du für die Zubereitung, bevor der Teig etwa eine halbe Stunde gehen muss.

Für 5 Portionen benötigst du:

500 g Mehl

1 Würfel frische Hefe

ca. 200ml lauwarmes Wasser

1 EL Olivenöl

1/2 TL Salz

1/2 TL Zucker

Die Zutaten schüttest du in einer großen Schüssel zusammen und verknetest den Teig. Dies kannst du entweder mit der Hand oder einem Handmixer mit Kneteinsatz machen. Ist der Teig noch nicht geschmeidig, kannst du weitere 10–20 ml an lauwarmem Wasser hinzugeben. Den fertigen Teig lässt du abgedeckt etwa 30 Minuten an einem warmen Ort gehen. Anschließend teilst du ihn in 5 Teile. Rolle die einzelnen Teile mit einem Nudelholz rund aus. Den ausgelegten Teig kannst du direkt auf eine bemehlte Pizzaschaufel legen. Nun kannst du mit dem Belegen beginnen. Die fertig belegte Pizza musst du nur noch für 5 bis 6 Minuten auf dem circa 250 bis 350 Grad heißen Grill backen.

Fazit

Ein Pizzastein ist ein Muss, wenn du eine krosse Pizza auf deinem Grill backen möchtest. Welchen Stein du auswählst, bleibt dir überlassen. Das Pizzabacken mit dem Grill gelingt dir auf jedem Grill, sofern dieser einen Deckel besitzt. Die belegte Pizza braucht auf dem vorgeheizten Pizzastein nur wenige Minuten, bis sie schön kross und rundum durch ist.

