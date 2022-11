Ausflugs-Enthusiasten aufgepasst: Gemeinsam mit dem VGN hast du nun die Gelegenheit, einen von 100 EntdeckerPässen zu gewinnen und kannst so in 2023 zum Vorteilspreis Neues erleben und Bekanntes wiederentdecken. Ob Groß oder Klein, Outdoor-Fan, Kultur-Liebhaber*in oder Kulinarik-Begeisterte*r - mit dem EntdeckerPass gibt's Vorteile und Freizeiterlebnisse nonstop. Wir haben alle Infos für dich!

Mit dem beliebten EntdeckerPass der Metropolregion Nürnberg können Kinder, Jugendliche und Erwachsene 130 Ausflugsziele in der gesamten Metropolregion Nürnberg kostenfrei oder stark vergünstigt besuchen. So gibt es mit dem EntdeckerPass beispielsweise die Seilbahnfahrt auf den Ochsenkopf und eine Schifffahrt auf dem Altmühlsee geschenkt, den Eintritt in die Fackelmann Therme Hersbruck, den Nürnberger Tiergarten oder den Erlebnispark Schloss Thurn zum halben Preis! Und das ist nur ein kleiner Auszug aus dem vielfältigen Freizeit-Angebot, das zudem komplett mit dem ÖPNV-Angebot des VGN zu erreichen ist.

So lassen sich die Highlights Frankens nicht nur zum Sparpreis sondern ganz bequem, flexibel und umweltfreundlich erreichen. Besonders Familien aber auch Outdoor-Begeisterte, Naturfreunde und Kultur-Interessierte kommen so auf ihre Kosten.

Gewinnspiel: VGN verlost 100 EntdeckerPässe - so nimmst du teil

Zwischen dem 15. November und 20. Dezember läuft die große Gewinnspiel-Aktion des VGN in Zusammenarbeit mit dem EntdeckerPass: Gemeinsam werden 100 EntdeckerPässe verlost! Nimm am Gewinnspiel teil und erhalte mit ganz viel Glück deinen EntdeckerPass gratis - für größtmögliche Ersparnis bei den touristischen und kulturellen Höhenpunkten der Region. Dazu füllst du ganz einfach das Formular auf der VGN-Gewinnspielseite aus und schon bist du im Lostopf.

Inkludiert im EntdeckerPass sind ein Reiseführer, eine Übersichtskarte und zahlreiche Gutscheine für die Genussregion Oberfranken. Genieße so im kommenden Jahr jede Menge Ausflüge, Erlebnisse und Highlights, die du neu erkundest oder wiederentdeckst.

EntdeckerPass als VGN-Abonnent*in: Jetzt 20% günstiger

Nutzt du den ÖPNV in der Metropolregion Nürnberg bereits regelmäßig und hast ein VGN-Abo? Dann kannst du in der gemeinsamen Aktion von VGN und EntdeckerPass zwischen 1. Dezember und 9. Januar ganze 20 Prozent auf deinen EntdeckerPass sparen!

Wie das geht? Ganz einfach - Kaufe deinen EntdeckerPass im Aktionszeitraum und gib beim Kartenkauf deine Abo-Nummer an.

