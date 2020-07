Es ist Sommer – und das gute Wetter zieht uns alle nach draußen in die Natur. Besonders Hundehalter freuen sich, mit ihren vierbeinigen Freunden durchs Grün zu streifen. Eine gelungene Abwechslung zur Runde durch den Park oder um den Häuserblock, im Sommerurlaub bleibt zudem mehr Zeit für ausgedehnte Touren mit dem Hund. Seen, Wälder und Wiesen sind beliebte Rückzugsorte für Mensch und Hund.

Doch wo kann man sich mit dem Hund frei bewegen und wo gibt es Einschränkungen? Was sind die schönsten Ecken in Franken für Ausflüge mit dem Hund? Und was muss ich beim Transport meines vierbeinigen Freundes im Auto beachten? Zusammen mit DOGSTYLER® - dem Experten für Hundebedarf in Nürnberg - haben wir die schönsten Urlaubsziele in Franken zusammengestellt und klären auf, wie Sie Ihren Hund richtig und sicher von A nach B transportieren.

Hunde sicher im Auto transportieren gerade auf langen Strecken

Sommer ist Reisezeit. Besonders bei mehrstündigen Touren sollte nicht an der Sicherheit und Komfort gespart werden. Wir haben uns zusammen mit DOGSTYLER® die gängigsten Transportsysteme auf dem Markt angeschaut und klären auf, warum Gurt, Hundegitter & Co. keine ausreichende Sicherheit gewährleisten.

Gurt, Hundegitter & Co. gewährleisten keine Sicherheit für Hund und Mensch

Bei einer Vollbremsung oder einem Unfall sind Hunde sind in der Regel nicht oder nur unzureichend geschützt. Denn oftmals werden diese gar nicht oder falsch gesichert, was eine Gefahr für den Hund und die Mitfahrer darstellt. Folgendes sollten Sie auf einer Autofahrt mit dem Hund vermeiden:

Ohne Sicherung fahren : Bei starken Bremsmanövern knallen Hunde ohne Fixierung mit voller Wucht gegen Sitzkanten, Mitfahrer oder Scheiben – eine Lebensgefahr für Mensch und Hund.

: Bei starken Bremsmanövern knallen Hunde ohne Fixierung mit voller Wucht gegen Sitzkanten, Mitfahrer oder Scheiben – eine Lebensgefahr für Mensch und Hund. Mit Gurt : Auch mit Gurt können schwere Schäden entstehen, so kann beispielsweise die Wirbelsäule des Hundes in Mitleidenschaft gezogen werden.

: Auch mit Gurt können schwere Schäden entstehen, so kann beispielsweise die Wirbelsäule des Hundes in Mitleidenschaft gezogen werden. Mit Hundegitter : Hier kann der Hund gegen die Stäbe knallen. Dabei kann es gerade bei größeren Hunden passieren, dass ihre Körpermasse das Gitter durchbricht – dabei werden auch die Mitfahrer gefährdet.

: Hier kann der Hund gegen die Stäbe knallen. Dabei kann es gerade bei größeren Hunden passieren, dass ihre Körpermasse das Gitter durchbricht – dabei werden auch die Mitfahrer gefährdet. In der Hundetransportbox: Bei starken Bremsmanövern kann der Hund gegen die Boxenwände prallen und sich stark an den Gitterstäben oder Holzkanten verletzen. Ferner stellt die Gitterbox durch ihr hohes Eigengewicht ein Risiko für die Insassen dar, etwa wenn sie sich löst und durch das Auto fliegt.

Richtiger Hundetransport im Auto - Faustformel nach Gewicht

Im Kofferrraum, auf dem Sitz oder doch im Fußraum? Es gibt nicht die richtige Antwort, wo im Auto der Hund am sichersten mitfährt. Das hängt ganz vom Typ Hund ab. Grob kann man sich am Gewicht orientieren: Im Kofferraum transportiert man am besten große Hunde ab 45 Kilogramm. Auf die Rückbank oder den Rücksitz kommen am besten Hunde bis maximal 45 Kilogramm. Ganz gleich wo der Hund mitfährt, bieten Transportboxen ohne Gitter und mit Gurtsystem die größte Sicherheit. Wir haben uns mit dem Transportsystem von DOGSTYLER® beschäftigt.

Die Transportlösungen von DOGSTYLER® im Überblick:

Sicherheit für Hund & Mensch und leichtes Handling: Die Vorteile der Transportbox von DOGSTYLER®

Sicherheit : Ein konventioneller Anschnallgurt bringt wenn dann nur Sicherheit für die Mitfahrer. In der Transportbox von DOGSTYLER® wird der Hund im Falle einer Vollbremsung oder einem Aufprall durch weiche Fallwände abgefedert. Gleichzeitig ist der Hund mit einem DOG CLICK&SAFETY-Gurtsystem gesichert, sodass der seine Sicherheitszone nicht verlassen kann.

: Ein konventioneller Anschnallgurt bringt wenn dann nur Sicherheit für die Mitfahrer. In der Transportbox von DOGSTYLER® wird der Hund im Falle einer Vollbremsung oder einem Aufprall durch weiche Fallwände abgefedert. Gleichzeitig ist der Hund mit einem DOG CLICK&SAFETY-Gurtsystem gesichert, sodass der seine Sicherheitszone nicht verlassen kann. Sauberkeit/Hygiene : Fett und Feuchtigkeit sind ein idealer Nährboden für Bakterien, gerade in "Schlupfschlitzen". Die Transportboxen von DOGSTYLER® wurden daher mit einem Kassettensystem entwickelt, das mit glatten und leicht reinigbaren Oberflächen daherkommt. Auch unangenehme Gerüche können dadurch leichter vermieden werden. Durch den Stoßfänger-Latz schützt wird die Stoßstange effektiv geschützt und grober Schmutz im Auto vermieden. Das verwendete Kunstledermaterial verfügt über eine sehr hohe Porendichte, dadurch können Bakterien keine Feuchtigkeit ziehen und verlieren ihre Lebensgrundlage. Tipp: Wischen Sie regelmäßig über die Transportbox – das hält das Produkt geruchsneutral und sauber.

: Fett und Feuchtigkeit sind ein idealer Nährboden für Bakterien, gerade in "Schlupfschlitzen". Die Transportboxen von DOGSTYLER® wurden daher mit einem Kassettensystem entwickelt, das mit glatten und leicht reinigbaren Oberflächen daherkommt. Auch unangenehme Gerüche können dadurch leichter vermieden werden. Durch den Stoßfänger-Latz schützt wird die Stoßstange effektiv geschützt und grober Schmutz im Auto vermieden. Das verwendete Kunstledermaterial verfügt über eine sehr hohe Porendichte, dadurch können Bakterien keine Feuchtigkeit ziehen und verlieren ihre Lebensgrundlage. Tipp: Wischen Sie regelmäßig über die Transportbox – das hält das Produkt geruchsneutral und sauber. Gesundheit/Ruhe : Die weiche stoßabsorbierende Unterlage schont den Körper des Hundes bei der Fahrt – die Fahrwerkstöße gehen nicht direkt auf den Körper des Hundes über, sondern werden abgefangen. Dadurch kann der Hund während der Fahrt entspannter liegen.

: Die weiche stoßabsorbierende Unterlage schont den Körper des Hundes bei der Fahrt – die Fahrwerkstöße gehen nicht direkt auf den Körper des Hundes über, sondern werden abgefangen. Dadurch kann der Hund während der Fahrt entspannter liegen. Kinderleichtes Anbringen des Systems: Die Transportboxen von DOGSTYLER® haben kein großes Eigenwicht und können unkompliziert im Auto angebracht und demontiert werden. Einfach ins Auto stellen und das DOG CLICK&SAFETY-System anklicken.

Sie möchten sich näher mit passenden Transportboxen für Fahrten mit dem Hund beschäftigen? Der DOGSTYLER® Store Nürnberg berät Sie gerne und hat passende Modelle vor Ort.

(Mehr Informationen: Hunde sicher und bequem im Auto transportieren - alle Informationen auf dogstyler.de.)

Ausflüge mit dem Hund in Franken

Mit den Transportlösungen von DOGSTYLER® ist die Sicherheit gewährleistet ist, somit steht dem nächsten Ausflug nichts im Wege. Franken bietet für Hund und Herrchen abwechslungsreiche Ziele und Aktivitäten – ganz gleich ob man Lust auf Wandern, Baden oder Entspannen hat. Wir stellen die schönsten Reiseziele in Franken vor:

Fränkische Schweiz

Die unglaubliche Natur in der Fränkischen Schweiz ist gezeichnet von Kalk- und Dolomitfelsen, Flusstälern, Schluchten und einer atemberaubenden Berglandschaft. Es gibt viele schöne Wanderrouten für Hundebesitzer und ihre Vierbeiner, zum Beispiel die Wanderung von Wernthal zum Schloss Greifenstein (mit Quelle zum Planschen) oder eine Tour im Lillachtal zur Lillachquelle. Der Wildpark in Hundshaupten erlaubt auch die Mitnahme von Hunden, wenn sie an der kurzen Leine geführt werden.

Rhön im Dreiländereck

Die Gegend um die Rhön bietet zahlreiche Wanderwege – unter anderem am Kreuzberg. Im Kloster sind Hunde zwar nur im Außenbereich erlaubt, aber in der Gegend kann man wunderbar laufen – zum Beispiel zu den drei Kreuzen, die Wahrzeichen des Klosterberges. Die Hochrhönstraße ist sicher einer der beeindruckensten Strecken in Franken. Sie führt kilometerweit über ein Naturschutzgebiet und bietet mit dem Basaltsee eine Zwischenstation zum Abkühlen.

Altmühltal

Im Altmühltal kann man besonders Burgen besichtigen – wie die Willibaldsburg in Eichstätt, die Burg Pappenheim oder die Burgruine in Treuchtlingen. Tipp: Erkunden Sie das Altmühltal und seine einzigartige Natur mit dem Fahrrad.

Fränkische Schweiz, Rhön und Co. - Die schönsten Ausflugsziele Frankens im Überblick:

Spezial für Temperaturen jenseits der 25 Grad: Mit dem Hund baden gehen

In Franken gibt es einige Seen, in denen auch Hunde baden dürfen – gerade an heißen Sommertagen ein Segen für Hund und Herrchen

Unterfranken

Hörblacher See (Schwarzach): Hunde dürfen hier uneingeschränkt mitgebracht werden.

Münstersee (Creglingen): An der Dammseite des Sees gibt es einen ausgewiesenen Hundestrand (neben dem Campingplatz).

Oberfranken

Untreusee (Hof): Am Süd-Ost-Ufer hinter der Staumauer können Hunde mitgenommen werden.

Mainaue (Kulmbach): Am Ostufer des Naherholungsgebiets sind Hunde erlaubt.

Mittelfranken

Altmühlsee (Kreis Weißenburg-Gunzenhausen): Großer Hundebadestrand und –spielplatz zwischen dem Seezentrum und dem Surfzentrum Schlungenhof.

Dennenloher Baggersee (Landkreis Ansbach): Hunde dürfen uneingeschränkt mitgebracht werden und im See baden.

Jägersee (Feucht): Hunde dürfen uneingeschränkt mitgebracht werden.

Kleiner Brombachsee (Absberg): Hundestrand auf der Badehalbinsel Absberg mit einem Agility-Parcours; ansonsten müssen Hunde angeleint werden.

Auch interessant : Geeignete Seen für Ausflüge mit dem Hund in Franken.

Ob unterwegs oder zuhause: Smarte Gadgets für den Hund

Ganz gleich, ob Sie mit dem Hund in Franken oder deutschlandweit unterwegs sind, oder den Sommer im eigenen Garten genießen - diese praktischen Gadgets sind bei DOGSTYLER® Nürnberg erhältlich und machen den Urlaub mit Hund smarter:

Für lange und ausgedehnte Wandertouren: Praktische Schleppleinen (5 bis 10 Meter) und faltbare Reise-Näpfe

Fahrradanhänger oder -körbe für den Hund bei langen Strecken

Hunde-Pools für eine Erfrischung im Garten, dazu passendes Spielzeug für Spiele-Spaß im Wasser

Bei hohen Temperaturen oder für die Abkühlung zwischendurch: Kühlmatten, –westen oder -halsbänder

Spezialtipp zu Maulkörben: Diese sind teilweise verpflichtend, beispielsweise wenn Sie mit dem Hund nach Österreich reisen (nicht nur für Kampfhunde)

Über DOGSTYLER®: Spezialist für Hundebedarf in Nürnberg

Der Nürnberger DOGSTYLER® Store lässt Hundeherzen höher schlagen und bietet die passenden Produkte rund um den Hundetransport. Für mehr Sicherheit, Entspannung und Gesundheit auf Reisen. Die hochwertigen Produkte sind vorwiegend in Handarbeit verarbeitet und überzeugen in Hygiene, Style und Sicherheit – fürs Auto und fürs Zuhause. Im Store haben Sie eine große Auswahl aus den Bereichen Training, Hundemode, Hundesicherheit, InHouse-Produkte für Hunde, Hundefutter sowie schöne Lederprodukte wie Halsbänder, Geschirre und Leinen. Dazu bietet der Store professionelle Beratung an.

