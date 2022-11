Inflation in Deutschland: Im Oktober lag die Inflationsrate in Deutschland bei 10,4 %. Dazu die Energiekrise! Die steigenden Kosten merken wir vor allem im Alltag: beim Einkaufen, Tanken und im Winter beim Heizen. Gerade junge Familien fragen sich jetzt: Können wir uns noch ein Eigenheim leisten?

Das Unternehmen OKAL Haus hilft jedem dabei, seine Wohnträume Wirklichkeit werden zu lassen: Von der Wahl zur perfekten Immobilie über den kompletten Innenausbau bis hin zur Endreinigung steht OKAL Haus für Rundumversorgung und Transparenz – vom Erstgespräch bis zum Einzug.

Um gegen die steigenden Preise im Hausbau-Sektor zu arbeiten und seinen Kunden weiterhin gut bezahlbare Eigenheim-Lösungen anbieten zu können, unterstützt OKAL Haus seine Kunden mit drei Förderungen, damit Bauherren besser mit dem Hausbau planen können und auch schneller ins fertige Haus einziehen können.

Förderung #1: Herbstspecial 2022 – gültig bis 20.12.2022

Beim Herbstspecial erhältst du zu jedem OKAL-Haus eine der drei unten abgebildeten Bonus-Möglichkeiten hinzu. Wähle deinen Bonus: Eins, zwei oder drei?*

Schnell sein lohnt sich: Die Aktion ist nur noch gültig bis zum 20.12.22.

Bonus 1 – Photovoltaik aufs Dach: Für eine grünere Zukunft deiner Kinder

E3/DC Hauskraftwerk inkl. intelligentem Speicher + PV-Anlage **

3-phasige Systemlösung mit 6 kWp-Photovoltaikanlage, Solarwechselrichter, Speicher und Notstromversorgung

Bonus 2 – Eine moderne Küche für gemütliche Stunden mit Freunden & Familie

Küche der Marke next125 im Wert von 25.000 € und BORA Pure-Kochfeld ***

Bonus 3 – Finanz-Zuschuss für einen Preisvorteil, den nur der OKAL-Zuschuss bieten kann

22.000 € OKAL-Zuschuss zu jedem Haus ****

Förderung #2: Grundstücksbonus

Bauplatz sichern und Grundstücksbonus erhalten! Sichere dir deinen Bauplatz – und damit deinen Grundstücks-Bonus von OKAL gleich mit!

Und so einfach geht es: Innerhalb von 100 Tagen nach Vertragsabschluss den passenden Grund und Boden für euer OKAL-Haus finden und einen Gutschein für 1 von 6 „Must-haves“ zum Wohnen in der Premiumklasse erhalten.

Freistehende Designerbadewanne Aveo New Generation von Villeroy & Boch

Aluminiumhaustür des Herstellers Rodenberg

Wertgutschein der IKONO Möbelmanufaktur im Wert von 6.000 Euro

Kaminofen Schiedel KINGFIRE® CLASSICO S vom Hersteller Schiedel

Küche der Marke Schüller® im Wert von 7.600 Euro

zwei E-Bikes von wittich-bikes

Förderung #3: OKAL Prime-Lieferung

Du hast dein Traumhaus und den perfekten Ort gefunden – jetzt möchtest du keine Zeit mehr verlieren. Du beziehst dein OKAL-Premiumhaus mindestens sechs Monate früher – ohne Abstriche im Hinblick auf Beratung, Umsetzung und Wohnkomfort. Im Gegenteil: Dank der OKAL-Prime Lieferung genießt du den Luxus deines Eigenheimes, deiner eigenen vier Wände, deiner ganz persönlichen Traumimmobilie so zeitnah wie möglich. Und das Beste: Du kannst dich entspannt zurücklehnen. Die Profis von OKAL regeln alles für dich.

mindestens 6 Monate schneller*****

kompetente Beratung und Umsetzung deines Bauvorhabens

persönlicher Ansprechpartner in deiner Region

geprüfte Bauqualität seit 1928

Förderung #4: 22-Monate-Festpreisgarantie

Wer sich den Traum vom Eigenheim erfüllen will, darf bei OKAL auch in turbulenten Zeiten vom Plus an Sicherheit profitieren! Denn mit der 22-Monate-Festpreisgarantie erhältst du beim Hausbau maximale Planungssicherheit, um sicher, zuverlässig und ganz ohne unerwartete Zusatzkosten in die eigenen vier Wände einziehen zu können. Garantiert gut und im vereinbarten Preisrahmen gebaut – mit der Festpreisgarantie von OKAL. So viel Sicherheit gibt’s nur bei OKAL Haus!

Steht hier dein Traumhaus? OKAL Musterhäuser in Franken

OKAL Haus hat in drei Orten in Franken – Bamberg, Heßdorf und Estenfeld – seine Musterhäuser ausgestellt. Hier kannst du dir vor Ort anschauen, wie dein Haus aussehen kann.

Musterhaus Bamberg – Reduktion trifft Funktion

Die zweigeschossige Flachdachvilla symbolisiert die einzigartige Anmutung der Bauhaus-Moderne. Die geradlinige Struktur wird durch die Fassadenrücksprünge und die asymmetrische Gestaltung architektonisch ergänzt. Schlicht, hell und komfortabel geht es auch im Innenbereich weiter. Das Erdgeschoss ist klar in Nutz- sowie Wohn- und Essbereich mit offener Küche unterteilt. Clever und vor allem für kleine Grundstücke geeignet: der integrierte Carport. Die halbgewendelte Treppe führt in die obere Etage. Hier ist das Elternzimmer mit großem Bad und Zugang zur eigenen Loggia vom Areal der Kinder mit Dusche/WC abgegrenzt. Die Bereiche werden durch die lichte Galerie mit Zugang zu einer weiteren Loggia verbunden. Hier fühlt man sich zu Hause.

Kontakt und Anfahrt

Biegenhofstraße 28a

96103 Bamberg/Hallstadt

0172/3729938

Montag bis Sonntag von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Musterhaus Heßdorf – Platzwunder mit viel Komfort

Das Musterhaus Heßdorf bietet auf drei Etagen Wohnkomfort auf höchstem Niveau. Schon auf den ersten Blick besticht das elegante Stadthaus mit außergewöhnlicher Architektur und besonderer Ausstrahlung. Die großzügige Verglasung, die durchdachte Raumaufteilung und die rundum exklusive Ausstattung sorgen für ein außergewöhnliches Wohnambiente. Der Mittelpunkt findet sich gleich im Erdgeschoss. Auf großzügigen 45 m² wird gekocht, gegessen und gelebt, doch auch für Dusch-WC, Arbeitszimmer und den ausgelagerten Hauswirtschaftsraum ist Platz. Drei Schlafräume und Badezimmer Nr. 2 sind in der mittleren Etage zu finden. Highlight: das im Loftstil offen gehaltene Elternzimmer im Obergeschoss mit Ankleide, Wellness-Bad und den beidseitigen Balkonen.

Kontakt und Anfahrt

Im Gewerbepark 30, Parz. 8

91093 Heßdorf

09135/7369400

Mittwoch bis Sonntag von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Musterhaus Estenfeld – Das Generationenhaus mit dem gewissen Etwas

„Estenfeld“ überzeugt durch viel Platz und Raum. 230 m² stehen zur Verfügung und bieten dank großzügigem Grundriss und offener, heller Raumgestaltung jede Menge Entfaltungsmöglichkeiten. Die an das Erdgeschoss angrenzende Einliegerwohnung kann als Wohnraumerweiterung genutzt oder vermietet werden. Highlights im Obergeschoss: die firsthohe Galerie und die über 30 m² große Dachterrasse. Die markante Fassade, Übereckverglasungen, das abgesetzte Zwerchhaus und der große Dachüberstand sorgen bereits auf den ersten Blick für Wow-Effekte. Estenfeld – ein Haus, von dem man spricht.

Kontakt und Anfahrt

Otto-Hahn-Str. 1b

97230 Estenfeld

09305/90730

Mittwoch bis Sonntag von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr

OKAL HAUS – ausgezeichnete Häuser

Was macht OKAL Häuser einzigartig? Harald Fuchs, Verkaufsleiter des Verkaufsgebiets Franken: "In jedem unserer Häuser steckt die Erfahrung aus 90 Jahren Pionierarbeit. In vielen Bereichen waren und sind wir Vorreiter, stets visionär und innovativ. Doch bei allem, was wir tun, steht eins immer an oberster Stelle: der Wunsch des Kunden. Seit der Gründung von OKAL vor mehr als 90 Jahren stehen drei Maximen stets im Mittelpunkt unseres Handelns: Kundenfreundlichkeit, Innovation und Nachhaltigkeit. Zahlreiche Patente zeugen von unserer Innovationskraft. Anfang der 1960er Jahre gehörten wir zu den Pionieren des modernen Fertighausbaus in Holzverbundbauweise, und bis heute stehen wir an der Spitze der technologischen Entwicklung. Davon profitieren der Kunde und die Umwelt. Es ist uns gelungen, die Rohbauzeit immer weiter zu verkürzen, und auch heute streben wir immer danach, unnötige Wartezeiten und zusätzlichen Arbeitsaufwand zu vermeiden."

Aktuelles – Erneut Platz 1 beim Hausbau Design Award in der Kategorie „Premiumhäuser“

Harald Fuchs über die Auszeichnung: "Schon seit mehr als 90 Jahren geben wir Tag für Tag alles, um unseren Kunden den Traum von den eigenen vier Wänden zu erfüllen. Dabei liegt uns nicht nur ein reibungsloser Bauablauf am Herzen – wir möchten angehende Bauherren auch mit unseren kreativen Ideen begeistern, die mal klassisch und zeitlos, mal ausgefallen und modern daherkommen. So findet sich für jeden Geschmack das passende OKAL Haus! Dass wir dabei auch größten Wert auf Premiumqualität legen, beweisen unsere beiden Platzierungen bei den diesjährigen Hausbau Design Awards 2022. Hier konnten wir mit unserem im Bau befindlichen Musterhaus in Simmern, dem Pult 30, den ersten Platz in der Kategorie „Premium“ belegen – bereits zum zweiten Mal in Folge dürfen wir diese Auszeichnung annehmen, denn auch 2021 hatte unser Haus in dieser Kategorie die Nase vorne und konnte die Konkurrenz hinter sich lassen; in der Kategorie „Geschoss-Objektbau“ hat es zudem unser Musterhaus Heßdorf aufs Siegertreppchen geschafft und darf sich über den zweiten Platz freuen. Damit setzten wir uns erneut erfolgreich gegen die starke Konkurrenz durch und beweisen ein weiteres Mal, dass unsere architektonischen Ideen einfach mehr sind als Standard!"

Der Hausbau Design Award als medienwirksame Auszeichnung

2014 erstmals ausgerichtet, sind die Hausbau Design Awards zwischenzeitlich eine feste Institution in der Hausbau-Branche, an der auch in diesem Jahr über 150 verschiedene Häuser von 34 Hausbau-Anbietern in den Kategorien „Bungalows“, „Klassisch“, „Modern-Bauhausstil“, „Landhäuser“, „Premiumhäuser“, „KfW40“, „Kundenhäuser“, Newcomer 2022“ und „Geschoss-Wohnungsbau“ teilnahmen. Der Hausbau Design Award 2022 fand dabei in Kooperation mit dem City-Post Zeitschriftenverlag mit Sitz in München statt und wurde durch die beiden Special-Interest-Magazine „Das Einfamilienhaus“ und „Unser Haus“ publikums- und werbewirksam begleitet. Besonders erfreulich: Die Sieger der einzelnen Kategorien, darunter auch das Musterhaus in Simmern, werden nun einem breiten Publikum präsentiert und angehenden Bauherren im Detail vorgestellt. Harald Fuchs: "Wir freuen uns über die beiden neuen Platzierungen für unsere Musterhäuser und bedanken uns herzlich bei allen Juroren, die für unsere Ideen stimmten."

Weitere Infos: OKAL gewinnt in Folge beim Hausbau Design Award

Kontakt und Anfahrt

OKAL Haus GmbH

Ansprechpartner: Harald Fuchs

Biegenhofstr. 28a

96103 Bamberg/Hallstadt

Telefon: 0174 4888666

E-Mail: harald.fuchs@okal.de

* Aktion nur gültig beim Abschluss eines Hausvertrages für ein OKAL-Haus bis zum 20.12.2022. Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Pro Hausvertrag nur ein Bonus wählbar.

** Der Preis beinhaltet die Lieferung und funktionsfähige Montage des Speichersystems und der Photovoltaikmodule für ein Satteldach. Selbstverständlich ist auch die Planung und technische Auslegung der ca. 6 kWp-Photovoltaikanlage enthalten. Vor der Inbetriebnahme werden alle notwendigen Messprotokolle und Dokumentationsunterlagen erstellt. Die technischen Daten des Hauskraftwerks sowie alle Bau- und Liefervoraussetzungen erhältst du in der Baubeschreibung von OKAL. Aktion nur gültig beim Abschluss eines Hausvertrages für ein OKAL-Haus bis zum 20.12.2022. Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Pro Hausvertrag nur ein Bonus wählbar.

*** Die OKAL-Markenküche mit allen Küchengrundfunktionen einer modernen Küche wird nach den beiliegenden Ansichten mit den dazugehörigen Elektrogeräten geliefert und fachmännisch montiert. Auch kann aus einer großen Palette von Frontausführungen gewählt werden. Aktion nur gültig beim Abschluss eines Hausvertrages für ein OKAL-Haus bis zum 20.12.2022. Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Pro Hausvertrag nur ein Bonus wählbar.

**** Der Zuschuss gilt nur beim Abschluss eines Hausvertrages für ein OKAL-Haus bis zum 20.12.2022. Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Pro Hausvertrag nur ein Bonus wählbar.

***** Gilt nur bei vorhandenem Baugrundstück. Aufpreis richtet sich nach Hauspreis.