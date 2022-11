Im Advent bietet die ThermeNatur in Bad Rodach mit ihren Weihnachtsangeboten tolle Wohlfühl-Momente der besonderen Art. Thermen- und Saunabesuche sorgen für Erholung pur, wenn es draußen kalt und winterlich ist. Freue dich auf 24 Adventskalendertürchen mit zahlreichen Überraschungen, die neue "XXL-PanoramaSauna" u.v.m.

Übrigens: Benötigst du noch ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk? Im ThermeNatur-Onlineshop kannst du deinen gewünschten Thermen-Gutschein direkt zuhause ausdrucken. Alle Infos für dein Wohlfühl-Weihnachten haben wir dir hier zusammengefasst.

Bist du noch auf der Suche nach dem idealen Weihnachtsgeschenk? Die ThermeNatur in Bad Rodach bietet eine breite Palette an Wohlfühl-Angeboten ganz ohne Geschenkestress – hier findest du sicher genau das Richtige. Das Beste: Du kannst den gewünschten Geschenkgutschein im Onlineshop bestellen und direkt zuhause ausdrucken. Alternativ ist die ThermeNatur Bad Rodach sogar noch am 24.12. von 10-13 Uhr für den Gutscheinkauf geöffnet. Egal für welche Art von Thermen-Gutschein du dich letztendlich entscheidest, alle Gutscheine gelten als Wertgutschein – somit kannst du also bei deiner Geschenkeauswahl nichts falsch machen.

Eintritts-Gutscheine für die ThermeNatur Bad Rodach

"Große Auszeit": Tageskarte für die Thermenlandschaft inkl. 5-Sterne Premium Saunawelt für 25,50 Euro

4-stündiger Aufenthalt für die Bade- und Saunalandschaft für 21 Euro

3-stündiger Aufenthalt für die Badelandschaft für 13,50 Euro

Wohlfühl-Gutscheine für die ThermeNatur Bad Rodach

"Die Kraft der Steine": Hot Stone-Rückenmassage (50 Minuten inkl. Nachruhe) für 75 Euro

Wohlfühl-Aromamassage für den Rücken (25 Minuten) für 34,50 Euro

Ayurvedische Kopf-Gesichtsmassage (25 Minuten) für 39 Euro

Ganzkörper-Salz-Öl-Peeling (40 Minuten) für 54 Euro

Wellness-Gutscheine für die ThermeNatur Bad Rodach

"Ein Tag zum Wohlfühlen": Tageskarte ThermeNatur inkl. 5-SternePremium Saunawelt & 25-minütige Wohlfühl-Aromamassage für 55 Euro

Der ThermeNatur-Adventskalender mit täglichen Specials

Weihnachten steht vor der Tür: Die ThermeNatur macht die Adventszeit mit 24 Kalendertürchen zu einer ganz besonderen Zeit. Von Wohlfühl-Rabatten bis hin zu Gratis-Longdrinks kannst du die Weihnachtszeit so richtig genießen. Welche Specials dich an den jeweiligen Tagen erwarten, kannst du in unserer Übersicht sehen.

1. Adventskalender-Woche: 01.12. bis 07.12.

2. Adventskalender-Woche: 08.12. bis 14.12.

3. Adventskalender-Woche: 15.12. bis 21.12.

4. Adventskalender-Woche: 22.12. bis 24.12.

5-SternePremium Saunalandschaft mit "XXL-PanoramaSauna"

Die ThermeNatur Bad Rodach hat eine der besten Saunalandschaften in Deutschland. Der Deutsche Saunabund hat der Saunawelt „Erdfeuer“ deshalb sein höchstes Qualitätssiegel mit fünf Sternen verliehen. Neben verschiedenen Saunawelten mit Temperaturen zwischen 60°C und 90°C gibt es seit diesem Jahr auch die neue "XXL-PanoramaSauna". Durch das überdimensionale Panorama-Fenster kann man einen unverbauten Blick auf den Georgenberg genießen. Platz ist für 95 Gäste, die Temperaturen liegen zwischen 85°C und 95°C. Sogar der Bayerische Rundfunk hat über die besondere Sauna berichtet: Hier geht es zum Video.

KaMaLiCa – echte Bad Rodacher Sole mit Heilkräften

Seit April diesen Jahres fließt durch die Solebecken der ThermeNatur Bad Rodach echte Bad Rodacher Sole. Diese wurde zusammen mit Kalium, Magnesium, Lithium und Calcium in tieferen Schichten der Quelle 2 entdeckt und künstlich nachgebaut. Die besondere Konzentration der vier Minerale ist einzigartig in Deutschland:

Kalium ist für den Körper ein enorm wichtiger Mineralstoff und hilft den Flüssigkeitshaushalt zu regulieren

ist für den Körper ein enorm wichtiger Mineralstoff und hilft den Flüssigkeitshaushalt zu regulieren Magnesium ist ein Mineral, was die Haut besonders pflegt und gerade bei trockener und juckender Haut sehr hilfreich ist

ist ein Mineral, was die Haut besonders pflegt und gerade bei trockener und juckender Haut sehr hilfreich ist Lithium wird auch als Gute-Laune-Spurenelement beschrieben, da es eine positive Wirkung auf die Psyche hat

wird auch als Gute-Laune-Spurenelement beschrieben, da es eine positive Wirkung auf die Psyche hat Calcium ist für einen gesunden Knochenbau wichtig

Also nichts wie rein in die heilende Sole!

Verlängerte Öffnungszeiten über Weihnachten und Neujahr

Für eine extra erholsame Weihnachtszeit hat die ThermeNatur über die Feiertage länger geöffnet. Hier findest du die Öffnungszeiten über Weihnachten und Neujahr 2022/23 im Überblick:

24.12.2022 | 10.00-13.00 Uhr, Achtung: nur für den Gutscheinkauf geöffnet!

25.-30.12.2022 | 9.00-23.00 Uhr, Saunawelt ab 10.00 Uhr

31.12.2022 | 9.00-17.00 Uhr, Saunawelt ab 10.00 Uhr

01.01.2023 | 10.00-23.00 Uhr, Saunawelt ab 10.00 Uhr

02.-07.01.2023 | 9.00-23.00 Uhr, Saunawelt ab 10.00 Uhr

Ab Sonntag, 08.01.2023 gelten wieder die regulären Öffnungszeiten der ThermeNatur Bad Rodach.

Die Adventskalendertürchen der ThermeNatur Bad Rodach im Überblick

1. Adventskalender-Woche: 01.12. bis 07.12.

01.12. – erhöhte Geldwertkartenrabatte***, 100 Euro = 12% (statt 10%), 200 Euro = 14% (statt 12,5%), 300 Euro = 17% (statt 15%)

– erhöhte Geldwertkartenrabatte***, 100 Euro = 12% (statt 10%), 200 Euro = 14% (statt 12,5%), 300 Euro = 17% (statt 15%) 02.12. – Portion Pommes Frites gratis*, zu jedem Burger erhältst du im Frische-Restaurant immergrün eine kleine Portion Pommes Frites geschenkt

– Portion Pommes Frites gratis*, zu jedem Burger erhältst du im Frische-Restaurant immergrün eine kleine Portion Pommes Frites geschenkt 03.12. – Ganzkörper-Salz-Öl-Peeling**, (40 Min. inkl. Dusche) nur 48 Euro statt 54 Euro

– Ganzkörper-Salz-Öl-Peeling**, (40 Min. inkl. Dusche) nur 48 Euro statt 54 Euro 04.12. – Wohlfühl-Aromamassage**, (40 Min. Rücken & Arme oder Beine) nur 45 Euro statt 52 Euro

– Wohlfühl-Aromamassage**, (40 Min. Rücken & Arme oder Beine) nur 45 Euro statt 52 Euro 05.12. – Geschenkgutscheine für die Waldbühne Heldritt, Eintritt Märchenaufführung inkl. 10 Euro Verzehrgutschein für 13 Euro (statt 17 Euro ), Eintritt Lustspiel inkl. 10 Euro Verzehrgutschein für 18 Euro (statt 22 Euro ). Alle Infos unter Waldbühne-heldritt.de (Der Gutschein ist direkt vor Ort in der ThermeNatur erhältlich)

– Geschenkgutscheine für die Waldbühne Heldritt, Eintritt Märchenaufführung inkl. 10 Euro Verzehrgutschein für 13 Euro (statt 17 Euro ), Eintritt Lustspiel inkl. 10 Euro Verzehrgutschein für 18 Euro (statt 22 Euro ). Alle Infos unter Waldbühne-heldritt.de (Der Gutschein ist direkt vor Ort in der ThermeNatur erhältlich) 06.12. – Wertgutschein Bade- und Saunalandschaft**, in Höhe von 30 Euro kaufen und nur 25 Euro zahlen

– Wertgutschein Bade- und Saunalandschaft**, in Höhe von 30 Euro kaufen und nur 25 Euro zahlen 07.12. – Hot Stone-Rückenmassage**, (50 Min.) nur 65 Euro statt 75 Euro

2. Adventskalender-Woche: 08.12. bis 14.12.

08.12. – Geschenkgutschein Kurhotel Bad Rodach (Gutschein gültig bis 17.12.2023), 2 Übernachtungen für 2 Personen im Doppelzimmer inkl. Frühstücksbuffet, Tageseintritt für die Badelandschaft inkl. Saunawelt und Bademantel auf dem Zimmer nur 299 Euro statt 371 Euro

– Geschenkgutschein Kurhotel Bad Rodach (Gutschein gültig bis 17.12.2023), 2 Übernachtungen für 2 Personen im Doppelzimmer inkl. Frühstücksbuffet, Tageseintritt für die Badelandschaft inkl. Saunawelt und Bademantel auf dem Zimmer nur 299 Euro statt 371 Euro 09.12. – Wertgutschein Bade- und Saunalandschaft** in Höhe von 30 Euro kaufen und nur 25 Euro zahlen

– Wertgutschein Bade- und Saunalandschaft** in Höhe von 30 Euro kaufen und nur 25 Euro zahlen 10.12. – Wohlfühl-Aromamassage**, (25 Min. Rücken) nur 29 Euro statt 34,50 Euro

– Wohlfühl-Aromamassage**, (25 Min. Rücken) nur 29 Euro statt 34,50 Euro 11.12. – erhöhte Geldwertkartenrabatte***, 100 Euro = 12% (statt 10%), 200 Euro = 14% (statt 12,5%), 300 Euro = 17% (statt 15%)

– erhöhte Geldwertkartenrabatte***, 100 Euro = 12% (statt 10%), 200 Euro = 14% (statt 12,5%), 300 Euro = 17% (statt 15%) 12.12. – Wellnesstag „Ein Tag zum Wohlfühlen“**, inkl. Vitamincocktail nur 50 Euro statt 60,50 Euro

– Wellnesstag „Ein Tag zum Wohlfühlen“**, inkl. Vitamincocktail nur 50 Euro statt 60,50 Euro 13.12. – Wohlfühl-Aromamassage**, (40 Min. Rücken & Arme oder Beine) nur 45 Euro statt 52 Euro

– Wohlfühl-Aromamassage**, (40 Min. Rücken & Arme oder Beine) nur 45 Euro statt 52 Euro 14.12. – 4 Stunden zahlen – den ganzen Tag bleiben*

3. Adventskalender-Woche: 15.12. bis 21.12.

15.12. – erhöhte Geldwertkartenrabatte***, 100 Euro = 12% (statt 10%), 200 Euro = 14% (statt 12,5%), 300 Euro = 17% (statt 15%)

– erhöhte Geldwertkartenrabatte***, 100 Euro = 12% (statt 10%), 200 Euro = 14% (statt 12,5%), 300 Euro = 17% (statt 15%) 16.12. – ein Hauptgericht gratis*, zwei Hauptgerichte im Thermen-Restaurant kaufen und das günstigere gratis erhalten (nur gültig beim Verzehr direkt im Thermen-Restaurant)

– ein Hauptgericht gratis*, zwei Hauptgerichte im Thermen-Restaurant kaufen und das günstigere gratis erhalten (nur gültig beim Verzehr direkt im Thermen-Restaurant) 17.12. – 2 für 1-Longdrink-Special*, beim Kauf eines Longdrinks erhältst du einen zweiten gratis dazu (gleiche Sorte)

– 2 für 1-Longdrink-Special*, beim Kauf eines Longdrinks erhältst du einen zweiten gratis dazu (gleiche Sorte) 18.12. – kleines Softeis gratis*, zu jedem Speisenangebot im Frische-Restaurant immergrün ab einem Wert von 5 Euro erhältst du ein kleines Softeis gratis

– kleines Softeis gratis*, zu jedem Speisenangebot im Frische-Restaurant immergrün ab einem Wert von 5 Euro erhältst du ein kleines Softeis gratis 19.12. – Wertgutschein Bade- und Saunalandschaft**, in Höhe von 100 Euro kaufen und nur 90 Euro zahlen

– Wertgutschein Bade- und Saunalandschaft**, in Höhe von 100 Euro kaufen und nur 90 Euro zahlen 20.12. – Softdrink gratis*, zu jedem Hauptgericht im Thermen-Restaurant erhältst du ein 0,2 l Softdrink geschenkt (nur gültig beim Verzehr direkt im Thermen-Restaurant)

– Softdrink gratis*, zu jedem Hauptgericht im Thermen-Restaurant erhältst du ein 0,2 l Softdrink geschenkt (nur gültig beim Verzehr direkt im Thermen-Restaurant) 21.12. – Abendkarte bereits 4 Stunden vor Schließung*, du erhältst die Abendkarte bereits 4 Stunden vor Schließung ab 17.00 Uhr (regulär 3 Stunden vor Schließung)

4. Adventskalender-Woche: 22.12. bis 24.12.

22.12. – Freundezeit „3 für 2“*, drei Personen erhalten den Eintritt zum Preis für zwei (nur gültig bei gleicher Kategorie)

– Freundezeit „3 für 2“*, drei Personen erhalten den Eintritt zum Preis für zwei (nur gültig bei gleicher Kategorie) 23.12. & 24.12. – GutscheinDay: An diesem Tag erhältst du nochmals folgende Kalenderhighlights: Erhöhte Geldwertkartenrabatte***, (100 Euro = 12% I 200 Euro= 14% I 300 Euro= 17%) Wertgutscheine**: Gutschein für Thermen- und Badelandschaft in Höhe von 30 Euro kaufen und nur 25 Euro zahlen, Gutschein für Thermen- und Badelandschaft in Höhe von 50 Euro kaufen und nur 45 Euro zahlen, Gutschein für Thermen- und Badelandschaft in Höhe von 100 Euro kaufen und nur 90 Euro zahlen

& – GutscheinDay: An diesem Tag erhältst du nochmals folgende Kalenderhighlights:

* nur gültig am jeweiligen Tag – kein Gutscheinkauf möglich

** ab Kaufdatum 3 Jahre gültig – Gutscheinkauf möglich

*** unbegrenzt gültig – kein Gutscheinkauf möglich

Alle Angebote und Vorteile sind nur am jeweiligen Tag käuflich zu erwerben (Einlösung siehe Kennzeichnung)

Anfahrt und Parken

Über die A73 ist Bad Rodach aus Richtung Bamberg und Suhl schnell mit dem Auto erreichbar

Mit dem Zug erreichst du Bad Rodach im Stundentakt – zu Fuß sind es vom Bahnhof zur Therme etwa 20 Minuten

Auch die Anfahrt mit einem Bus ist möglich – weitere Infos zur Anfahrt findest du hier

Kontakt

ThermeNatur Bad Rodach

Thermalbadstraße 18

96476 Bad Rodach

Telefon: 09564 92320

E-Mail: thermenatur@bad-rodach.de

Hier gibt's mehr zur ThermeNatur in Bad Rodach...

...auf der Website

...auf Facebook

...auf Instagram