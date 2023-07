Der Sommer ist endlich da und erreicht mit der "Hot Summer Night" seinen absoluten Höhepunkt: Die Obermain Therme in Bad Staffelstein startet am 22. Juli 2023 so richtig in die warme Jahreszeit durch. Das spektakuläre Programm verspricht einen unvergesslichen Sommerabend – an diesem Event erlebst du den Sommer von seiner schönsten Seite.

Das Programm zur "Hot Summer Night" in der Obermain Therme: Live-Musik, Show-Acts & bunte Cocktails

Am Samstag, den 22. Juli 2023, lädt die Obermain Therme zu einer unvergesslichen "Hot Summer Night" ein. Von 17 Uhr nachmittags bis 2 Uhr früh kannst du dich bei diesem einzigartigen Sommer-Event auf so einige Highlights freuen. Übrigens: Ab 23:00 Uhr wird dann auch im ThermenMeer textilfrei gebadet.

Für beste Stimmung sorgt die beliebte Band "X-Plosion" (ehemals "Dusty Dixx") – den ganzen Abend lang kannst du dich von ihrer großartigen Live-Musik mitreißen lassen. Das Obermain Therme-DanceTeam sorgt mit beeindruckenden Choreografien für Begeisterung im SaunaLand und auch die Zumba-Crew vom Sportclub Injoy bringt mit spektakulären Tanz-Einlagen die Stimmung auf das höchste Level. Bereits im letzten Jahr heizten die Coburger Sambistas den Sauna-Gäste so richtig ein: Mit ihren Bahia-Instrumenten wird die Sambagruppe "Aipalé" auch in diesem Jahr wieder für mitreißende Rhythmen sorgen.

Die Sambistas bringen Schwung in die Sauna: Die Coburger Sambagruppe "Aipalé" verspricht erneut einen mitreißenden Auftritt in der Obermain Therme. Foto: Obermain Therme Bad Staffelstein



Während du die verschiedenen Shows genießt, werden im VitaRestaurant und in der SaunaBar unwiderstehliche Special-Gerichte und erfrischende Drinks kreiert. Passend zur sommerlichen Atmosphäre wartet eine Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten auf dich – hier kannst du dich von den leckersten Geschmackskombinationen überraschen lassen.

Das darfst du dir nicht entgehen lassen: Die legendären Aufguss-Zeremonien der Obermain Therme

Die beliebten Sauna-Aufgüsse dürfen bei der "Hot Summer Night" natürlich nicht fehlen: Passend zum Motto wird mit besonderen Aufguss-Zeremonien wie "Sonnwendfeuer", "Mittsommernachtstraum" und "Firestarter" im 5-Sterne Premium SaunaLand eingeheizt. Wenn du einen dieser Show-Aufgüsse auf keinen Fall verpassen möchtest, kannst du dir in der Kelo-Sauna ein Vorteilsticket sichern.

Garantierter Zutritt zu deinem Lieblingsaufguss: So kannst du dir eines der begehrten Vorteilstickets sichern

Für die oben genannten Show-Aufgüsse wird es bei der "Hot Summer Night" wieder Vorteilstickets geben: Mit diesem Ticket ist dir der Einlass in den jeweiligen Aufguss garantiert – und das auch noch mit verkürzter Wartezeit. Ab 15:00 Uhr kannst du dir am Verkaufsstand direkt hinter der Suuri-Sauna (neben der Bühne) das Vorteilsticket besorgen. Ein Ticket kostet 5 Euro pro Aufguss deiner Wahl und kann ganz einfach per Schlüsselchip bezahlt werden.

Kein Ticket? Kein Problem! Der Ticketkauf ist kein Muss: Auch ohne Ticket hast du mit etwas Glück die Möglichkeit, einen legendären Show-Aufguss mitzuerleben – stelle dich aber sicherheitshalber schon einmal auf längere Wartezeiten ein.

Anfahrt und Parken

Über die A73 ist Bad Staffelstein aus Richtung Bamberg und Coburg schnell erreichbar

Von der Autobahnabfahrt sind es bis zur Obermain Therme noch ca. 4 Minuten

Kostenlose Parkplätze sind in ausreichender Anzahl direkt vor der Tür

Bequem per Bahn anreisen: Vom Bahnhof Bad Staffelstein sind es nur wenige Gehminuten bis zur Obermain Therme

Kontakt

Obermain Therme Bad Staffelstein

Am Kurpark 1

96231 Bad Staffelstein

Telefon: 09573 96190

E-Mail: service@obermaintherme.de

Hier gibt's mehr zur Obermain Therme...

...auf der Website

...auf Facebook

...auf Instagram