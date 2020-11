Im Zuge der Umgestaltung wurde im Getränkemarkt Rewe Rudel in Bamberg nicht nur der Kassenbereich modernisiert, sondern auch die Leergutstation. Auf vielfachen Kundenwunsch hat Anna Rudel die Pfandautomaten von zwei auf drei Stück erweitert und auf den neusten Stand der Technik gebracht. Zudem wurde bei den Pfandautomaten ein Waschbecken für ein besseres Hygienekonzept hinzugefügt. Der Eingang zum Getränkemarkt findet sich nun rechts neben dem Rewe Rudel Hauptmarkt.

Bier- und Weinliebhaber aufgepasst!

Bei Rewe Rudel gibt es ganz schön was zu staunen. Mit ca. 168 regionalen Biersorten und weiteren nationalen Marken bietet der Markt eine Biervielfalt an, die das Herz jedes Bierliebhabers höher schlagen lässt. Aber auch Weinliebhaber kommen bei dem neuen Getränkemarkt nicht zu kurz. Über 170 regionale, europäische und internationale Weine möchten probiert werden. Bei kühlerem Wetter überzeugt Rewe Rudel mit einer großen Auswahl an Glühweinen, die durch regionale Sorten wie zum Beispiel Schillings Apfelglühwein ergänzt werden.

Regionalität steht im Mittelpunkt bei Rewe Rudel

Mit über 100 verschiedenen Schnäpsen und Likören, bietet der neue Getränkemarkt eine unschlagbare Auswahl an regionalen Spirituosen. Eine große Auswahl an regionalen Säften und Limonaden die die Geschmackssinne verzaubern sowie über 40 nationale und internationale Wassersorten runden das Programm des Getränkemarktes ab. Sollten Sie einmal außergewöhnliche Getränkesorten probieren wollen, die nicht im Sortiment enthalten sind, dann bestellen Sie einfach im Rewe Rudel! Schauen Sie doch einfach mal vorbei und lassen Sie sich vom vergrößerten Sortiment überraschen!

Kontakt

Rewe Rudel

Würzburger Straße 55

96049 Bamberg

Telefon: 0951/ 957 022 0

E-Mail: info@rewe-rudel.de