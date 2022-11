Nachdem der Nürnberger Christkindlesmarkt in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt pausieren musste, dürfen sich Besucher*innen endlich wieder auf die festlich beleuchtete Nürnberger Altstadt und vielfältige vorweihnachtliche Angebote freuen. Vom 25. November bis 24. Dezember heißt es: Lichterglanz, Kulinarisches, regionale Handwerkskunst und vieles mehr. Parallel zur Eröffnungsfeier am Freitag, 25. November findet in diesem Jahr die "Lange Einkaufsnacht" statt - die perfekte Gelegenheit, bei weihnachtlicher Stimmung noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu shoppen.

Nürnberger Christkindlesmarkt: Feierlicher Eröffnungsprolog durch das Nürnberger Christkind

Traditionell wird der Nürnberger Christkindlesmarkt am Freitag vor dem ersten Advent, der dieses Jahr auf den 25. November fällt, mit dem Prolog des Nürnberger Christkindes von der Empore der Frauenkirche eröffnet. Pünktlich um 17:30 Uhr erlöschen alle Lichter auf dem Hauptmarkt und die Menschen warten gespannt auf die Worte des Christkinds. Nach dem feierlichen Prolog ertönen Posaunenklänge und ein Chor singt "Oh Du Fröhliche" in die Dunkelheit hinein. Danach erleuchtet der Christkindlesmarkt in festlichem Glanz und das bunte Treiben kann beginnen.

Nürnberger Christkind ist seit 2021 Teresa Windschall. In der Rolle der Symbolfigur ist die 18-jährige in der gesamten Vorweihnachtszeit regelmäßig auf dem Christkindlesmarkt und bei der Kinderweihnacht anzutreffen.

Schauen, Schlemmen und Verweilen auf dem Christkindlesmarkt in der historischen Altstadt

Rund um den Hauptmarkt erstreckt sich ein großes und vielfältiges Angebot an traditionellen Waren, Lizenzprodukten, regionalen Spezialitäten und weihnachtlichen Attraktionen für große und kleine Besucher*innen des Nürnberger Christkindlesmarktes, das zum Bummeln durch die festlich beleuchteten Budengassen und zum Verweilen einlädt.

Hauptmarkt: Der Nürnberger Christkindlesmarkt auf dem Hauptmarkt wartet mit rund 140 Holzbuden zwischen Frauenkirche und Schönen Brunnen auf. Allerlei handgearbeitete weihnachtliche Waren werden hier angeboten. Das kleine Städtlein mit den rot-weißen Dächern verzaubert Gäste aus Nah und Fern mit seiner unverwechselbaren Atmosphäre . Ob Rauschgoldengel oder Zwetschgenmännle: Tradition wird hier großgeschrieben. Natürlich darf es auch an Kulinarik und weihnachtlichen Köstlichkeiten nicht fehlen - das Angebot an Nürnberger Originalen wie Rostbratwürsten, Elisenlebkuchen und Eierzucker wird von Glühwein, anderen Heißgetränken sowie zahlreichen vegetarischen und veganen Leckereien ergänzt.

Lass dich durch die festlich geschmückten Budengassen des Nürnberger Christkindlesmarkts treiben. Florian Trykowski / Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg

Kinderweihnacht und Sternenhaus: Weihnachtliche Erlebnisse für Klein und Groß

Besonders für die Kleinen ist der Besuch in der festlich beleuchteten Weihnachtsstadt ein Erlebnis. Seit dem 14. November hat die Kinderweihnacht am Hans-Sachs-Platz bereits täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Ein prächtig beleuchtetes nostalgisches Etagen-Karussell, ein Mini-Riesenrad und eine Dampfeisenbahn sowie die liebevoll dekorierten Themenhäuschen wie Weihnachtsbäckerei, Kerzenwerkstatt oder Bastelstube laden kleine und große Besucher*innen zum Staunen und Mitmachen ein. Ab dem 29. November besucht das Nürnberger Christkind von Dienstag bis Freitag immer um 14:30 Uhr die Kinderweihnacht und lädt zu einer Freifahrt auf dem Karussell ein.

Das Sternenhaus gegenüber der Kinderweihnacht wartet vom 26. November bis 23. Dezember jeden Nachmittag mit einem zauberhaften Kinderkulturprogramm auf seine kleinen Gäste. Von Märchen und Geschichten über die Kinderoper bis zum Zaubertheater ist hier allerhand geboten. Jeden Dienstag und Donnerstag um 14 Uhr lädt das Christkind zu einer Märchenstunde ein.

Sieh dir in unserer Bildergalerie Impressionen des Nürnberger Christkindlesmarkts an:

Geschmücktes Nürnberg erkunden auf den Erlebniswegen, im Handwerkerhof und in den Nürnberger Quartieren

Thematische Rundgänge durch die Budengassen des Christkindlesmarktes führen dich auf verschiedenen Touren zu versteckten Besonderheiten des Marktes. Die Erlebniswege laden ein, die Vielfalt und Einzigartigkeit von Nürnberger Originalen, kreativen, regionalen oder Lizenzprodukten zu entdecken.

Wer die Gassen der Nürnberger Altstadt mit ihren versteckten Restaurants oder Tipps für besondere Geschenke erkunden möchte, findet ab dem 25. November unter quartiere-nuernberg.de kulturelle Highlights, weihnachtliche Köstlichkeiten und verschiedene Coupons, die zu einem Spaziergang durch die Innenstadt einladen.

Auch der beliebte urige Nürnberger Handwerkerhof unweit des Hauptbahnhofs präsentiert sich in weihnachtlichem Glanz. Hinter dicken Stadtmauern werden in kleinen Fachwerkhäusern Handwerkskunst und fränkische Spezialitäten angeboten. An Geschenkartikeln fürs Weihnachtsfest, gemütlichen Weinstuben und Bratwurstküchen fehlt es hier nicht. Geöffnet hat der Handwerkerhof von 7 bis 23 Uhr, die Geschäfte von 11 bis 18 Uhr und die Gaststätten von 11 bis 21 Uhr.

Auch der urige Nürnberger Handwerkerhof erstrahlt in weihnachtlichem Glanz. Kristof Göttling / Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg

Ausgiebig bummeln in besonderer Atmosphäre: Bei der "Langen Einkaufsnacht" am 25. November bis 23 Uhr shoppen

Parallel zur Eröffnung des Christkindlesmarktes am Freitag, 25. November findet in der Nürnberger Innenstadt in diesem Jahr die "Lange Einkaufsnacht" statt. Bis 23 Uhr haben die Geschäfte dann geöffnet und laden zu einem ausgiebigen Stadtbummel in ganz besonderer weihnachtlicher Atmosphäre ein. Der Christkindlesmarkt hat am Eröffnungstag bis 22 Uhr geöffnet.

Das stimmungsvolle Treiben und der Besuch des Marktes lassen sich so mit einer Shoppingtour nach Weihnachtsgeschenken perfekt verbinden. Begleitet wird das Einkaufserlebnis von Posaunenchören mit weihnachtlichen Klängen.

Weitere Informationen und Öffnungszeiten

Infos für deinen Besuch des Nürnberger Christkindlesmarktes

Öffnungszeiten des Christkindlesmarktes

Der Nürnberger Christkindlesmarkt dauert von 25. November bis 24. Dezember und ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

Eröffnungstag: Freitag, 25. November von 10 bis 22 Uhr

Freitag, 25. November von 10 bis 22 Uhr Feierliche Eröffnung mit Prolog des Nürnberger Christkindes: Freitag, 25. November um 17:30 Uhr

Freitag, 25. November um 17:30 Uhr Montag bis Sonntag: 10 bis 21 Uhr

Heiligabend: 10 bis 14 Uhr



Kontakt und Anfahrt

Nürnberger Christkindlesmarkt

Hauptmarkt

90403 Nürnberg

Für weitere Informationen zu Nürnberg:

Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg

Telefon: 0911 2336-0

Telefax: 0911 2336-166

Website: tourismus.nuernberg.de

E-Mail: tourismus@nuernberg.de