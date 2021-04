75 Euro bezahlen und 100 Euro bekommen – das funktioniert derzeit in Erlangen. Der neue Stadtgeschenk-Gutschein, der bereits zum zweiten Mal aufgelegt wird, macht es möglich. Limitiert auf nur 20.000 Exemplare kann man mit ihm in Erlangen shoppen und sparen. Denn der Gutschein wird von der Stadt Erlangen mit 25% bezuschusst, für ErlangenPass-Inhaber*innen sind es sogar 50%. Schnell sein lohnt sich also, denn die erste Auflage des Gutscheins war innerhalb weniger Tage ausverkauft.

So unterstützt der Stadtgeschenk-Gutschein die Erlanger Geschäfte Der Stadtgeschenk-Gutschein ist Teil eines Corona-Maßnahmenpakets. Mit dem Verkauf sollen Einzelhandelsgeschäfte, Dienstleister, Gastronomiebetriebe sowie Kultureinrichtungen unterstützt werden. Schon die erste Auflage des Stadtgeschenk-Gutscheins im vergangenen Oktober stieß auf positive Resonanz. „Wir brauchen Maßnahmen, die schnell Wirkung zeigen und direkt bei unseren Unternehmen ankommen. Mit dem Gutschein erwarten wir ein Umsatzplus von mindestens 400.000 Euro“, so Dr. Florian Janik, Oberbürgermeister der Stadt Erlangen. Hier geht es zu den Stadtgeschenk-Gutscheinen Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Stadtgeschenk-Gutschein Erlangen 2021 Wie hoch ist der Wert eines Stadtgeschenk-Gutscheins? Der einzelne Gutschein hat einen Wert von 20 Euro. Durch den Zuschuss der Stadt Erlangen kostet dieser nur 15 Euro. Die maximale Grenze für Gutscheine liegt bei 100 Euro pro Person (ab 18 Jahre), also bei fünf Gutscheinen. Natürlich dürfen auch geringere Beträge bestellt werden. Wo ist der Stadtgeschenk-Gutschein in Erlangen erhältlich? Der Gutschein kann ausschließlich online reserviert werden und muss nach vorheriger Terminvereinbarung in der Tourist-Information (Goethestraße 21a, 91052 Erlangen, Telefon: 09131 89510) abgeholt werden. Hier geht es direkt zur Onlinereservierung. Ein Versand der Gutscheine ist nicht möglich. Bis wann muss der Stadtgeschenk-Gutschein eingelöst werden? Die Stadtgeschenk-Gutscheine müssen bis zum 31. Oktober 2021 eingelöst werden, danach verfallen sie. Wo kann man den Stadtgeschenk-Gutschein in Erlangen nutzen? Der Stadtgeschenk-Gutschein kann in allen City-Gutschein-Annahmestellen genutzt werden. Hierzu zählen über 220 Einzelhandelsgeschäfte, Dienstleister, Gastronomiebetriebe sowie Kultureinrichtungen. Hier eine komplette Liste aller teilnehmenden Geschäfte. Was gilt für Besitzer*innen des ErlangenPass? Für ErlangenPass-Inhaber*innen gibt es ein reserviertes Sonderkontingent sowie verbesserte Konditionen. Statt 25% können sie 50% sparen. Ein 20 Euro-Gutschein kostet somit nur 10 Euro. Kontakt Tourist-Information Erlangen

Goethestraße 21a

91052 Erlangen



Telefon: 09131 89510

E-Mail: tourist@etm-er.de