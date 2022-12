Täglich frische und abwechslungsreiche Gerichte, die regional, günstig und gesund sind? Das gibt es in Bamberg im Luitpold>53 – direkt auf dem Luitpold Areal. Luitpold>53 ist ein Betriebsrestaurant, eine Kantine, ein Bistro, eine Lounge und eine Cafeteria in einem.

Mittags-Angebote im Luitpold>53

11:30 Uhr bis 13:30 Uhr Mittagskarte: Hier bietet das Luitpold>53 eine Auswahl an Fleischgerichten, vegetarischen/veganen Gerichten oder Bowls an.

8:00 Uhr bis 13:30 Uhr frisch belegte Brötchen, süße Plunder, hausgemachte Kuchen, Fruchtjoghurts und Kaltgetränke. Täglich eine Auswahl an Würstchen, Fleischkäse, Schnitzel oder Fleischküchle in der Heißtheke.

Kaffeespezialitäten wie klassischer Espresso, Cappuccino, Milchkaffee oder Latte Macchiato, direkt vor Ort.

Alle Getränke & Speisen auch To Go.

Fleisch, vegetarisch/vegan oder Bowls

Egal worauf man Hunger hat, im Luitpold>53 gibt es für jeden Geschmack etwas.

Regional, lecker, schnell, bezahlbar

Seit 12.Juli 2022 betreibt die Kurr GmbH & Co.KG das öffentliche Betriebsrestaurant Luitpold>53, die ehemalige Kantine auf dem E.ON Gelände, als öffentliches Restaurant. „Unser Ziel ist es, Mieter in der Anlage ganztägig mit kulinarischen Köstlichkeiten zu versorgen. Ein reichhaltiges Frühstück, Snacks und kleine Leckereien für zwischendurch und natürlich unser frisch gekochtes Mittagsessen werden täglich ab 08:00 Uhr angeboten.

„Dabei kommt es uns vor allem auf Regionalität und Frische an“, erläutert Johannes Kurr. „Wir verstehen uns als öffentliches Betriebsrestaurant und freuen uns über jeden Gast. Hungrige aus umliegenden Firmen, Privatpersonen, Touristen. Alle sind herzlich willkommen.“

Das Restaurant ist jedoch nur ein Bestandteil des Konzeptes. Mit der Erfahrung aus dem Würzburger Betrieb, plant Kurr auch in Bamberg für gesunde Ernährung in Schulen und Kindergärten zu sorgen. In Würzburg werden täglich 350 Mittagessen für Schulen und Kindergärten von der Kurr-Serviceverpflegung produziert.

Kontakt und Anfahrt

Kurr GmbH & Co. KG

Niederlassung Bamberg

Luitpoldstr. 53

96052 Bamberg

Telefon: 0951 / 700 288 250