Mit dem VGN Bahnsommer wartet das Abenteuer vor der Haustür

Dank dem Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) geht der Sommer in Franken in die Verlängerung. Ab sofort ist die Aktion "VGN Bahnsommer" zurück und hat eine ganze Menge abwechslungsreicher Touren, interessante Gewinnspiele und tolle Preise im Gepäck. Wir zeigen, was der VGN Bahnsommer zu bieten hat und was man bei einem Heimatausflug alles erleben kann.