Direkt vor unserer Haustür gibt es allerhand zu entdecken: verwinkelte Höhlen, glitzernde Wasserfälle und beeindruckende Bauten - das alles hat Franken zu bieten. Noch dazu sind diese Sehenswürdigkeiten in der fränkischen Idylle einfacher zu erreichen, als man denkt: Mit der Aktion VGN Bahnsommer kommen Sie nämlich schnell und einfach an die schönsten Orte Frankens. Das alles mit Bus und Bahn.

Die vier schönsten Touren für Ausflüge mit dem ÖPNV

Für die Aktion hat der VGN perfekt aufeinander abgestimmte Touren entwickelt, die außerdem bequem in der Outdoor-App komoot abgerufen werden können. Mit der beliebten Navigations- und Routenplaner-App bekommt man alle notwendigen Infos auf dem Silbertablett serviert: Bus und Bahnverbindungen zur An- und Abreise, Einkehrmöglichkeiten und Highlights auf dem Weg. Wer möchte, kann sich also direkt mit einem TagesTicket Plus des VGN selbst auf die Abenteuer-Socken machen.

Der VGN verlost jedoch auch die Teilnahme an den Touren zusammen mit der Nürnberger Autorin und Reisebloggerin Nora Beyer sowie 250 TagesTicket Plus. Hier finden Sie alle Infos rund um das VGN Bahnsommer Gewinnspiel.

1. Kräuter, Wein, Wandern im Weinparadies

Diese Tour entführt Sie in Frankens aromatische Welt der Kräuter und Weine. Los geht die Tour im Hüttenheimer Fahrradmuseum, wo Sie hautnah 200 Jahre Fahrradgeschichte entdecken können. Auf der Weingartenterrasse des örtlichen Landgasthofes heißt es noch einmal entspannen und genießen, ehe es hineingeht in die Kräutertour der besonderen Art: Kräuter küssen Wein! Die Expertin Stefanie Roßmark nimmt Sie mit, die unterschiedlichen heimischen Wild- und Heilkräuter mit allen Sinnen zu erleben. Schließlich geht es durch die Weinberge hinauf auf den Tannenberg. Der Aufstieg lohnt sich, denn auf der Panorama-Terrasse des Bullenheimer Berges ist die Aussicht unglaublich schön. Zum Schluss begrüßt die Vinothek in der Weinparadiesscheune die fleißigen Tourer. Hier können Sie die Weine der Paradieswinzer probieren. So geht Genusswandern im VGN Bahnsommer.

2. Hohenzollern History-Tour im Landkreis Fürth

Gehen Sie auf eine geschichtsträchtige Entdeckungstour und tauchen Sie ein in das Reich der Hohenzollern. Begeben Sie sich im Landkreis Fürth auf die Spuren der Herrscherfamilie, die Franken zum Zentrum der Macht gemacht haben. Auf dem Weg begegnen Sie traumhafter Landschaft, kulinarischen Köstlichkeiten Frankens und jeder Menge Geschichte – per virtueller Realität! Via Augmented Reality der App „ErlebnisRadweg Hohenzollern“ erleben Sie Highlights wie die Cadolzburg ganz neu. Die „Hohenzollern History-Tour“ im VGN Bahnsommer – mittendrin in der Geschichte!

3. Burgenwinkel Bike-Tour im Naturpark Haßberge

Natürliche Schotterwege und Naturpfade unter sich, den Wind im Gesicht und traumhafte Landschaften um sich herum: Entdecken Sie die Schönheit des Naturparks Haßberge mit dem Fahrrad. Katja Winter, Rangerin des Naturparks, führt Sie mit dem Fahrrad durch bunte Mischwälder, weite Wiesentäler, historische Weinberge und Burgruinen. Kehren Sie in ein Wirtshaus ein, erleben Sie an der Nahtstelle zwischen Wein- und Bierfranken die kulinarische Vielseitigkeit und tauchen Sie ein in die unvergesslich schöne Natur. Diese Bahnsommer-Tour lässt das Biker-Herz höher schlagen.

4. Industrie(rad)kultur im Landkreis Roth

Die Rother Geschichte ist geprägt von historischer Industriekultur, romantischen Burgerlebnissen und der natürlichen Umwelt am Rothsee. Tauchen Sie mit Ihrem Fahrrad ein in ein Kulturabenteuer im Landkreis Roth der besonderen Art: Neben exklusiven Museumsführungen im Eisenhammer Eckersmühlen, auf der Burgruine Hilpoltstein und einer Besichtigung der Gilardi-Ausstellung bekommen Sie hier auch Einblicke in die heimische Flora und Fauna – in der LBV Umweltstation am Rothsee. Ideal für wissbegierige Genussradler!

Das VGN Bahnsommer Gewinnspiel: Gewinnspieltouren mit besonderem Extra

Die vier Touren sind auch Teil des VGN Gewinnspiels: Unter allen Teilnehmern werden exklusive Tagesausflüge mit der Weltreisenden und Autorin Nora Beyer als Tour Guide verlost. Die letzte Tour findet am 10. Oktober 2020 statt. Teilnehmen können Sie noch bis zum 03. Oktober 2020.

Sie haben diesmal leider kein Glück gehabt? Oder wollen sich ganz individuell auf die (Abenteuer-)Socken machen? Kein Problem! Beim Gewinnspiel gibt es auch 250 TagesTicket Plus zu gewinnen, die Sie bequem und nachhaltig in Ihr kleines Abenteuer bringen! Die Verlosungen finden zwischen dem 10. September und dem 02. Oktober statt.

Die VGN Bahnsommer komoot Challenge: Unvergessliche Wochenendtrips zu gewinnen

Die komoot Challenge ist neu in diesem VGN Bahnsommer. Machen Sie sich auf die Wandersocken, sammeln Sie Punkte, und kreieren Sie unvergessliche Erinnerungen. Zu gewinnen gibt es vier exklusive Wochenendtrips in die Region und 50 VAUDE Rücksäcke als ideale Wanderbegleiter. Schnell registrieren und loswandern!