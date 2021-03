Nach Monaten mit Bewegungsmangel bei der Arbeit und in der Freizeit bietet der Frühling wieder mehr Möglichkeiten zum Draußensein. Die perfekte Gelegenheit, um dem Corona-Speck den Kampf anzusagen.

Lokale Größen zeigen im Rahmen der VGN-Kampagne "Wir bleiben in Bewegung", dass Fitness auch während einer Pandemie jederzeit und ohne Hilfsmittel möglich ist. Mit dabei: Der als fränkischer Fernsehkommissar bekannte Schauspieler Andreas Leopold Schadt, die Oberbürgermeister der Städte Fürth, Nürnberg und Schwabach, Dr. Thomas Jung, Marcus König und Peter Reiß sowie die Landräte Mathias Dießl (Fürth) und Willibald Gailler (Neumarkt).

Vorturner zum Schwitzen bringen und Gewinne abstauben

Mit einer Prise Humor motivieren die Vorturner im knallgrünen Trainingsanzug zum gemeinsamen Sporteln und Gewinne abräumen.

So funktioniert's: Per Mausklick schicken Sie Schadt und Co. durch verschiedene Fitnessübungen und bringen die Promis ins Schwitzen. In kurzen Videos zeigen die Politiker und der Schauspieler nämlich, wie man sogar an Haltestellen sporteln kann. Soll Schauspieler Andreas Leopold Schadt Kniebeugen oder Liegestütz machen? Oder möchten Sie lieber Herrn Oberbürgermeister Marcus König beim Stretching sehen? Sie entscheiden und geben das Programm vor!

Fitnessbike von Peloton oder eine der kultigen Trainingsjacken. Hinterlassen Sie anschließend Name und eine gültige Email-Adresse - schon nehmen Sie am Gewinnspiel teil. Als Teilnehmer haben Sie die Möglichkeit, nach getaner Arbeit das passende Equipment für ihre persönliche Sporteinheit zu gewinnen. Verlost werden zum Beispiel ein

Das sind die Preise beim VGN Gewinnspiel

Die Aktion "Wir bleiben in Bewegung" und das Gewinnspiel laufen noch bis 19. April 2021. Unter allen Teilnehmern werden folgende Preise verlost:

1 x Peloton Fitnessbike

25 x Adidas Trainingsjacke inkl. VGN-Bestickung

30 x Fitnesspaket (dieses beinhaltet eine Gymnastikmatte, einen Faszienball und 3 Gymnastikbänder)

25 x TagestTicket Plus für den VGN-Gesamtraum

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, lassen Sie sich zunächst einfach auf der Website des VGN von den Fitnessvideos inspirieren. Anschließend muss im Formular nur der Name und eine gültige E-Mail Adresse angegeben werden. Schon ist man bei der Auslosung dabei.

Das sagen die prominenten Sportler des VGN

Fernsehkommissar Andreas Leopold Schadt

Fitness an der Haltestelle Hallertor mit Andreas Leopold Schadt

"Als Franke und durch meine Drehs in Nürnberg kenne ich natürlich den VGN. Die öffentlichen Verkehrsmittel und die Anregung des VGN für mehr Bewegung und Fitness sind eine tolle Sache. Deshalb war es mir wirklich eine Ehre mit dem Team einen Drehtag lang zu arbeiten. Ich habe mich voll reingehängt, woran mich mein Muskelkater noch zwei Tage lang erinnert hat. Es hat echt viel Spaß gemacht und auch die Haltestelle Hallertor kenne ich jetzt wie meine Westentasche."

Oberbürgermeister Marcus König, Stadt Nürnberg

Joggen gehen mit Marcus König

"Als passionierter Läufer bemühe ich mich um den nötigen Ausgleich zum Beruf. Doch die vergangenen Monate haben vermutlich uns alle ein wenig einrosten lassen. Deshalb möchte ich die Menschen in Nürnberg und im VGN-Gebiet animieren, wieder aktiver zu werden und sich zu bewegen. Das geht ganz nah im Stadtgebiet, zum Beispiel am Dutzendteich, im Reichwald, entlang der Pegnitz aber auch der ganzen Metropolregion. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln geht es sicher und bequem dorthin."

Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung, Stadt Fürth

Radeln mit Dr. Thomas Jung

"Auf dem Weg ins Rathaus bin ich zwar regelmäßig mit dem Rad unterwegs. Der Berufsalltag ist derzeit aber ziemlich bewegungsarm. So geht es wohl den meisten Berufstätigen. Deshalb habe ich gerne mitgemacht um Anregungen für mehr Fitness zu geben. Das geht mit kleinen Übungen zwischendurch ebenso wie mit einer Fahrt in Grüne. Der VGN hat viele Tipps, vom Stadtspaziergang in Fürth bis zum Ausflug oder der Radtour am Wochenende."

