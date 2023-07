Karrierechance bei einer renommierten Steuerkanzlei in Bamberg

Du suchst eine spannende Karriere in einem modernen Umfeld und möchtest einen krisensicheren Beruf ergreifen? Dann bietet dir die Steuerkanzlei Ulf Schmitt & Partner die perfekte Gelegenheit. Im Zusammenhang mit ihrem 70-jährigen Bestehen sucht die renommierte Steuerkanzlei engagierte Mitarbeiter*innen und Auszubildende, die Teil ihres erfolgreichen Teams werden möchten.

Hier findest du auf einen Blick alle offenen Stellen der Steuerkanzlei Ulf Schmitt & Partner

Engagierte Mitarbeiter gesucht: Werde Teil des erfolgreichen Teams bei Ulf Schmitt & Partner

Was macht die Karriere bei Ulf Schmitt & Partner so attraktiv? Die Steuerkanzlei bietet nicht nur eine moderne Arbeitsumgebung, sondern auch attraktive Karrieremöglichkeiten.

Die Benefits der Steuerkanzlei Ulf Schmitt & Partner als Arbeitgeber auf einen Blick:

Überdurchschnittliche Vergütung / Altersvorsorge / Sachbezüge / Sondergratifikationen

Sehr gutes Betriebsklima / nettes Team aus jungen und langjährigen, erfahrenen Mitarbeitern

Moderner digitaler Arbeitsplatz

Pilateskurs 1 x wöchentlich

Nutzung Bürogarten für Ruhepausen und Grillevents

Klimatisierte Büroräume

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice-Möglichkeit

Großzügige und flexible Urlaubsregelung (bspw. muss an Weihnachten, Silvester und Faschingsdienstag kein Urlaub genommen werden)

Fort- und Weiterbildungen werden unterstützt und gefördert

Attraktive Karrieremöglichkeiten und moderne Arbeitsumgebung bei Ulf Schmitt & Partner

Interessiert? Die Steuerkanzlei Ulf Schmitt & Partner sucht ab sofort nach engagierten Mitarbeitern (w/m/d) und Auszubildenden, die den Wunsch haben, in einem modernen Umfeld Karriere zu machen und einen krisensicheren Beruf zu ergreifen. Wenn du Spaß an der Arbeit hast, gerne im Team arbeitest und bereit bist, dich fachlich weiterzuentwickeln, bist du bei Ulf Schmitt & Partner genau richtig.

Jetzt bewerben und Teil des Erfolgs bei Ulf Schmitt & Partner werden

Interessierte Bewerber können ihre Unterlagen gerne per E-Mail an info@steuerkanzlei-schmitt.de oder postalisch an Ulf Schmitt & Partner mbB, E.T.A.-Hoffmann-Str. 3, 96047 Bamberg senden. Die Steuerkanzlei freut sich darauf, motivierte Kolleg*innen kennenzulernen und gemeinsam erfolgreich in die Zukunft zu gehen.

70 Jahre Steuerkanzlei Ulf Schmitt & Partner: Eine Erfolgsgeschichte in Bamberg

Seit 1953 steht die Steuerkanzlei Ulf Schmitt & Partner für Fachkompetenz, Verlässlichkeit und Kreativität in der steuerlichen Beratung. Mit ihrer umfassenden persönlichen Beratung hat sich die Steuerkanzlei einen exzellenten Ruf erarbeitet und ist heute eine angesehene Institution für Unternehmen aller Größenklassen, Freiberufler und Privatpersonen.

Kontakt

Steuerkanzlei Ulf Schmitt & Partner mbB

E.T.A.-Hoffmann-Str. 3

96047 Bamberg

Tel. +49 (0)951 / 980440

info@steuerkanzlei-schmitt.de

www.steuerkanzlei-schmitt.de